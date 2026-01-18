संक्षेप: Weekly Rashifal Saturn Transit Shani: 20 जनवरी के दिन शनि पूर्वभाद्रपद नक्षत्र से उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे। शनि गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए गोल्डन समय ला सकता है तो कुछ की प्रॉब्लम्स भी बढ़ा सकता है।

Weekly Rashifal Saturn Transit Shani 2026: 19 से 25 जनवरी का टाइम बेहद खास माना जा रहा है। जनवरी के इस सप्ताह में शनि का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह में शनि मीन राशि में रहेंगे। वहीं, 20 जनवरी के दिन शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। ऐसे में शनि का स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना विशेष तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि के गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए गोल्डन समय ला सकता है तो कुछ की लाइफ प्रॉब्लम्स भी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं शनि के गोचर से इस सप्ताह किन राशियों के जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं-

इन राशियों के लिए 19 से 25 जनवरी का टाइम लाएगा बड़े बदलाव, शनि गोचर देगा लाभ मेष राशि- इस सप्ताह जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में क्लैरिटी मिल जाए। अपने डिसीजन में जल्दबाजी मत करें। जवाब देने के लिए खुद पर दबाव न डालें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। शांत मन बेहतर परिणाम देता है। थोड़ा रुकिए और समझने के लिए पर्याप्त समय लीजिए।

वृषभ राशि- उन दोस्तों से फिर से जुड़ें, जो आपको शांत करते हैं। आपको उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए, जो वास्तव में आपको समझते हैं। अनावश्यक बातों को भुलाकर सिंपल चीजों को इन्जॉय करें।

मिथुन राशि- शनि मिथुन राशि वालों को अपने शब्द और एक्शन पर अमल करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। आपकी बनाई योजनाओं को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए एक छोटी शुरुआत की आवश्यकता हो सकती है।

कर्क राशि- इस सप्ताह आपकी सुबह की शुरुआत का तरीका आपके पूरे सप्ताह को निर्धारित करता है। शनि इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहेंगे। जल्दबाजी को एक तरफ रखकर स्वयं को शांति और क्लैरिटी के लिए समय दें। इसके अलावा, एक शांतिपूर्ण शुरुआत बेहतर फैसले लेने में मददगार होगी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों इस सप्ताह आपकी भावनाएं हाई रहेंगी। शनि आपको हर प्रतिक्रिया के प्रति शांत और स्टेबल रहने कि सलह दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपके लिए कार्यों में एक सहारा ढूंढने जैसा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और आप स्पीड बनाए रखने में असमर्थ हैं, तो अधिक काम लेकर धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत करें। अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें।

कन्या राशि- आप पर किसी भी सवाल का उत्तर देने या जल्दबाजी में फैसले लेने का कोई दबाव नहीं है। इसलिए, निर्णय लेते समय शांत रहें। इस सप्ताह घबराहट के बजाय प्रेम से मोटिवेट होकर सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी होगा। अपने समय पर भरोसा रखें और धैर्य का अभ्यास करें।

तुला राशि- तुला राशि वालों, इस सप्ताह प्रेम को चुनें। इस सप्ताह शोरगुल के मुकाबले आप शांति की शक्ति का एहसास करेंगे। भागदौड़ और समयसीमा को ना कहें। शांति में टहलना सबसे अच्छा उपाय है। बस जरूरी और आसान चीजों पर ध्यान दें। बैलेंस पर ध्यान केंद्रित करें।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव कार्यों में लगाएं और छोटी-छोटी बातों की चिंता करना छोड़ दें। शनि आपसे कहता है कि ज्यादा सोचने के बजाय काम पर ध्यान दें और छोटे-छोटे कामों में भी एक्टिव होकर भूमिका निभाएं। कोई काम पूरा करें या व्यायाम करके आलस्य से बचें।

धनु राशि- धनु राशि वालों शनि आपके भाग्य में मौन को समाहित कर रहा है। सभी उत्तर कर्मों से नहीं मिलते अक्सर, शांति से ही मिलते हैं। खुद को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त रखें ताकि आप बैठकर अपने भीतर की शांत आवाज सुन सकें।

मकर राशि- इस सप्ताह देखभाल निरंतर प्रयास से ही संभव है। अपना ध्यान बनाए रखें, खासकर तब जब प्रगति न दिखाई दे रही हो। अच्छी नींद लें, अपने शरीर को पर्याप्त पोषण दें और बीच-बीच में आराम करें। इस सप्ताह धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने का समय है। स्पीड महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों आप अपनी सीमाएं निर्धारित करें। इस सप्ताह आप जिस काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसके अर्थ पर ध्यान दें। ऐसी चीजों से धीरे-धीरे पीछे हटना शुरू करें, जो अब आपके हित में नहीं हैं।

मीन राशि- इस सप्ताह अपने दिनों को यूं ही बीतने न दें। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे काम हो या सुधार, उसपर ध्यान लगाएं। अपने दिल की बात मानना ​​और सही काम करना आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। सही दिशा में आगे बढ़ें ताकि आप भटक न जाएं। धीरे-धीरे और ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने का ऑप्शन चुनें।