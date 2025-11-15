Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़weekly panchang 15 to 21 november planetary transits sun transit in scorpio utpanna ekadashi marriage muhurat rahu kaal
साप्ताहिक पंचांग 15-21 नवंबर: वृश्चिक में होगा सूर्य का गोचर, विवाह मुहूर्त समेत जानें इस हफ्ते के शुभ दिन और व्रत

साप्ताहिक पंचांग 15-21 नवंबर: वृश्चिक में होगा सूर्य का गोचर, विवाह मुहूर्त समेत जानें इस हफ्ते के शुभ दिन और व्रत

संक्षेप: Weekly Panchang From 15 November to 21 November: इस हफ्ते कई ग्रहों की चाल बदलने वाली है, जिसका सीधा असर कई राशियों पर पड़ने वाला है। वहीं इस हफ्ते के शुभ मुहूर्त और राहुकाल से जुड़ी जानकारी आप यहां ले सकते हैं। 

Sat, 15 Nov 2025 08:30 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इस हफ्ते का पंचांग कई मायनों में खास है। इस हफ्ते कई ग्रह अपना चाल बदलने वाले हैं। वहीं इस हफ्ते में कई विशेष मुहूर्त और धार्मिक अवसर हैं। इस हफ्ते सूर्य की चाल बहुत मायने रखेगी। इस हफ्ते ये वृश्चिक रशि में एंट्री लेगा और इसी के साथ ये अनुराधा नक्षत्र में एंट्री लेगा। इस वजह से चीजें गहरी महसूस होंगी और ट्रांसफॉर्मेशन भी नजर आएगा। इसी के साथ चीजें पहले से ज्यादा आध्यात्मिक नजर आएंगी। सूर्य ही नहीं बल्कि शुक्र भी इस हफ्ते विशाखा नक्षत्र में आएगा और इस वजह से लोगों का रिश्ता मजबूत होगा। इसकी वजह से कई लोगों की क्रिएटिविटी का लेवल भी बढ़ेगा। बुध भी इस हफ्ते विशाखा नक्षत्र में गोचर करेगा और इस वजह से जो लोग इससे प्रभावित होंगे, उनकी सोच और बातचीत में क्लैरिटी आएगी। मंगल इस हफ्ते ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने वाला है, जो लोगों के अंदर की हिम्मत और धैर्य को बढ़ाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसी हफ्ते हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतो में से एक उत्पन्ना एकादशी भी है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु को पूजते हैं उनकी कामना पूरी होती है। साथ ही इस बार वृश्चिक संक्रांति में सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेगा जोकि नई ऊर्जा और इनर स्ट्रेंथ का संकेत देता है। इस महीने के अंत में मार्गशीर्ष अमावस्या होगी। इस दौरान अपने पितरों और भगवान का आशीर्वाद लेना बेहद ही शुभ माना जाता है।

इस हफ्ते के शुभ मुहूर्त

विवाह मुहूर्त

16 नवंबर, रविवार (सुबह 06:47 से रात 02:11, 17 नवंबर तक)

17 नवंबर, सोमवार (सुबह 05:01 से सुबह 06:46, 18 नवंबर तक)

18 नवंबर, मंगलवार (सुबह 06:46 से सुबह 07:12 तक)

21 नवंबर, शुक्रवार (सुबह 10:44 से दोपहर 01:56 तक)

गृह प्रवेश मुहूर्त

15 नवंबर, शनिवार (सुबह 06:44 से रात 11:34 तक)

संपत्ति खरीदने का मुहूर्त

20 नवंबर, गुरुवार (सुबह 06:48 से सुबह 06:49, 21 नवंबर तक)

21 नवंबर, शुक्रवार (सुबह 06:49 से दोपहर 01:56 तक)

वाहन खरीदने का मुहूर्त

17 नवंबर, सोमवार (सुबह 06:45 से सुबह 06:46, 18 नवंबर तक)

इस हफ्ते होने वाले ग्रहों का गोचर

इस हफ्ते कई ग्रहों का गोचर होने वाली है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व है। इनके गोचर से तमाम राशि के जातकों की जिंदगी में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। बता दें कि हर ग्रह रोज आगे बढ़ते हैं और हर दिन हर हफ्ते ये अलग-अलग राशियों और नक्षत्र में गोचर करते हैं। इस हफ्ते ग्रहों के अलग-अलग स्थिति परिवर्तन का लेखा-जोखा नीचे है...

सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश- 16 नवंबर (रविवार)

सूर्य-गुरु का 120 डिग्री का त्रिकोण योग- 17 नवंबर (सोमवार)

सूर्य-शनि का 120 डिग्री योग- 17 नवंबर (सोमवार)

शुक्र की विशाखा नक्षत्र में एंट्री- 18 नवंबर (मंगलवार)

मंगल की ज्येष्ठा नक्षत्र में एंट्री- 19 नवंबर (बुधवार)

सूर्य की अनुराधा नक्षत्र में एंट्री- 19 नवंबर (बुधवार)

बुध का विशाखा नक्षत्र में एंट्री- 21 नवंबर (शुक्रवार)

इस हफ्ते के त्योहार और व्रत की पूरी लिस्ट

उत्पन्ना एकादशी: 15 नवंबर यानी शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत की वजह से पापों से मुक्ति मिल जाती है।

वृश्चिक संक्रांति: 16 नवंबर यानी रविवार को सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में एंट्री लेगा। इस दिन स्नान और दान करने से कई तरह की बाधाएं दूर होती हैं।

मंडला पूजा: 17 नवंबर यानी सोमवार से इस पूजा की शुरुआत होने वाली है। इस दिन से केरल के सबरीमाला से 41 दिन की यात्रा शुरु होती है। इस पूजा के दौरान लोग अयप्पा भगवान की पूजा करते हैं।

सोम प्रदोष व्रत: 17 नवंबर यानी सोमवार को सोमवार प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव के नाम का व्रत रखा जाता है और विधि-विधान से उनकी पूजा होती है।

मासिक शिवरात्रि: 18 नवंबर यानी मंगलवार के दिन महीने वाली शिवरात्रि पड़ेगी। इस दिन भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। लोग इस दिन शिव भगवान का अभिषेक और उनके मंत्रों का जाप करते हैं।

दर्श अमावस्या: 19 नवंबर यानी बुधवार को दर्श अमावस्या है। इस दिन पितरों की पूजा करके उनका आशीर्वाद मांगा जाता है।

अन्वाधान: ये 20 नवंबर यानी गुरुवार को पड़ेगा। इस दिन यज्ञ इत्यादि करवाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे अग्नि देवता का आशीर्वाद मिलता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या: ये 20 नवंबर यानी गुरुवार को पड़ेगा। ये दिन स्नान और दान के लिए विशेष माना जाता है।

इष्टि: ये इस हफ्ते के आखिरी यानी 21 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन शुक्रवार पड़ेगा। इस खास दिन पर हवन करवाया जाता है और अपने ईष्ट देवता को भोग चढ़ाने की मान्यता है।

इस हफ्ते के राहुकाल

पंचांग में राहुकाल को अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम या नया काम नहीं किया जाता है। नीचे हफ्ते के राहुकाल की जानकारी आप नीचे ले सकते हैं।

15 नवंबर: सुबह 09:25 बजे से लेकर सुबह 10:45 बजे तक

16 नवंबर: दिन में 04:07 बजे से लेकर शाम 05:27 बजे तक

17 नवंबर: सुबह 08:05 बजे से लेकर सुबह 09:26 बजे तक

18 नवंबर: दिन 02:46 बजे से लेकर दिन में 04:06 बजे तक

19 नवंबर: दिन 12:06 बजे से लेकर दिन में 01:26 बजे तक

20 नवंबर: दिन 01:26 बजे से लेकर दिन में 02:46 बजे तक

21 नवंबर: सुबह 10:47 बजे से लेकर दिन में 12:07 बजे तक

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Weekly panchang Aaj Ka Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने