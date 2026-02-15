Weekly Numerology February 2026: मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 16 से 22 फरवरी तक का समय?

Weekly Numerology: आने वाला सप्ताह (16 फरवरी से 22 फरवरी 2026) आत्मचिंतन, स्पष्टता और परिवर्तन की गहरी ऊर्जा लेकर आ रहा है। यह समय जल्दीबाजी में आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि यह विचार करने का है कि आप किसी दिशा में और क्यों जा रहे हैं और कैसे अधिक समझदारी व उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

Weekly Numerology 16 To 22 February 2026: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़ें कि मूलांक 1 से 9 वालों का आने वाला सप्ताह (16 से 22 फरवरी 2026) कैसा रहेगा।

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए यह सप्ताह शुभ लाभदायी साबित होगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो मजूबत रहेगा। हालांकि आर्थिक मामलों में जो भी कदम बढ़ाएंगे, बेहद सोच समझकर बढ़ाएं जो आपके लिए विशेष लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि यह सप्ताह जल्दबादी करने करने के बजायसोच-समझकर नेतृत्व करने का संकेत दे रहा है। आपको आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा महसूस हो सकती है, लेकिन सफलता रणनीतिक सोच, सही योजना और सोच-समझकर लिए गए फैसलों में छिपी है। कार्यक्षेत्र में ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनमें धैर्य, भावनात्मक परिपक्वता और जिम्मेदार नेतृत्व की आवश्यकता होगी। निवेश के लिए अच्छा समय है। हालांकि जल्दी लाभ पाने के बजाय स्थिरता पर ध्यान दें। रिश्तों को समय देने की जरूरत है। साथ ही किसी भी चीज को थोपने से बचें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, इससे आपसी तालमेल और भी मजबूत होता है। सेहत के लिए तनाव से बचें और काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें। पानी खूब पिएं।

मूलांक 2

मूलांक 2 वालों के लिए यह सप्ताह सही साबित होगा। आपका सहज ज्ञान (इंट्यूशन) और कूटनीतिक स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सप्ताह कार्यस्थल पर टीमवर्क, मध्यस्थता और भावनात्मक समझ को बढ़ावा देता है। दूसरों का सहयोग करके, रिश्तों को संभालकर या पर्दे के पीछे रहकर काम करने से आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर योजना बनाएं और भावनाओं में आकर खर्च या उधार देने से बचें। भावनात्मक गहराई और ईमानदारी आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय अपनी जरूरतों को नरमी और स्पष्टता के साथ व्यक्त करें। कोई भी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। यह सप्ताह नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ है। जीवन में सुख-समृद्धि और खुशियों का आगमन होगा।

मूलांक 3

मूलांक 3 के जातकों के लिए फरवरी का यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। साथ ही क्रिएटिव कामों में मन लगा रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों पर काबू रखते हुए जोश में आकर खरीदारी करने से बचें। आपकी मजबूत पर्सनैलिटी दूसरों को बहुत तेज लग सकती है। हमदर्दी, इमोशनल अवेयरनेस और नरम बातचीत की प्रैक्टिस करें। सिंगल्स ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी को महत्व देते हैं। इस सप्ताह के अंत में लाइफस्टाइल में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। पिता के संग रिश्ते बेहतर होंगे। सेहत का ख्याल रखें। दिमाग में विचारों की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए संगीत या कला जैसे रचनात्मक कामों से मन को आराम दें। मेडिटेशन करें और रोज हल्की सैर पर निकलें। जब भी समय मिले, तो परिवार के साथ समय बिताएं।

मूलांक 4

मूलांक 4 वालों का इस सप्ताह मान-सम्मान बढ़ेगा। साथ ही कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। लेकिन आपको किसी भी बातों को ध्यान में ना रखकर अपने काम में व्यस्त रहें और उसे पूरे ईमानदारी से पूरा करें। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। लेकिन आर्थिक मामलों में जो भी फैसला लें, सोच-समझकर लें। नए बिजनेस की शुरुआथ के लिए अच्छा समय है। रिश्तों में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। निरंतर प्रयास ही इस सप्ताह आपकी सफलता का मुख्य आधार बनेंगे। सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। काम के बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। फलों और ताजी हरी सब्जियों का सेवन करें।

मूलांक 5

यह सप्ताह आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। यात्राओं पर जा सकते हैं। नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है। करियर और कारोबार में तरक्की के योग है। आर्थिक मामलों में थोड़ा ध्यान देने की जरुरत है। फालतू खर्च से बचें। मन में थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है, जिसे शांत करने के लिए योग और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम आपकी मदद करेंगे। रिश्तों को समय दें। पार्टनर की बातें सुनें और अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें। इससे रिश्ता और भी मजबूत होता है।

मूलांक 6

आपकी जिम्मेदार और देखभाल करने वाली ऊर्जा इस सप्ताह भी चमकती रहेगी। कार्यस्थल पर या परिवार से जुड़े मामलों में आप नेतृत्व या सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि आपकी मदद की सराहना होगी, लेकिन खुद पर जरूरत से ज़्यादा बोझ न डालें। लआर्थिक मामलों में सही योजना बनाना और नियमित बचत करना आपको सुकून और स्थिरता प्रदान करेगा। सेहत का ध्यान रखें। भावनात्कता को हावी ना होने दें। काम को लेकर तनाव हो सकता है। काम के बीच में ब्रेक लें। पर्याप्त पानी पिएं और बाहरी और ऑयली फूड से बचें। यदि आप अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, तो भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है। दूसरों की देखभाल के साथ-साथ आराम, रचनात्मक गतिविधियों और अपने लिए निजी समय का संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 7

यह सप्ताह आत्ममंथन का है। जो भी काम करें, सोच समझकर काम करें। जहां शांति से विचार करने पर ही आपको सफलता का रास्ता मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ से जटिल काम आसान हो जाएंगे और आर्थिक रणनीति पर दोबारा विचार करने का यह सही समय है। साथ ही इस सप्ताह आपका मन अध्यात्म की ओर झुका रहेगा, किसी पुराने कार्य या शोध में सफलता के संकेत हैं। बचत पर ध्यान दें। सेहत का ख्याल रखें पेट से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, खानपान का ध्यान रखें। रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें।

मूलांक 8

मूलांक 8 वालों को यह सप्ताह धैर्य दिखाने का है। इस सप्ताह बहुत सोच-समझकर फैसले लेंगे। नौकरी-कारोबार में सफलता हासिल करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों से बकाया हुआ धन वापस मिल सकता है। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। काम का बोझ बढ़ सकता है। खर्चों की अधिकता रहेगी। सप्ताह के अंत में थोड़ा सुधार आएगा। धैर्य और कड़ी मेहनत से जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है।

मूलांक 9 मूलांक 9 वालों के लिए यह सप्ताह नई ऊर्जा महसूस होगी। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में अपनी भावनाओं के बजाय तर्क से काम लें और योजना बनाकर खर्च करें। समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। इस सप्ताह आपको बहुत सावधानी से निवेश करना चाहिए। नौकरी बदलने का प्लान बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। नए वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी संभव है। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। अगर सेहत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाएं। तनाव से बचें।