Weekly Numerology, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 3-9 मई तक का समय कैसा रहेगा?
Numerology Weekly Horoscope 3-9 May 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।
Weekly Numerology Horoscope 3-9 May 2026 Rashifal for 1-9 Mulank, साप्ताहिक अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका 3-9 मई तक का समय शुभ रहेगा या जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए मूलांक के अनुसार, जानते हैं आपके लिए 3-9 मई का ये सप्ताह कैसा रहेगा-
1-9 मूलांक के लिए 3-9 मई तक का समय कैसा रहेगा?
मूलांक-1: 3 से 9 मई के सप्ताह में काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सुबह या शाम को पार्क में आराम करना आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखने का एक अच्छा तरीका है। टीम में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरें। कार्यालय की पॉलिटिक्स से भी दूर रहें।
मूलांक-2: 3 से 9 मई के सप्ताह में आपका प्रेम जीवन फ्रेश और रोमांचक लेवल शुरू करने के लिए तैयार है। आपके प्रेम संबंध में परेशानी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ऑफिस में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आर्थिक रूप से आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी। अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहें।
मूलांक-3: 3 से 9 मई के सप्ताह में नई जिम्मेदारियां सावधानी से उठाएं। जरूरत से ज्यादा खर्च न करें क्योंकि आपको आने वाले दिनों के लिए बचत करने की जरूरत है। हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों का सेवन करें। धन की आवश्यकता पड़ सकती है।
मूलांक-4: 3 से 9 मई के सप्ताह में वर्कप्लेस और पर्सनल लाइफ में बहस से बचें। फाइनेंशियल समस्याओं से मुक्त रहें और सौभाग्य से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपसे अपने पार्टनर के प्रति दयालु होने की अपेक्षा की जाती है। कठोर शब्दों के साथ-साथ अहंकार संबंधी तर्क-वितर्क से भी बचें।
मूलांक-5: 3 से 9 मई के सप्ताह में आप कोई नया वाहन खरीदने की भी तैयारी कर सकते हैं। तनाव को हावी न होने दें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की संगति में रहें। अपना आपा न खोकर रिश्ते में खुश रहने की कोशिश करें।
मूलांक-6: 3 से 9 मई के सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और ध्यान रखें कि आप सभी दिक्कतों को सावधानी से संभालें। प्रोफेशनल चुनौतियां मौजूद रहेंगी लेकिन परफॉर्मेंस से समझौता न करें।
मूलांक-7: 3 से 9 मई के सप्ताह में समझदारी से फाइनेंशियल डीसीजन लें। प्रेम जीवन में सकारात्मक रवैया बनाए रखें। कार्यस्थल पर समझदारी से काम लें और विवादों से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति बरकरार रहेगी, जिसका मतलब यह भी है कि आप जरूरत के मुताबिक धन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मूलांक-8: 3 से 9 मई के सप्ताह में रोमांटिक रिश्ता मौज-मस्ती और रोमांच से भरपूर रहेगा। ऑफिस में अपने प्रदर्शन को लेकर सावधान रहें, दोपहर के टाइम में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। सप्ताह के पहले भाग में छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें रहेंगी।
मूलांक-9: 3 से 9 मई के सप्ताह में स्वास्थ्य और धन दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे। लव लाइफ और ऑफिस दोनों में आ रही प्रॉबलम्स का सोल्यूशन निकालें। जहां आर्थिक रूप से आप आज स्टेबल हैं, वहीं सुनिश्चित करें कि आपका स्वास्थ्य भी उत्तम स्थिति में रहे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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