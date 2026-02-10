Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Weekly Panchang: Vijaya Ekadashi vrat Shani Pradosh Mahashivratri Amavasya list of fast festival 10-16 february 2026
Weekly Panchang: इस वीक विजया एकादशी व्रत, शनि प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और अमावस्या, 16 फरवरी तक व्रत-त्योहार लिस्ट

Weekly Panchang: इस वीक विजया एकादशी व्रत, शनि प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और अमावस्या, 16 फरवरी तक व्रत-त्योहार लिस्ट

संक्षेप:

इस वीक विजया एकादशी से लेकर शनि प्रदोष व्रत और भगवान शिव का महापर्व महाशिवरात्रि भी है। विजया एकादशी का व्रत इस साल 13 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था, लंका पर चढ़ाई से पहले, तभी से इसे विजया एकादशी कहा जाने लगा।

Feb 10, 2026 09:56 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
10 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक व्रत और त्योहार: इस वीक विजया एकादशी से लेकर शनि प्रदोष व्रत और भगवान शिव का महापर्व महाशिवरात्रि भी है। विजया एकादशी का व्रत इस साल 13 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था, लंका पर चढ़ाई से पहले, तभी से इसे विजया एकादशी कहा जाने लगा। इसके बाद शनि प्रदोष व्रत है, जिसमें शनिदेव और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद 16 फरवरी को स्नान और दान की अमावस्या भी है, इसके अगले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। श्री महाशिवरात्रि व्रत।फाल्गुन त्रयोदशी की शुरुआत 14 फरवरी को शाम 4.02 बजे से होगी और 15 फरवरी को शाम 5:30 बजे समाप्त होगी।महाशिवरात्रि पर इस साल भद्रा भी लग रही है। इसके अंतराल में ही 5:06 बजे से चतुर्दशी लगने से त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी का संयोग भी रहेगा। शाम 7:48 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा इस दिन उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र और व्यतीपात योग पूरे दिन रहेगा। ग्रहों की बात करें तो महाशिवरात्रि पर चार ग्रहों का उत्तम संयोग बन रहा है। कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहु और शुक्र के आने से चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी होगा, जो कई सालों बाद होता है। शाम को चतुर्दशी लगने के बाद ही चार प्रहर की पूजा होगी। कहते हैं भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, इसलिए शाम को त्रयोदशी और चतुर्थी दोनों मिल रही हैं। यहां देखें 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक के व्रत और त्योहारों की तिथि कब से शुरू हो रही है।

10 फरवरी (मंगलवार): फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि प्रातः 07.28 मिनट तक।

11 फरवरी (बुधवार) : फाल्गुन कृष्ण नवमी तिथि प्रातः 09.59 मिनट तक। भद्रा रात्रि 11.11 मिनट से। गंडमूल प्रातः 10.53 मिनट से।

12 फरवरी (गुरुवार) : फाल्गुन कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 12.23 मिनट तक। भद्रा दोपहर 12.23 मिनट तक। फाल्गुन संक्रांति। स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती। गंडमूल विचार।

13 फरवरी (शुक्रवार) : फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि दोपहर 02.26 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि। विजया एकादशी व्रत। गंडमूल सायं 04.13 मिनट तक।

14 फरवरी (शनिवार) : फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि सायं 04.02 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि। शनि प्रदोष व्रत।

15 फरवरी (रविवार) : फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि भद्रा सायं 05.05 मिनट से रात्रि 05.20 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक।

16 फरवरी (सोमवार): फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि सायं 05.35 मिनट तक पश्चात अमावस तिथि।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

