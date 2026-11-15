साप्ताहिक टैरो राशिफल: 16 से 22 नवंबर का समय मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा?

साप्ताहिक टैरो राशिफल 16 से 22 नवंबर 2026: इस सप्ताह तुला राशि में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, धन, लव और परिवार का पूरा हाल।

नवंबर का नया सप्ताह कई राशियों के लिए कामकाज में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर लेकर आ सकता है। 16 से 22 नवंबर के बीच शुक्र के तुला राशि में लौटने और वहां पहले से मौजूद बुध के साथ युति बनाने से लक्ष्मी नारायण राजयोग का संयोग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं में इस योग को सुख-सुविधा, धन और बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखा जाता है। इस सप्ताह मिथुन, कन्या और तुला राशि के जातकों को विशेष रूप से अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं। वहीं कुछ राशियों को रिश्तों और आर्थिक फैसलों में धैर्य रखने की जरूरत होगी। आइए टैरो कार्ड्स की गणना से जानते हैं कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रह सकता है।

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए 16 से 22 नवंबर का सप्ताह करियर में अपनी पहचान बनाने का मौका दे सकता है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम करने के तरीके और क्षमता पर ध्यान देंगे। ऐसे में अपनी प्रतिभा दिखाने से पीछे ना हटें। कारोबार से जुड़े लोगों को विस्तार की योजना पर काम करने का मौका मिल सकता है। इसके लिए पुराने संपर्कों और दोस्तों की मदद उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, निजी जीवन में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। मन की बात दबाकर रखने से पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि अपनी भावनाएं शांत तरीके से सामने रखें।

शुक्र के तुला राशि में लौटने और बुध के साथ युति बनाने से इस सप्ताह लक्ष्मी नारायण राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। मिथुन, कन्या और तुला समेत किन राशियों की किस्मत चमक सकती है और किन्हें करियर, धन या रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी? जानें टैरो कार्ड्स के अनुसार अगले 7 दिनों का पूरा हाल और अपनी राशि से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बदलाव और नए अवसरों वाला रह सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी या किसी अहम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। आप आत्मविश्वास के साथ अपने काम पूरे करेंगे और इसका सकारात्मक असर आपकी छवि पर पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन इस दौरान कोई बड़ा निवेश या खर्च सामने आए तो जल्दबाजी ना करें। सभी पहलुओं को समझने के बाद ही फैसला लेना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं और आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। हालांकि, केवल अपनी बात रखने के बजाय साथी की भावनाओं और जरूरतों को भी समझने की कोशिश करें।

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का यह सप्ताह उपलब्धियों और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को लंबे समय से अटके किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। आपके काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकती है। इससे भविष्य में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापारियों के लिए भी नए संपर्क बनाने का समय है, लेकिन किसी के साथ समझौता या कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। केवल भरोसे के आधार पर कोई बड़ा कारोबारी फैसला ना करें। पारिवारिक जीवन में आप अधिक सक्रिय रहेंगे। पार्टनर के साथ घर, भविष्य और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। आपसी समझ बढ़ाने के लिए एक-दूसरे को पर्याप्त समय देना जरूरी रहेगा।

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अचानक कोई अच्छी खबर लेकर आ सकता है। करियर के मामले में नए रास्ते खुलने की संभावना है। जो जातक लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी नए अवसर या प्रस्ताव की जानकारी मिल सकती है। हालांकि, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार जरूर करें। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचें। इस सप्ताह खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर खास रिश्ता बन सकता है। परिवार में भी लंबे समय से अटकी किसी बात का समाधान निकलने के संकेत हैं। ऐसे में घर का माहौल खुशहाल रह सकता है।

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई जरूरी काम पूरा होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योजनाओं की दोबारा समीक्षा करने की जरूरत पड़ सकती है। यदि किसी काम में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो निराश होने के बजाय अपनी रणनीति में बदलाव करें। आर्थिक मामलों में पिछली गलतियों से सीखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिना सोचे-समझे खर्च या निवेश करने से बचें। प्रेम जीवन में कुछ पुराने विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं। छोटी बातों को लेकर बहस बढ़ाने के बजाय बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करें। पार्टनर की बात ध्यान से सुनना और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना इस सप्ताह रिश्तों को संभालने में मदद करेगा।

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ उलझनों के साथ नए विकल्प भी लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने मौजूदा काम से संतुष्टि कम महसूस हो सकती है। इसी वजह से आप नौकरी बदलने या किसी नए क्षेत्र में अवसर तलाशने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोगों को दूसरे शहर में काम करने का प्रस्ताव भी मिल सकता है। हालांकि, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान समझ लें। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें। प्रेम जीवन में भावनात्मक समझदारी जरूरी रहेगी। यदि किसी बात को लेकर मन परेशान है, तो उसे छिपाने के बजाय पार्टनर से खुलकर साझा करें। इससे आपसी भरोसा मजबूत हो सकता है।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपनी क्षमता और हुनर को सामने लाने का अच्छा मौका दे सकता है। कार्यस्थल पर आपको स्वतंत्र रूप से काम संभालने का अवसर मिलेगा। आपकी सूझबूझ और काम करने का तरीका दूसरों को प्रभावित कर सकता है। कारोबारियों के लिए जरूरी है कि वे केवल नए काम शुरू करने पर ध्यान ना दें, बल्कि मौजूदा कामकाज की भी समीक्षा करें। टीम के सदस्यों के साथ बैठकर योजनाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन खर्च बढ़ने की आशंका है। इसलिए बजट बनाकर चलें। रिश्तों के मामले में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में सहयोग और बेहतर योजना के जरिए आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। सहकर्मियों और कर्मचारियों का साथ मिलने से मुश्किल काम भी आसान हो सकते हैं। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। हालांकि, काम का दबाव अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में अपनी सेहत और आराम के लिए भी समय निकालें। आर्थिक मामलों में किसी बड़े खर्च की योजना बनाने से पहले बजट तैयार करना जरूरी होगा। परिवार के सदस्य आपको किसी आयोजन या महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसे लेकर व्यस्तता बढ़ सकती है। कोशिश करें कि कामकाज और निजी जीवन के बीच संतुलन बना रहे। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनसे आपको अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। नई जिम्मेदारी या किसी अलग प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव भी मिल सकता है। हालांकि, उत्साह में आकर अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। किसी बड़े फैसले को लेकर जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा समय लें। सही जानकारी और परिस्थितियों को समझने के बाद ही आगे बढ़ें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। आप दोनों किसी यात्रा या परिवार से जुड़े विषय पर विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह रिश्तों में स्पष्ट बातचीत और एक-दूसरे की राय का सम्मान करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए 16 से 22 नवंबर का सप्ताह मेहनत का अच्छा परिणाम दिला सकता है। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान आपको कोई नया कौशल सीखने या अपनी जानकारी बढ़ाने का अवसर भी मिल सकता है। इसका लाभ आगे चलकर करियर में मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करने की आदत बनाए रखें। निजी जीवन में पार्टनर के साथ करियर, परिवार और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। काम की व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए थोड़ा समय निकालें। इससे रिश्तों में अपनापन बना रहेगा।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह धैर्य और लगातार प्रयास करने का संदेश दे रहा है। नौकरीपेशा जातकों को अपने काम का परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में निराश होने या जल्दबाजी में नौकरी बदलने का फैसला लेने से बचें। अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखें और जहां जरूरत हो, वहां वरिष्ठों से मार्गदर्शन लें। कारोबारियों को भी धीरे-धीरे योजनाओं पर आगे बढ़ना चाहिए। एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। प्रेम जीवन में कामकाज की व्यस्तता या निजी परेशानियों के कारण पार्टनर से दूरी बढ़ सकती है। इस स्थिति को बातचीत से संभालने की कोशिश करें। परिवार की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल बेहतर होगा।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से अवसरों के साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान दें। व्यापारियों को आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी नए निवेश या बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी रहेगा। निजी जीवन में पार्टनर के साथ जिम्मेदारियों और फैसलों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हर बात पर अपनी राय थोपने के बजाय साथी की बात समझने का प्रयास करें। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धैर्य और समझदारी से आप कई उलझनों को सुलझा सकते हैं।