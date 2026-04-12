Weekly Tarot Horoscope 12 to 18 April: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें साप्ताहिक टैरो राशिफल
12 से 18 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल, जानिए इस सप्ताह क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए जानिए इस हफ्ते का टैरो भविष्यफल। पढ़ें पूरा साप्ताहिक टैरो राशिफल।
Weekly Tarot Horoscope 12 to 18 April: यह सप्ताह आपकी जिंदगी में एक नई वाइब और गहरी स्पष्टता लेकर आ रहा है। मार्च की भागदौड़ के बाद अब समय है थोड़ा रुकने, पुरानी उलझनों को सुलझाने और अपनी आंतरिक आवाज सुनने का। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कई राशियों के लिए यह हफ्ता शांत लेकिन बहुत अर्थपूर्ण रहेगा। कुछ लोगों को पुराने इमोशनल बोझ को छोड़ने की सलाह मिल रही है, तो कुछ को अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने का संकेत। जब हम चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तो सही रास्ता खुद-ब-खुद हमारे सामने आ जाता है।
मेष राशि (Aries)
यह हफ्ता थोड़ा स्टॉप-स्टार्ट जैसा महसूस होगा। एक पल में सब तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, तो दूसरे पल में कोई दूसरा व्यक्ति पूरी प्रक्रिया को धीमा कर देगा। इस पर नाराज होने में अपनी एनर्जी मत बर्बाद कीजिए। अपना काम अच्छे से निभाइए और बाकी को अपने समय पर आने दीजिए। व्यक्तिगत मामलों में भी कम रिएक्ट करना और ज्यादा ऑब्जर्व करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वीकेंड तक कई बातें आपके लिए पहले से ज्यादा साफ हो जाएंगी।
शुभ नंबर: 3
शुभ दिन: मंगलवार
वृषभ राशि (Taurus)
इस हफ्ते बेसिक्स पर लौटने की जरूरत है। नींद, खाना, दिनचर्या, पैसा और मानसिक शांति - ये छोटी-छोटी चीजें बड़े प्लान्स से ज्यादा मायने रखेंगी। आप ज्यादा सोशल नहीं महसूस कर रहे होंगे और वो ठीक है। अपनी शांति की रक्षा करना हर जगह खुद को जबरदस्ती पेश करने से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अंत में शांति से एक सही फैसला निकलेगा।
शुभ नंबर: 6
शुभ दिन: शुक्रवार
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह एक्टिविटी, मैसेज और थोड़ी अनावश्यक उलझन लेकर आ रहा है। कोई व्यक्ति बात को ठीक से नहीं कह पाएगा, जिससे मिक्स्ड सिग्नल्स बन सकते हैं। ऐसे में इन बातों का अनुमान मत लगाइए, सीधे पूछ लीजिए। काम के मामले में आपके आइडिया मजबूत हैं, लेकिन उन्हें उपयोगी बनाने के लिए फोकस की जरूरत पड़ेगी। अगर दिमाग दस दिशाओं में भागने लगे, तो एक और काम को लेने से पहले रुककर सोचिए।
शुभ नंबर: 5
शुभ दिन: बुधवार
कर्क राशि (Cancer)
इस हफ्ते आप दूसरों के मूड के प्रति ज्यादा सजग महसूस करेंगे। ये एक तोहफा भी है और बोझ भी। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, वो सब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दिल खुला रखिए, लेकिन अपनी सीमाएं और मजबूत कीजिए। परिवार या घर से जुड़ा कोई मामला उम्मीद से ज्यादा धैर्य मांग सकता है। हफ्ते के अंत तक जब आप दूसरों की चीजें अपने ऊपर नहीं लेंगे, तो आपकी भावनात्मक स्थिति बेहतर हो जाएगी।
शुभ नंबर: 2
शुभ दिन: सोमवार
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के लिए यह सप्ताह काफी विजिबल रहेगा। लोग आपके बोलने के तरीके, रिएक्शन और यहां तक कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देंगे। इसलिए अपनी एनर्जी को सही तरीके से चुनिए। ये हफ्ता अहंकार के लिए बहस करने का नहीं है। करियर या लक्ष्य से जुड़ी कोई बात आपको ज्यादा परिपक्वता की मांग करेगी। जब आप किसी बात को साबित करने की कोशिश छोड़ देंगे, तभी चीजें आपके पक्ष में चलने लगेंगी।
शुभ नंबर: 1
शुभ दिन: रविवार
कन्या राशि (Virgo)
आप फिर से दस-दस लंबित कामों की लिस्ट बनाने लगेंगे। लेकिन इस हफ्ते जीवन को एक बार में ठीक करने की कोशिश ना करें। जो सामने है, उसे संभालिए। एक प्रैक्टिकल मामला तब आसान हो जाएगा, जब आप उसे ज्यादा जटिल ना बनाएं। रिश्तों में भी नरम लहजा चुपचाप निराशा जताने से कहीं बेहतर काम करेगा।
शुभ नंबर: 4
शुभ दिन: बुधवार
तुला राशि (Libra)
इस हफ्ते अंदर ही अंदर इमोशनल सॉर्टिंग हो रही है। बाहर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भीतर आपको पता चल जाएगा कि कुछ बदल गया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको बता देगा कि आपकी असली जगह कहां है। और सच्चाई तो ये है कि इस स्पष्टता की जरूरत थी। सिर्फ चीजों को मीठा रखने के लिए खुद को बार-बार एडजस्ट ना करें। जब आप अपनी असुविधा को नजरअंदाज करना बंद करेंगे, तभी संतुलित फैसला संभव होगा।
शुभ नंबर: 7
शुभ दिन: शुक्रवार
वृश्चिक राशि (Scorpio)
इस हफ्ता कुछ हद तक अंदरूनी महसूस होगा। बाहर जीवन भले ही व्यस्त रहे, लेकिन आपका मन गहराई में कहीं होगा - पुरानी बातों को दोबारा देख रहा होगा, पैटर्न नोटिस कर रहा होगा, लाइनों के बीच पढ़ रहा होगा। जो आप पकड़ रहे हैं, उस पर भरोसा कीजिए, लेकिन खुद को ज्यादा बंद भी ना कर लीजिए। एक बातचीत तब उपयोगी साबित हो सकती है, जब आप दूसरे व्यक्ति से उम्मीद छोड़ दें कि वो बिना शब्दों के सब समझ जाएगा। कुछ छोड़ने की भी जरूरत है।
शुभ नंबर: 8
शुभ दिन: मंगलवार
धनु राशि (Sagittarius)
इस हफ्ते एक्टिविटी तो ज्यादा है, लेकिन सब रोमांचक नहीं होगी। कुछ तो सिर्फ जिम्मेदारी है और उसे पहले निपटाना पड़ेगा। एक बार वो निपट जाए, तो हफ्ता ज्यादा आसानी से खुल जाएगा। अचानक कोई निमंत्रण, मैसेज या प्लान में बदलाव आपका मूड हल्का कर सकता है। लचीले रहिए। जितना ज्यादा सख्त होंगे, उतना ही चिढ़ महसूस करेंगे।
शुभ नंबर: 9
शुभ दिन: गुरुवार
मकर राशि (Capricorn)
हफ्ते की शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि आप आगे की बहुत सोच रहे होंगे। वर्तमान में लौट आइए। एक समय में एक काम काफी है। काम महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन किसी करीबी से भावनात्मक दूरी को भी नजरअंदाज ना करें। कभी-कभी सिर्फ ईमानदार होना ही सबसे मजबूत कदम होता है।
शुभ नंबर: 10
शुभ दिन: शनिवार
कुंभ राशि (Aquarius)
इस हफ्ते आपके विचार सामान्य से ज्यादा तेज और तेजस्वी लग सकते हैं। बहुत सारे एंगल, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे काल्पनिक नतीजे। इन्हें सरल बनाइए। काम, लेखन, प्लानिंग या कम्युनिकेशन से जुड़ा एक नया आइडिया काफी आशाजनक दिख रहा है, लेकिन बीच में खुद पर शक करना बंद कीजिए। आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा होगा, इसलिए ज्यादा देर तक अपने दिमाग में गुम ना रहें।
शुभ नंबर: 11
शुभ दिन: शनिवार
मीन राशि (Pisces)
वैसे तो आपके लिए यह हफ्ता शांत लगेगा, लेकिन अंदर खाली नहीं है। बहुत कुछ भीतर ही सुलझ रहा है। आप बिना किसी ड्रामेटिक पल के किसी व्यक्ति या स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। इस धीमी स्पष्टता पर भरोसा कीजिए। आर्थिक या भावनात्मक रूप से इस हफ्ते थोड़ा ज्यादा जमीन पर रहना अच्छा रहेगा। नरम प्रयास, नियमित दिनचर्या और कम कल्पनाएं आपको सामान्य से ज्यादा मदद करेंगी।
शुभ नंबर: 12
शुभ दिन: सोमवार
यह सप्ताह टैरो के अनुसार शांत लेकिन गहरा है। जब हम चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तो सही रास्ता खुद-ब-खुद सामने आ जाता है। धैर्य रखें और अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें।
डॉ. मधु कोटिया
(आध्यात्मिक काउंसलर, एनर्जी हीलर, क्लेयरवॉयंट साइकिक, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट)
Email: madhukotiya@gmail.com
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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