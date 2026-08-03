साप्ताहिक अंक राशिफल 3 से 9 अगस्त 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?

साप्ताहिक अंक राशिफल 3 से 9 अगस्त 2026: मूलांक 1 से 9 तक का पूरा पूर्वानुमान। अंक 6 की प्यार और जिम्मेदारी वाली ऊर्जा इस सप्ताह परिवार, रिश्तों और सेवा पर जोर देगी। करियर, धन, सेहत और अपनापन का विस्तृत राशिफल जानें।

हर हफ्ते का अपना अलग रंग होता है और यह हफ्ता अंक 6 की प्यार भरी व जिम्मेदार ऊर्जा लेकर आया है। अंक 6 परिवार, अपनापन, खूबसूरती, सेवा और हीलिंग का प्रतीक है। यह उन लोगों की याद दिलाता है जिनका हम पर हक है। लेकिन अपनों के चक्कर में अपनी सेहत और आराम भूलने की आदत से बचें। अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी सेहत और मन की शांति का भी ध्यान रखें। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 के लिए 3 से 9 अगस्त 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) पिछले हफ्ते की तेजी के बाद कामकाज में स्थिरता आएगी। अकेले सब करने के बजाय टीम के साथ चलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कोई साथी मदद मांग सकता है, जिसे पूरा करने में खुशी मिलेगी। पैसों में नए सौदे से ज्यादा पुराने खर्च और घर के बजट पर नजर डालें। सेहत के लिए आराम पर ध्यान दें। घर का सादा खाना और हल्की स्ट्रेचिंग ऊर्जावान रखेगी। रिश्तों में परिवार की जिम्मेदारियां समय मांगेंगी, इसलिए जीवनसाथी के साथ प्यार भरे पल बिताएं।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) यह हफ्ता आपके मिलनसार स्वभाव के अनुकूल है। ग्राहकों से मेलजोल, सलाह और टीम वर्क में अच्छी सफलता मिलेगी। किसी अपने या सहकर्मी से पुराना मनमुटाव शांत बातचीत से दूर हो सकता है। पैसों में स्थिरता पर ध्यान दें। छोटा पुराना कर्ज चुकाना मन हल्का करेगा। सेहत में भावनाएं संवेदनशील हो सकती हैं, इसलिए थकाऊ माहौल से दूर रहें। गुनगुने पानी से नहाना और डायरी लिखना सुकून देगा। घर का माहौल हल्का रखने से दिन अच्छा बीतेगा।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) लिखने, पढ़ाने, कला या घर-परिवार से जुड़े रचनात्मक कामों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मीठी और प्यार भरी बोली ऑफिस में पुराने विवाद सुलझा देगी। पैसों की बात करें, तो घर की सजावट या तोहफों पर ज्यादा खर्च से बचें। सेहत में मेल-मिलाप के चक्कर में जल्दी थक सकते हैं, इसलिए काम के बीच आराम करें और समय पर खाएं। रिश्तों में घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अपनों के साथ खुलकर हंसने-बोलने का मौका मिलेगा, जिससे मन हल्का रहेगा।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) उथल-पुथल के बाद ठहराव और अनुशासन लौटेगा। ध्यान कागजी काम से हटकर अपनों और जिम्मेदारियों पर रहेगा। टीम के साथी की मदद या परिवार के काम में हाथ बंटाना अच्छे नतीजे देगा। पैसों में बीमा, संपत्ति या रुके धन की समीक्षा का सही समय है। सेहत में शरीर को आराम चाहिए, इसलिए नींद से समझौता ना करें। रिश्तों में आपकी भरोसेमंद आदत की तारीफ होगी। इस बार दिल की बातें भी साझा करें, तो अपनापन और बढ़ेगा।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) तेज रफ्तार वाले पिछले हफ्ते के बाद पुराने काम समेटने का समय है। हाल के कामकाजी रिश्तों को मजबूत करें। ग्राहक सेवा या आतिथ्य में आपका ध्यान अच्छा असर दिखाएगा। यात्रा या मौज-मस्ती पर ज्यादा खर्च से बचें और बचत करें। दिनचर्या एक जैसी लगे, तो घर पर पसंद का खाना बनाएं या रचनात्मक काम करें। मन शांत रहेगा और काम व्यवस्थित होंगे। संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) यह हफ्ता आपके स्वभाव से मेल खाता है। सौंदर्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजाइन या पारिवारिक व्यवसाय में जबरदस्त सफलता मिलेगी। लोगों को साथ लेकर चलने के गुण की तारीफ होगी। घर-परिवार के पैसों में सुधार दिखेगा। दूसरों की फिक्र में खुद को नजरअंदाज ना करें। अपने लिए समय निकालें। रिश्तों और वैवाहिक जीवन के लिए यह खूबसूरत हफ्ता है। अपनापन और सेवा रंग लाएगी।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) घर और परिवार पर ध्यान देने से शांत दुनिया से थोड़ा बाहर आना पड़ सकता है, लेकिन अपनों से बातचीत फायदेमंद होगी। शोध, हीलिंग, पढ़ाई और अध्यापन के काम आराम से चलेंगे। घर-परिवार के कागजात पर हस्ताक्षर से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। मन में पुरानी बातें घूम सकती हैं। ध्यान और प्रकृति में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। आंतरिक शांति बनाए रखें।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) पिछले हफ्ते के लचीलेपन के बाद टीम और परिवार की जिम्मेदारियां पूरे दिल से निभानी होंगी। सख्त होने के साथ प्यार दिखाने वाला स्वभाव दिल जीतेगा। संपत्ति या घर सुरक्षा का वित्तीय मामला ध्यान मांग सकता है। काम और घर की भागदौड़ से थकान हो सकती है। समय पर खाएं और छोटे ब्रेक लें। अपनों को कमाई नहीं बल्कि वक्त और प्यार चाहिए। संतुलन रखना जरूरी है।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) मदद करने वाला और परोपकारी स्वभाव इस हफ्ते की ऊर्जा से फिट बैठता है। समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य या पारिवारिक कामकाज में अच्छी प्रगति मिलेगी। परिवार से जुड़ा पुराना अटका मामला सुलझ सकता है। पैसों में दिल खोलकर खर्च करने वाले इस हफ्ते मिलकर किए खर्चों पर नजर रखें। सेहत में घर-परिवार की बातों से उथल-पुथल हो सकती है। लंबी सांस लें और छोटे तरीकों से दूसरों का हाथ बंटाएं तो मन शांत रहेगा।