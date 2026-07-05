मूलांक 1 से 9 का साप्ताहिक अंक राशिफल, जानिए कैसा रहेगा 6 से 12 जुलाई तक का समय

6 से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष। मूलांक 1 से 9 वालों के लिए इस सप्ताह क्या होगा? रिश्ते, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल। जानिए अंक ज्योतिष के अनुसार किन राशियों को मिलेगी सफलता और किन्हें रहना होगा सतर्क। पूरा साप्ताहिक राशिफल पढ़ें।

6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 का यह सप्ताह शांति, सहयोग और आपसी जुड़ाव का है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस जुलाई माह के इस सप्ताह में अंक 2 की नरम और समझदार ऊर्जा काम कर रही है। यह समय हमें जल्दबाजी छोड़कर धीरे-धीरे आगे बढ़ने, दूसरों को समझने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की याद दिलाता है। इस सप्ताह काम में दबाव की बजाय सब्र और टीम वर्क से बेहतर नतीजे मिलेंगे। अब जानिए हर मूलांक के लिए इस सप्ताह का हाल।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 1 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह नेतृत्व और संतुलन बनाने का है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन दूसरों की राय सुनकर फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश ना करें, टीम के साथ काम करने से नए रास्ते खुलेंगे। पैसों के मामले में सोच-समझकर खर्च करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, उनकी बात सुनें। छोटी-छोटी बातों में ईमानदारी रखने से रिश्ते और मजबूत होंगे। इस सप्ताह अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 2 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह भावनाओं और समझदारी का है। आपकी मिलनसार प्रकृति आपको हर जगह सम्मान दिलाएगी। टीम वर्क में आपका योगदान बहुत अच्छा रहेगा। मन शांत रखने के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं या संगीत सुनें। परिवार के साथ गहरी बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। पैसों में समझदारी बरतें और बिना सोचे कोई खर्च ना करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें, वह आपको सही राह दिखाएगी। इस सप्ताह आपका संतुलित व्यवहार रिश्तों को गहराई देगा।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 3 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और उत्साह का है। आपकी बातचीत की कला और नए विचार लोगों को आकर्षित करेंगे। काम में अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा समय है। लेकिन एक साथ बहुत सारे काम ना उठाएं। खुद के लिए भी समय निकालें। परिवार और दोस्तों के साथ हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। पैसों के मामले में दिखावे पर खर्च ना करें। आपका हंसमुख स्वभाव इस सप्ताह आपको कई मौकों की ओर ले जाएगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें तो सफलता मिलेगी।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 4 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन का है। आपकी लगन पुराने कामों को पूरा करने में मदद करेगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। परिवार के साथ थोड़ा लचीला व्यवहार रखें। पैसों की योजना बनाने और बचत करने का अच्छा समय है। नई बातों को अपनाने में हिचक ना करें। छोटी-छोटी मेहनत आज आपको आगे ले जाएगी। घरवालों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। इस सप्ताह अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 5 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह गतिविधि और नए अनुभवों का है। नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना और कुछ नया सीखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी उत्सुकता अच्छी है, लेकिन हर बात में कूदने से बचें। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसले लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हल्का भोजन करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। इस सप्ताह अपनी सक्रियता को सही दिशा दें तो अच्छे मौके मिलेंगे।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 6 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह सहयोग और संतुलन का है। टीम के साथ काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरों की मदद करने की आपकी आदत आपको लोकप्रिय बनाएगी। परिवार में प्यार और समझ का माहौल रहेगा। पैसों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करें। खुद को भी समय दें और आराम करें। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों की तारीफ करना उन्हें और मजबूत बनाएगा। इस सप्ताह शांति और परिवार की खुशी आपका साथ देगी।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 7 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह गहरी सोच और स्पष्टता का है। रिसर्च या प्लानिंग से जुड़े कामों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अकेले समय में बैठकर सोचना आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। अपनों से खुलकर बात करें। पैसों के बड़े फैसले लेने से पहले हर पहलू देखें। ज्यादा अकेलापन न चुनें, लोगों से जुड़े रहें। इस सप्ताह आपकी बुद्धि और शांत सोच आपको सही राह दिखाएगी।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 8 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन का है। काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी लगन आपको सम्मान दिलाएगी। परिवार के लिए समय निकालें। पैसों की योजना बनाएं और सही निवेश पर ध्यान दें। काम के चक्कर में रिश्तों को नजरअंदाज न करें। इस सप्ताह आपकी ईमानदारी और मेहनत अच्छे फल देगी। सब्र रखें, सफलता जरूर मिलेगी।