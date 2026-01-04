Weekly Numerology : 5 से 11 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 5 से 11 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (5- 11 जनवरी, 2026) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलांक 1- यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास और निर्णय लेने वाला है। आप अंदर से महसूस करेंगे कि अब चीजों को अपने तरीके से संभालना जरूरी है। कामकाज में नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है या लोग आपकी राय को महत्व देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा दबाव खुद पर न डालें। रिश्तों में कभी-कभी आपकी सीधी बात सामने वाले को चुभ सकती है, इसलिए शब्दों में नरमी रखें। इस हफ्ते आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके पक्ष में जाती दिखेंगी।

मूलांक 2- इस सप्ताह आपकी भावनाएं काफी गहरी रहेंगी। आप दूसरों की बातों को दिल से महसूस करेंगे और किसी की मदद करने का मन भी करेगा। रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए किसी की बात को दिल पर ज़्यादा न लें। कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति होगी, भले ही तुरंत परिणाम न दिखें। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि हर चीज़ में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी-कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है।

मूलांक 3- यह सप्ताह आपके लिए संवाद और अभिव्यक्ति का है। आप अपनी बात खुलकर रख पाएंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे भी। काम से जुड़ी मीटिंग, बातचीत या लिखने-पढ़ने से जुड़े लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा बोलने से बात उलटी भी पड़ सकती है। रिश्तों में हल्कापन रहेगा और हंसी-मजाक के पल मिलेंगे। इस हफ्ते आपकी सकारात्मक सोच माहौल को बेहतर बनाएगी।

मूलांक 4- इस सप्ताह आपको अनुशासन और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है। कामकाज में रुकावटें आएंगी, लेकिन ये आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि मज़बूत बनाने के लिए होंगी। कभी-कभी लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन खुलकर बात करने से समाधान निकलेगा। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि नींव मजबूत होगी, तभी आगे की इमारत टिकेगी।

मूलांक 5- यह सप्ताह बदलाव और हलचल लेकर आएगा। अचानक योजनाएं बन सकती हैं या पुराने प्लान बदल सकते हैं। कामकाज में नई जिम्मेदारी या नया मौका मिल सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जल्दबाज़ी में कोई फैसला न लें। रिश्तों में आजादी की चाह रहेगी, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को नज़रअंदाज़ न करें। यह हफ्ता आपको लचीलापन सिखाएगा- जितना ढलेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे।

मूलांक 6- इस सप्ताह आपका ध्यान परिवार, रिश्तों और जिम्मेदारियों पर रहेगा। आप चाहेंगे कि सब ठीक रहे और सभी खुश रहें। कामकाज में संतुलन बना रहेगा, लेकिन दूसरों के लिए करते-करते खुद को न भूलें। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और किसी अपने से दिल की बात करने का मौका मिलेगा। यह हफ्ता आपको याद दिलाएगा कि दूसरों की देखभाल के साथ-साथ खुद की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।

मूलांक 7- यह सप्ताह आत्ममंथन और सोच-विचार का है। आप खुद से जुड़े सवालों पर ज़्यादा सोचेंगे। अकेले रहना या शांति में समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। कामकाज में ध्यान भटक सकता है, लेकिन अगर फोकस बना लिया तो गहरी समझ विकसित होगी। रिश्तों में कम बोलेंगे, लेकिन गहराई महसूस करेंगे। यह हफ्ता आपको अंदर से मज़बूत और समझदार बना सकता है।

मूलांक 8- इस सप्ताह जिम्मेदारियां और काम का दबाव बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। पैसों या करियर से जुड़ी चिंताएं मन में रहेंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, भले ही थोड़ी देर से। रिश्तों में आप व्यावहारिक रहेंगे, भावनाएं कम जताएंगे। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि धैर्य और मेहनत का मेल ही असली सफलता दिलाता है।

मूलांक 9- यह सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है। पुरानी बातें या अधूरे रिश्ते याद आ सकते हैं। लेकिन यही समय है चीजों को समझने और छोड़ने का। कामकाज में मदद करने के मौके मिलेंगे और आपकी सहानुभूति किसी के बहुत काम आएगी। रिश्तों में भावनात्मक सच्चाई सामने आएगी। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, कुछ बातों को जाने देना भी जरूरी होता है।