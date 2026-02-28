Weekly Numerology Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 2-8 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Numerology Weekly Horoscope 2-8 March 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।
Weekly Numerology Horoscope 2-8 March 2026 Rashifal for 1-9 Mulank, साप्ताहिक अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका 2-8 मार्च तक का समय शुभ रहेगा या जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए मूलांक के अनुसार, जानते हैं आपके लिए 2-8 मार्च का ये सप्ताह कैसा रहेगा-
1-9 मूलांक के लिए 2-8 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
मूलांक-1: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। रिलेशन से जुड़ी समस्याओं पर काबू पाएं। ध्यान रखें कि आप प्रोफेशनल उम्मीदों पर खरे उतरें। समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। मेडिकल रूप से आप किसी बड़ी बीमारी से रूबरू नहीं होंगे। लाइफस्टाइल के प्रति संतुलित दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा।
मूलांक-2: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में धन का ध्यान रखें और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। प्रेम और ऑफिस दोनों मामलों में अच्छे समाधान की तलाश करें। कार्यस्थल पर आपकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। स्वस्थ रहेंगे। खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें।
मूलांक-3: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में नए काम करें जो बेहतर पेशेवर परिणाम का वादा भी करेंगे। छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। रोमांस के मामले में बढ़िया सप्ताह है। काम पर अपनी मेहनत को साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौकों की तलाश करें।
मूलांक-4: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। ऑफिस में चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी। सेहत और धन दोनों ही स्पेशल देखभाल की मांग करते हैं। रिश्ते में सबसे अच्छे पलों की तलाश करें।
मूलांक-5: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करें। इस सप्ताह लव से जुड़े मुद्दों को संभालते समय सावधान रहें। आपको पेशेवर मुद्दों को भी पॉजिटिव तरीके से सुलझाना चाहिए। धन और स्वास्थ्य दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं।
मूलांक-6: 2 से 8 मार्च का सप्ताह आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगा। धन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव प्रेम जीवन को रियल बनाते हैं। पेशेवर मुद्दों को कूटनीतिक दृष्टिकोण से सुलझाएं।
मूलांक-7: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में ऑफिस में नए कामों पर ध्यान दें और धन भी आएगा। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इस सप्ताह प्रेम से जुड़े मामलों में शांत रहने की कोशिश करें। ऑफिस में आपका प्रदर्शन मेहनती है।
मूलांक-8: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करें। अपने पेशेवर कौशल को साबित करने के लिए कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करें। इस सप्ताह छोटी-मोटी वित्तीय समस्याएं भी आ सकती हैं।
मूलांक-9: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में आपको अपने प्रेमी/प्रेमिका की भावनाओं के प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। इस सप्ताह अपने सभी जरूरी टास्क को पूरा करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करें। रोमांटिक बनें और साथ में समय बिताएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा