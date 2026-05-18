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Weekly Tarot Horoscope 18 to 24 May 2026 : मेष से मीन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? पढ़ें टैरो राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Weekly Tarot Horoscope: 18 मई से 24 मई 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल पढ़ें। मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए जानिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। जानिए इस सप्ताह भावनात्मक स्पष्टता, आत्म-चिंतन और सूक्ष्म बदलाव कैसे आएंगे।

Weekly Tarot Horoscope 18 to 24 May 2026 : मेष से मीन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? पढ़ें टैरो राशिफल

18 मई से 24 मई 2026 का यह सप्ताह भावनाओं, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि इस हफ्ते कुछ राशियों को पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, तो कुछ को अपने रिश्तों और करियर को लेकर नई समझ हासिल होगी। यह सप्ताह संतुलन, धैर्य और आत्म-चिंतन का है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स।

मेष राशि

यह सप्ताह आपके लिए जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने का है। कई काम एक साथ होने से आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। लचीलापन अपनाएं, चीजें खुद संभल जाएंगी।

लकी टिप: संतुलन और धन के लिए दो सिक्के हमेशा साथ रखें।

क्रिस्टल: निर्णय लेने के लिए टाइगर्स आई का उपयोग करें।

वृषभ राशि

इस सप्ताह जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं। कोई नया मौका या संदेश आपको चौंका सकता है। डरने की बजाय अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। रफ्तार अच्छी है, लेकिन सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें।

लकी टिप: आत्मविश्वास के लिए लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनें।

क्रिस्टल: कार्रनेलियन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

मिथुन राशि

यह सप्ताह आपको जीवन की कोई बड़ी सच्चाई दिखा सकता है। पुरानी रुकी हुई बातें या फैसले अब खत्म होने वाले हैं। ईमानदारी से खुद को पहचानने का समय है।

लकी टिप: स्पष्टता के लिए घर का आईना साफ रखें।

क्रिस्टल: क्लियर क्वार्ट्ज आध्यात्मिक जागृति में मदद करेगा।

कर्क राशि

यह सप्ताह अनुशासन और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का है। करियर या व्यक्तिगत लक्ष्यों में निरंतरता बनाए रखें। बड़ी छलांग की बजाय छोटी-छोटी रोजाना की कोशिशें ज्यादा महत्व रखेंगी।

लकी टिप: स्थिरता के लिए हरा रंग पहनें।

क्रिस्टल: पाइराइट आर्थिक मजबूती देगा।

सिंह राशि

इस सप्ताह आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। किसी के छिपे इरादे सामने आ सकते हैं। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना दें। अपनी योजनाओं को अभी गुप्त रखें।

लकी टिप: तेज दिमाग के लिए पेन साथ रखें।

क्रिस्टल: लैब्राडोराइट अंतर्ज्ञान बढ़ाएगा।

कन्या राशि

यह सप्ताह आपसे आराम करने और अपनी मानसिक शांति की रक्षा करने की मांग कर रहा है। आप काफी समय से शरीर और मन पर बहुत ज्यादा बोझ लेकर चल रहे हैं। बिना किसी पछतावे के थोड़ा रुकें। जब आप आराम करते हैं, तो आपकी सोचने की शक्ति और स्पष्टता वापस लौट आती है।

लकी टिप: शांति के लिए कमरा व्यवस्थित रखें।

क्रिस्टल: एमेथिस्ट शांति और हीलिंग देगा।

तुला राशि

काम, धन या स्थिरता के मामले में इस हफ्ते एक नई शुरुआत हो सकती है। नए मौके और व्यावहारिक लाभ मिलने के योग हैं। छोटी शुरुआत को कम ना आंकें, क्योंकि यही आगे चलकर बड़ी सफलता बनेगी। जो चीज धीरे-धीरे बन रही है, उस पर भरोसा रखें।

लकी टिप: बरकत के लिए पर्स में एक सिक्का रखें।

क्रिस्टल: ग्रीन एवेंचुरिन नए अवसर लाएगा।

वृश्चिक राशि

यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण या भावुक रह सकता है। किसी के साथ वैचारिक मतभेद या सत्ता का संघर्ष आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। अपनी लड़ाई समझदारी से चुनें, हर चुनौती आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होती। अपनी शांति बनाए रखें और जमीन से जुड़े रहें।

लकी टिप: सुरक्षा के लिए काला रंग पहनें।

क्रिस्टल: ब्लैक टर्मेलाइन नकारात्मकता से बचाएगा।

धनु राशि

निजी दिशा या फैसलों को लेकर मन में तनाव रह सकता है। गलत लोगों के सामने खुद को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आपकी शक्ति कीमती है। अपना ध्यान सिर्फ अपने रास्ते पर रखें और भरोसा रखें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं।

लकी टिप: गुरुवार को दीया जलाएं।

क्रिस्टल: टाइगर्स आई आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

मकर राशि

इस सप्ताह बाहरी शोर के बजाय अपनी मन की आवाज सुनें। सतह के नीचे कुछ सार्थक घटित हो रहा है। भागदौड़ के बजाय शांति आपको सही रास्ता दिखाएगी। ठहराव को ही अपना मार्गदर्शक बनने दें।

लकी टिप: सफेद या चांदी का रंग चुनें।

क्रिस्टल: मूनस्टोन भावनात्मक स्पष्टता देगा।

कुंभ राशि

प्यार, जज्बात और दिल से की गई बातें इस हफ्ते अहम रहेंगी। कोई आपके सामने अपना दिल खोल सकता है या आपकी खुद की भावनाएं आपसे ईमानदारी की मांग कर सकती हैं। कोमलता अपनाएं, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय रखें। ख्याली पुलाव के बजाय हकीकत पर ध्यान दें।

लकी टिप: ताजे फूल पास रखें।

क्रिस्टल: रोज क्वार्ट्ज हीलिंग और प्यार बढ़ाएगा।

मीन राशि

यह सप्ताह आपको याद दिलाएगा कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। जिम्मेदारियों के बोझ से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन हार ना मानें। अपनी खामोश शक्ति पर भरोसा रखें।

लकी टिप: नमक वाले पानी से स्नान करें।

क्रिस्टल: स्मोकी क्वार्ट्ज मानसिक मजबूती देगा।

18 से 24 मई 2026 का यह सप्ताह बदलाव, समझ और संतुलन का है। टैरो कार्ड्स आपको सलाह दे रहे हैं कि धैर्य रखें, सच्चाई को स्वीकार करें और अपनी शांति बनाए रखें। सकारात्मक रहें, अच्छा सप्ताह बीतेगा।

किशोरी सूद

(सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर और क्रिस्टल हीलर)

संपर्क: enigmatarottribe@gmail.com | www.enigmatarottribe.com

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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