Weekly Numerology, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 18-24 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Numerology Weekly Horoscope 18-24 May 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Weekly Numerology Horoscope Number Horoscope, साप्ताहिक अंक राशिफल : 18 मई से 24 मई का यह सप्ताह ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद हलचल भरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह कई मूलांक वालों को करियर में नई उड़ान देखने को मिलेगी, तो कुछ को अपने खर्चों और जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। आइए जानते हैं अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है-

1-9 मूलांक के लिए 18-24 मई तक का समय कैसा रहेगा? मूलांक 1 (किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग) सूर्य के प्रभाव वाले मूलांक 1 के लिए यह सप्ताह सफलता और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। करियर में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ होगी। बॉस आपके काम से बेहद खुश रहेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन लाभ के अच्छे योग हैं। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो इस सप्ताह वापस मिल सकता है।

उपाय: रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

मूलांक 2 (किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग) चंद्रमा के प्रभाव के कारण इस सप्ताह आपको अपने भावुक स्वभाव पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। नौकरीपेशा लोगों को कलीग्स का सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। मानसिक तनाव या मूड स्विंग्स की समस्या हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताएं, मन शांत रहेगा।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।

मूलांक 3 (किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग) गुरु के आशीर्वाद से यह सप्ताह आपके लिए ज्ञान, सम्मान और प्रगति का रहेगा। छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय स्वर्णिम है। नौकरी में प्रमोशन या अप्रेजल की बात आगे बढ़ सकती है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन सूझबूझ से काम लें। धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है।

उपाय: गुरुवार के दिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

मूलांक 4 (किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग) राहु के प्रभाव वाले मूलांक 4 के लोगों के लिए यह सप्ताह अचानक बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें, वरना आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन सट्टे या शॉर्टकट से बचें। खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है।

उपाय: शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या भोजन का दान करें।

मूलांक 5 (किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग) बुध के स्वामित्व वाले मूलांक 5 के लिए यह सप्ताह कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिहाज से बेहतरीन है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बड़ा मुनाफा देने वाला रहेगा। कोई नई बिजनेस डील फाइनल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों के इंटरव्यू सफल होंगे। परिवार और दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।

उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

मूलांक 6 (किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग) शुक्र के प्रभाव से यह सप्ताह आपके लिए लक्जरी, सुख-सुविधाएं और खुशियां लेकर आ रहा है। कला, मीडिया, फैशन या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सुख-सुविधा की चीजों और गैजेट्स पर धन खर्च होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, इसलिए खर्च अखरेगा नहीं।

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

मूलांक 7 (किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग) केतु के प्रभाव वाले मूलांक 7 के जातकों के लिए यह सप्ताह सोच-विचार और अध्यात्म की ओर ले जाने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप जितनी शांति से काम करेंगे, उतना ही फायदा होगा। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। पेट से जुड़ी समस्याएं या थकान महसूस हो सकती है। खान-पान का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं।

मूलांक 8 (किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग) शनि देव के प्रभाव वाले मूलांक 8 के लोगों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। काम में कुछ रुकावटें या देरी हो सकती हैं, लेकिन निराश न हों। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सप्ताह के अंत तक परिणाम आपके पक्ष में होंगे। धन का लेन-देन इस सप्ताह टाल दें। किसी को उधार देने से बचें।

उपाय: शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मूलांक 9 (किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग) मंगल के प्रभाव वाले मूलांक 9 के जातकों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और पराक्रम से भरा रहेगा। आप अपने अधूरे पड़े कामों को तेजी से निपटाएंगे। प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में बड़ा फायदा हो सकता है। ऊर्जा अधिक होने के कारण गुस्सा जल्दी आ सकता है। किसी से भी बातचीत करते समय अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, वरना विवाद हो सकता है।

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।