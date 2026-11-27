इस वीक बुध, राहु केतु बदलेंगे गोचर, पूरे वीक का पंचांग यहां पढ़ लें
Weekly Panchang : इस वीक सबसे पहले बुध का गोचर हो रहा है। इसके बाद राहु और केतु का गोचर होगा। आइए जानें कैसे राशियों पर होगा असर
सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्क में रहेगा। 30 नवंबर सुबह करीब 9 बजकर 42 मिनट पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 2 दिसंबर दोपहर करीब 3 बजे चंद्रमा कन्या राशि में आएगा और 4 दिसंबर रात करीब 11 बजकर 3 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस गोचर का प्रभाव हर राशि के लिए अलग रहेगा। किसी के लिए परिवार और आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण होगी, तो किसी के लिए पढ़ाई, करियर, प्रेम संबंध और साझेदारी के विषय सक्रिय होंगे।
चंद्रमा का क्या रहेगा असर
सूक्ष्म नक्षत्र स्तर पर भी चंद्रमा का प्रभाव लगभग रोज बदलेगा। ये बदलाव 29 नवंबर सुबह करीब 11 बजे, 30 नवंबर सुबह 9 बजकर 42 मिनट, 1 दिसंबर सुबह 9 बजे, 2 दिसंबर सुबह 8 बजकर 55 मिनट, 3 दिसंबर सुबह 9 बजकर 24 मिनट, 4 दिसंबर सुबह 10 बजकर 23 मिनट और 5 दिसंबर सुबह 11 बजकर 49 मिनट के आसपास होंगे। इन सूक्ष्म बदलावों से शुरुआत में विचार और संवाद, फिर रचनात्मकता और सहयोग, मध्य में जिम्मेदारी और व्यवस्था तथा अंतिम हिस्से में पहल और संतुलन पर अलग जोर दिया गया है।
कौन से ग्रह बदलेंगे
सूर्य पूरे सप्ताह वृश्चिक राशि में रहेगा। बुध शुरुआत में तुला राशि में रहेगा और 2 दिसंबर शाम करीब साढ़े 5 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। इससे बातचीत, हिसाब, निर्णय और गोपनीय विषयों को समझने की प्रवृत्ति में बदलाव आ सकता है। शुक्र तुला राशि में रहेगा, जिससे रिश्तों, सहयोग और आपसी संतुलन का महत्व बना रहेगा। मंगल और गुरु सिंह राशि में रहेंगे। इनके प्रभाव से आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, पढ़ाई, नेतृत्व और अपनी क्षमता दिखाने की इच्छा बढ़ सकती है। शनि मीन राशि में वक्री रहेगा। इसलिए पुरानी जिम्मेदारियों और अधूरे कामों को व्यवस्थित करने की जरूरत बनी रहेगी।
राहु केतु भी बदलेंगे चाल
इस सप्ताह के अंतिम हिस्से में राहु और केतु का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन भी होगा। औसत राहु केतु की गणना के अनुसार 5 दिसंबर की रात करीब 10 बजकर 32 मिनट पर राहु कुंभ से मकर राशि में और केतु सिंह से कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इस परिवर्तन का दीर्घकालीन प्रभाव आने वाले सप्ताहों में समझना ज्यादा उचित रहेगा। इससे पहले कुंभ और सिंह की धुरी का प्रभाव बना रहेगा।
इस वीक की तिथियां क्या रहेंगी
पंचांग की दृष्टि से 29 नवंबर तड़के करीब 3 बजकर 58 मिनट पर कृष्ण पक्ष की षष्ठी शुरू होगी। 30 नवंबर तड़के करीब 1 बजकर 47 मिनट पर सप्तमी आएगी। 1 दिसंबर शुरू होने के करीब 12 मिनट बाद अष्टमी और उसी तारीख की रात करीब 11 बजकर 14 मिनट पर नवमी शुरू होगी। 2 दिसंबर रात करीब 10 बजकर 53 मिनट पर दशमी, 3 दिसंबर रात करीब 11 बजकर 4 मिनट पर एकादशी और 4 दिसंबर रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर द्वादशी शुरू होगी। पूरे सप्ताह घटते चंद्र पक्ष का प्रभाव रहेगा। इसलिए अधूरे काम पूरे करने, पुराने खर्चों की समीक्षा करने, रिश्तों की उलझन सुलझाने और अपनी दिनचर्या सुधारने पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा।गोचर की गणना लाहिरी अयनांश, औसत राहु और केतु तथा भारतीय मानक समय के आधार पर की गई है। पंचांग के लिए नई दिल्ली को संदर्भ माना गया है। अलग गणना पद्धतियों में गोचर समय में थोड़ा अंतर संभव है। यह चंद्र राशि पर आधारित सामान्य ज्योतिषीय व्याख्या है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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