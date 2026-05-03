साप्ताहिक पंचांग: 3 मई से 9 मई 2026 तक जानें कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति, पूजा के शुभ मुहूर्त और नोट कर लें राहुकाल टाइम
Aaj Ka Panchang 3 May 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Weekly Panchang 3-9 May, 2026, पंचांग: यह हफ्ता तेज नहीं चलेगा। शुरुआत से ही चीजें थोड़ी धीमी रहेंगी। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में है, इसलिए मन भी थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा। इस हफ्ते जल्दबाजी में फैसले लेना ठीक नहीं रहेगा। पुरानी चीजें देखना, सुधार करना और आराम से काम करना ज्यादा सही रहेगा। हफ्ता द्वितीया से शुरू होकर अष्टमी तक जाएगा। इसलिए पूरा समय थोड़ा ठहरकर चलने वाला रहेगा।
शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक में रहेगा, तो मन थोड़ा भारी या गहरा लग सकता है। फिर धनु में आने पर सोच खुलने लगेगी। हफ्ते के अंत तक मकर में पहुंचकर चीजें सीधी और साफ लगेंगी। शुरुआत में सोच ज्यादा होगी, बीच में समझ आएगी और आखिर में काम सेट होगा।
शुभ मुहूर्त
4 मई की सुबह का समय अच्छा रहेगा। जो काम सुबह किया जाएगा, उसका असर सही रहेगा। लेकिन बाद में भद्रा लग जाएगी, तो नया काम टालना बेहतर है।
5 मई को गणेश जी का दिन है। पूजा, व्रत और धैर्य से काम लेने का समय है।
6 मई की सुबह थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा।
7 और 8 मई को काम निपटाने का समय है। जो अटका है, उसे पूरा करो।
7 मई की शाम से रवि योग शुरू होगा, लेकिन इसमें भी नए काम शुरू करने से बेहतर है पुराने काम आगे बढ़ाना।
8 मई की रात फिर अच्छा समय रहेगा।
ग्रहों की चाल
सूर्य मेष में है, इसलिए एनर्जी बनी हुई है। चंद्रमा ही इस हफ्ते मूड बदलता रहेगा। पहले थोड़ा भारीपन रहेगा, फिर हल्का लगेगा और आखिर में सब कंट्रोल में आएगा।
काम करने का तरीका साफ रखें- पहले समझें, फिर सोचें, फिर करें।
व्रत-त्योहार
5 मई को संकष्टी चतुर्थी है। गणेश जी की पूजा का दिन है। इस दिन चांद रात 10:35 बजे निकलेगा। व्रत वाले लोग इसी के हिसाब से पूजा करेंगे।
9 मई को कालाष्टमी और मासिक जन्माष्टमी है।
राहुकाल
इस समय नया काम शुरू न करें:
3 मई: शाम 5:18 से 6:57
4 मई: सुबह 7:18 से 8:58
5 मई: दोपहर 3:38 से 5:19
6 मई: दोपहर 12:18 से 1:58
7 मई: दोपहर 1:58 से 3:39
8 मई: सुबह 10:37 से 12:18
9 मई: सुबह 8:56 से 10:37
कुल मिलाकर, यह हफ्ता भागदौड़ का नहीं है। आराम से काम करने का है। पहले दो दिन चीजें समझ लें। बीच में ध्यान से फैसला लें। आखिरी में काम पूरा करें। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। धीरे चलेंगे तो काम सही होगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें