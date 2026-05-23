Weekly Numerology, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 25-31 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Numerology Weekly Horoscope 25-31 May 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Weekly Numerology Rashifal Number Horoscope, अंक राशिफल 25-31 मई 2026: 25 मई से 31 मई का यह सप्ताह ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद हलचल भरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह कई मूलांक वालों को करियर में नई उड़ान देखने को मिलेगी, तो कुछ को अपने खर्चों और जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। आइए जानते हैं अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है-

1-9 मूलांक के लिए 25-31 मई तक का समय कैसा रहेगा? मूलांक 1 (किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग) इस हफ्ते सूर्य की ऊर्जा आपके साथ है, जिससे आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा। ऑफिस में आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन वीकेंड पर फिजूलखर्ची से बचें। परिवार में आपका दबदबा बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आत्मविश्वास अहंकार में न बदले। सेहत अच्छी रहेगी, बस सिरदर्द से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें।

मूलांक 2 (किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग) चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण इस हफ्ते आपके स्वभाव में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों से मदद मिलेगी। पैसों के मामले में यह हफ्ता नॉर्मल है, बड़ा निवेश करने के लिए रुकना बेहतर होगा। लव लाइफ में मधुरता रहेगी। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। मानसिक तनाव या ओवरथिंकिंग के कारण थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है।

मूलांक 3 (किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग) गुरु के प्रभाव वाले इस मूलांक के जातकों के लिए यह हफ्ता नई सीख और ज्ञान लेकर आ रहा है। शिक्षा, काउंसलिंग या राइटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। बिजनेस में कोई नई डील फाइनल हो सकती है। घर के बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत के लिहाज से खानपान पर ध्यान दें। पेट से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।

मूलांक 4 (किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग) राहु के प्रभाव के कारण इस हफ्ते आपको कुछ अचानक और चौंकाने वाले परिणाम मिल सकते हैं। ऑफिस में अचानक कोई काम आ सकता है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगी। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे शॉर्टकट से इस हफ्ते दूर रहें, नुकसान हो सकता है। बिना वजह के विवादों से दूर रहें, खासकर दोस्तों के साथ। अचानक आने वाले गुस्से पर काबू रखें। प्राणायाम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5 (किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग) बुध के इस मूलांक के लिए यह हफ्ता खुशियों और नए अवसरों से भरा रहने वाला है। आपकी बातचीत की कला इस हफ्ते आपको कोई बड़ा फायदा दिलाएगी। व्यापारियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मूलांक 6 (किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग) शुक्र के प्रभाव वाले इस मूलांक के जातकों का रुझान इस हफ्ते सुख-सुविधाओं और लग्जरी की तरफ ज्यादा रहेगा। कला, मीडिया या फैशन से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। सुख-सुविधा की चीजों पर पैसा खर्च होगा, लेकिन आय के नए स्रोत भी बनेंगे। जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। सेहत के मामले में स्किन या आंखों का थोड़ा ख्याल रखें।

मूलांक 7 (किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग) केतु से प्रभावित मूलांक 7 के लोगों के लिए यह हफ्ता शांति का है। काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिससे आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर या किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही लें। अध्यात्म या योग की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं। पैर या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

मूलांक 8 (किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग) इस मूलांक के लोगों के लिए यह हफ्ता कड़ी मेहनत और परिणाम पाने का है। हफ्ते की शुरुआत में काम का बोझ ज्यादा रहेगा और मेहनत का फल थोड़ा धीमे मिलेगा, लेकिन निराश न हों। हफ्ते के अंत तक कोई बड़ी डील या तरक्की के योग हैं। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। काम के सिलसिले में ज्यादा देर बैठने के कारण पीठ या कमर में दर्द हो सकता है, पोस्चर का ध्यान रखें।

मूलांक 9 (किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग) मंगल के प्रभाव वाले मूलांक 9 के जातकों के लिए यह हफ्ता बेहद एनर्जेटिक और एक्शन से भरपूर रहेगा। आपके रुके हुए काम इस हफ्ते तेजी से पूरे होंगे। रियल एस्टेट या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में बड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आपका स्वभाव थोड़ा आक्रामक हो सकता है। इसलिए बोलते समय संयम रखें। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें।