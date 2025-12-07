Weekly Numerology : 8 से 14 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 8 से 14 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (8- 14 दिसंबर, 2025) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

मूलांक 1- इस सप्ताह आप आत्मविश्वास और प्रभुत्व के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके फैसले मजबूत होंगे और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे। दफ्तर में आपकी परफॉर्मेंस पर खास नजर रहेगी, जिससे प्रशंसा और नई जिम्मेदारियों के मौके बन सकते हैं। किसी पुराने काम का समाधान इस बार आसानी से निकल सकता है। रिश्तों में किसी बात को लेकर खुलकर संवाद होगा, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन थकान और ओवरलोड से बचने की जरूरत है।

मूलांक 2- भावनाएं इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव से गुजर सकती हैं, लेकिन आप अपनी संवेदनशीलता और सहज निर्णय क्षमता से हालात को संभाल लेंगे। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको बीच-बचाव की भूमिका निभानी पड़ सकती है। काम में नए विचार आएंगे, लेकिन उन्हें लागू करने में थोड़ी देरी संभव है। प्रेम संबंधों में बातचीत का तरीका रिश्ता मजबूत बनाएगा। पैसों के मामले में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा और सप्ताह के अंत तक मानसिक राहत महसूस होगी।

मूलांक 3- यह सप्ताह सीखने, समझने और आगे बढ़ने का शानदार समय लेकर आया है। सीनियर या किसी मार्गदर्शक से सहायता मिल सकती है, जिससे कोई बड़ा काम हल होगा। करियर में उन्नति, नई जिम्मेदारी या प्रमोशन जैसे संकेत मजबूत हैं। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इस सप्ताह उसमें गति आएगी। प्रेम संबंधों में परिपक्वता बढ़ेगी और आप भविष्य के बारे में गंभीर बातचीत कर सकते हैं। धन के क्षेत्र में अच्छी खबर या लाभ मिलने की संभावना है।

मूलांक 4- इस सप्ताह आपको अपनी योजना और काम करने की शैली पर खास ध्यान देना होगा। अचानक कोई बदलाव आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह बदलाव अंत में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक होगी और रिजल्ट थोड़ा देर से, इसलिए धैर्य जरूरी है। रिश्तों में पुरानी गलतफहमी समाप्त होने के संकेत हैं। निवेश करने का मन बन सकता है, लेकिन बिना रिसर्च के कदम न उठाएं। मानसिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है।

मूलांक 5- यात्रा, बातचीत, नई मुलाकातें और नेटवर्किंग इस सप्ताह आपके लिए खास लाभदायक रहेंगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम को आगे बढ़ाने में मजबूत भूमिका निभाएगी। जिन कामों में रुकावट आ रही थी, उनमें अब तेजी आएगी। प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा, और नए रिश्ते की शुरुआत भी संभव है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतुलित तो रहेगा ही, साथ ही कुछ छोटी बढ़त भी दिखा सकता है। दिमाग तेज चलेगा और निर्णय सही दिशा में ले जाएगा।

मूलांक 6- रिश्ते, आकर्षण, कला और सौंदर्य से जुड़ी चीजें इस सप्ताह आपके पक्ष में रहेंगी। परिवार और प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी और गलतफहमियां कम होंगी। करियर में आपकी क्रिएटिविटी का असर साफ दिखेगा और लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और किसी छोटी खुशी वाला लाभ भी मिल सकता है। घरेलू या निजी कामों में व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन माहौल कुल मिलाकर सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 7- यह सप्ताह आपको भीतर से शांत और आध्यात्मिक महसूस करा सकता है। आप गहराई से सोचकर निर्णय लेंगे और इससे कोई बड़ी गलती होने से बचेंगे। कामकाज में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति रहेगी। यदि किसी काम में भ्रम था, तो इस सप्ताह स्पष्टता मिलेगी। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय साफ-साफ बोलना जरूरी होगा, नहीं तो दूरी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, जहां लाभ और खर्च दोनों संतुलन में दिखेंगे।

मूलांक 8- यह सप्ताह धैर्य, मेहनत और जिम्मेदारी का है। कई कामों में देरी होगी, लेकिन धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में पलटेंगे। आप अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे और उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। रिश्तों में जिम्मेदारी बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो सकती है। धन के मामले में खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलना होगा। स्वास्थ्य में नींद और थकान से जुड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आराम जरूरी है।

मूलांक 9- ऊर्जा, साहस और एक्शन से भरा सप्ताह है। आप तेज गति से काम करेंगे और करियर में प्रगति के बड़े मौके बनेंगे। यदि कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। प्रेम जीवन में पैशन बढ़ेगा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल में रखना जरूरी है ताकि रिश्ता बिगड़े नहीं। धन के मामले में तेजी देखने को मिलेगी। रुका हुआ पैसा मिलने या किसी अवसर से फायदा होने के मजबूत योग हैं। फिटनेस, खेल या शारीरिक गतिविधियों के लिए भी यह सप्ताह शानदार है।