साप्ताहिक टैरो राशिफल: मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए 19 से 25 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा?

Weekly Tarot Rashifal 19-25 October 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। पढ़ें करियर, लव लाइफ, मनी व हेल्थ का सटीक टैरो कार्ड्स राशिफल।

19 से 25 अक्टूबर का सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों के लिहाज से कई संकेत लेकर आया है। किसी राशि के लिए सहयोग और नई शुरुआत के मौके बनेंगे, तो किसी को पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह जल्दबाजी से बचना और परिस्थितियों को समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह सहयोग और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ की मदद से उलझा काम आगे बढ़ सकता है। पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में दूसरों की सहायता करते समय अपनी सीमा का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में खुलकर बात करने से रिश्तों में सुधार आएगा। नेतृत्व का अवसर मिले, तो दूसरों की राय को भी महत्व दें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह किसी काम या अवसर से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। मन में असमंजस हो, तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं समझें। नौकरी और कारोबार में बदलाव करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करें। आर्थिक मामलों में बजट का ध्यान रखें। रिश्तों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें और पुराने अनुभवों से सीख लें। केवल नाराजगी के कारण किसी अच्छे अवसर को हाथ से ना जाने दें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों और साझेदारी से जुड़े फैसले इस सप्ताह चुनौती बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अलग-अलग विचारों के कारण किसी योजना में देरी संभव है। ऐसे में धैर्य के साथ अपने काम पर ध्यान दें। परिवार या करीबी लोगों की अपेक्षाओं के बीच अपनी जरूरतों को ना भूलें। प्रेम जीवन में मतभेद हो, तो बातचीत से रास्ता निकालें। हर किसी को खुश करने के बजाय अपनी भावनाओं को समझना भी जरूरी रहेगा।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह नई संभावनाओं और भावनात्मक राहत का संकेत दे रहा है। किसी बातचीत या संदेश से मन खुश हो सकता है। कार्यक्षेत्र में काम करने के पुराने तरीके को बदलने का विचार आए, तो उस पर गंभीरता से सोचें। प्रेम जीवन में अपनापन बढ़ाने और पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में तुरंत लाभ के बजाय भविष्य की योजना बनाएं। नए विचार को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी तैयारी जरूर करें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल सिंह राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में कामकाज की धीमी गति परेशान कर सकती है। अपेक्षित परिणाम ना मिलने पर अपनी रणनीति की समीक्षा करें। कार्यक्षेत्र में अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन बेवजह के विवाद से बचें। रिश्तों में किसी पुरानी गलतफहमी को बातचीत से दूर किया जा सकता है। आर्थिक मामलों में किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। समस्या का हल मिलने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल कन्या राशि वालों पर इस सप्ताह काम और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। हर काम अकेले संभालने के बजाय जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद लें। लगातार मेहनत के बाद भी नतीजे ना मिलें, तो योजना में बदलाव पर विचार करें। रिश्तों में करीबी लोगों की बात धैर्य से सुनें। आर्थिक फैसले तनाव में आकर ना लें। अपनी सेहत और आराम के लिए भी समय निकालें, ताकि आगे की योजनाओं पर स्पष्टता से काम कर सकें।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों में सुधार और पुराने तनाव को कम करने का मौका ला सकता है। प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने से आपसी समझ बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में साझेदारी से जुड़ा कोई मामला आगे बढ़ सकता है। आर्थिक या पारिवारिक दबाव को दूर करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं। किसी गलती का एहसास हो, तो उसे स्वीकार करने में संकोच ना करें। अनुमान लगाने के बजाय बातों को स्पष्ट करना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वालों के सामने कोई पुराना मामला फिर आ सकता है। बदलाव जरूरी लगने के बावजूद कदम उठाने में हिचकिचाहट हो सकती है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ें, तो जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। रिश्तों में अपनी बात साफ रखें और जरूरत से ज्यादा तनाव देने वाली परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। आर्थिक फैसले भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर लें। पुराने बोझ से निकलने के लिए सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल धनु राशि वालों को इस सप्ताह किसी योजना में देरी का सामना करना पड़ सकता है। मनचाहा परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। निराश होने के बजाय अपने कौशल को बेहतर बनाएं और अधूरे काम पूरे करें। प्रेम जीवन में नई बातचीत से उत्साह बढ़ सकता है, लेकिन भविष्य को लेकर बड़े वादे करने से बचें। आर्थिक मामलों में अचानक लाभ की उम्मीद पर खर्च ना बढ़ाएं। लगातार प्रयास आपकी योजना को मजबूत बनाएंगे।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल मकर राशि वालों को किसी अधूरे काम या उम्मीद के मुताबिक नतीजे ना मिलने से निराशा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में योजना की कमजोरियों को पहचानकर सुधार करें। किसी दूसरे के आश्वासन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी तैयारी मजबूत रखें। आर्थिक मामलों में बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाएं। जल्द लाभ देने वाले प्रस्तावों की जांच जरूर करें। रिश्तों में भी अपनी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें और परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी पुराने काम को पूरा करने या योजना को आगे बढ़ाने का अवसर दे सकता है। कार्यक्षेत्र में मतभेद होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। सहयोग से काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का हो सकता है। आर्थिक मामलों में पुराने लक्ष्यों की समीक्षा करें। कोई काम अंतिम चरण में हो, तो जल्दबाजी में उसकी गुणवत्ता से समझौता ना करें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल मीन राशि वालों को इस सप्ताह अपनी क्षमता पर संदेह हो सकता है। किसी चुनौती से परेशान होने के बजाय उपलब्ध विकल्पों पर विचार करें। कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की योजना है, तो उसके फायदे और नुकसान समझें। प्रेम जीवन में पुरानी बातों को लेकर तनाव हो, तो समाधान के लिए बातचीत करें। आर्थिक मामलों में भविष्य की योजना बनाएं और आशंकाओं में आकर फैसला ना लें। जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेना बेहतर रहेगा।