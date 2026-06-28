1-9 मूलांक के लिए 29 जून से 5 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल

1-9 मूलांक के लिए 29 जून से 5 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल
Numerology Weekly Horoscope 29 June-5 July 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।
Weekly Numerology Rashifal Number Horoscope 29 June-5 July 2026, अंक राशिफल 29 जून से 5 जुलाई 2026: 29 जून से लेकर 5 जुलाई का यह सप्ताह ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद हलचल भरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह कई मूलांक वालों को करियर में नई उड़ान देखने को मिलेगी, तो कुछ को अपने खर्चों और जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। आइए जानते हैं अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है-
1-9 मूलांक के लिए 29 जून से 5 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें अंक राशिफल
मूलांक-1: 29 जून से लेकर 5 जुलाई के सप्ताह में ज्यादा स्ट्रेस न लें। आपको दृष्टिकोण में हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए। रिश्ते के मुद्दों को पॉजिटिव तरीके से सुलझाएं। कोई बड़ी वित्तीय समस्या नहीं है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। उत्पादकता से जुड़े मुद्दे पेशेवर जीवन पर असर नहीं डालेंगे।
मूलांक-2: 29 जून से लेकर 5 जुलाई का सप्ताह पैसों के मामलें में वृद्धि और करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। लव के मामलें में दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनें।
मूलांक-3: 29 जून से लेकर 5 जुलाई के सप्ताह में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला पर फोकस रखें। अपने कार्यक्षेत्र में सफलता के प्रति क्लियर रहें। व्यावसायिक चुनौतियों से मेहनत से निपटें। कोई वित्तीय समस्या नहीं रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है।
मूलांक-4: 29 जून से लेकर 5 जुलाई के सप्ताह में आपकी धन की स्थिति स्मार्ट मौद्रिक निवेश योजनाओं की अनुमति देती है। आपका स्वास्थ्य भी कोई तकलीफ नहीं देगा। आप क्रिएटिव फील कर सकते हैं।
मूलांक-5: 29 जून से लेकर 5 जुलाई के सप्ताह में लव लाइफ में एक दूसरे के बीच के मतभेद दूर करें। याद रखें आप काम के प्रेशर को ऐसे संभाल सकते हैं, जैसे कोई नहीं संभालता। प्रेम के मामले में रोमांटिक रहें। आपका प्रेम जीवन मजबूत और पेशेवर जीवन रचनात्मक रहेगा।
मूलांक-6: 29 जून से लेकर 5 जुलाई के सप्ताह में हेल्दी डाइट लें और स्ट्रेस को बाय-बाय कहें। ये सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। टास्क में भी उत्तम परिणाम दें। स्मार्ट निवेश करने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य भी ठीक है।
मूलांक-7: 29 जून से लेकर 5 जुलाई के सप्ताह में ऐसी एक्टिविटी करें, जो आपको खुश और कॉन्फिडेंट बनाती है। आपकी आनंदमय ऊर्जा को बढ़ाने और उन लोगों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके जैसा ही महसूस करते हैं। ब्रह्मांड के डीसीजन में अपना विश्वास रखें।
मूलांक-8: 29 जून से लेकर 5 जुलाई का सप्ताह चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आया है। आपका पॉजिटिव रवैया दिन को सफलता के साथ पार करने और व्यक्तिगत विकास के द्वार खोलने में महत्वपूर्ण होगा। साहस और उत्साह के साथ दिन का आनंद उठाएं।
मूलांक-9: 29 जून से लेकर 5 जुलाई के सप्ताह में अपने रोज के कार्यक्रम से कुछ समय निकालें और कुछ ऐसा करें, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आपका अच्छा मूड होगा और यह उन लोगों को आकर्षित करेगा, जो कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
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व्यक्तिगत रुचियां
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