Weekly Numerology Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 2-8 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

Feb 28, 2026 04:16 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weekly Numerology Horoscope 2-8 March 2026 Rashifal for 1-9 Mulank, साप्ताहिक अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका 2-8 मार्च तक का समय शुभ रहेगा या जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए मूलांक के अनुसार, जानते हैं आपके लिए 2-8 मार्च का ये सप्ताह कैसा रहेगा-

1-9 मूलांक के लिए 2-8 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं। रिलेशन से जुड़ी समस्याओं पर काबू पाएं। ध्यान रखें कि आप प्रोफेशनल उम्मीदों पर खरे उतरें। समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। मेडिकल रूप से आप किसी बड़ी बीमारी से रूबरू नहीं होंगे। लाइफस्टाइल के प्रति संतुलित दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा।

मूलांक-2: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में धन का ध्यान रखें और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। प्रेम और ऑफिस दोनों मामलों में अच्छे समाधान की तलाश करें। कार्यस्थल पर आपकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। स्वस्थ रहेंगे। खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें।

मूलांक-3: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में नए काम करें जो बेहतर पेशेवर परिणाम का वादा भी करेंगे। छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। रोमांस के मामले में बढ़िया सप्ताह है। काम पर अपनी मेहनत को साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौकों की तलाश करें।

मूलांक-4: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। ऑफिस में चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी। सेहत और धन दोनों ही स्पेशल देखभाल की मांग करते हैं। रिश्ते में सबसे अच्छे पलों की तलाश करें।

मूलांक-5: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करें। इस सप्ताह लव से जुड़े मुद्दों को संभालते समय सावधान रहें। आपको पेशेवर मुद्दों को भी पॉजिटिव तरीके से सुलझाना चाहिए। धन और स्वास्थ्य दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं।

मूलांक-6: 2 से 8 मार्च का सप्ताह आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगा। धन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव प्रेम जीवन को रियल बनाते हैं। पेशेवर मुद्दों को कूटनीतिक दृष्टिकोण से सुलझाएं।

मूलांक-7: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में ऑफिस में नए कामों पर ध्यान दें और धन भी आएगा। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इस सप्ताह प्रेम से जुड़े मामलों में शांत रहने की कोशिश करें। ऑफिस में आपका प्रदर्शन मेहनती है।

मूलांक-8: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करें। अपने पेशेवर कौशल को साबित करने के लिए कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करें। इस सप्ताह छोटी-मोटी वित्तीय समस्याएं भी आ सकती हैं।

मूलांक-9: 2 से 8 मार्च के सप्ताह में आपको अपने प्रेमी/प्रेमिका की भावनाओं के प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। इस सप्ताह अपने सभी जरूरी टास्क को पूरा करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करें। रोमांटिक बनें और साथ में समय बिताएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

