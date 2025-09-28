weekly numerology horoscope 29 September- 5 october 2025 future predictions ank jyotish saptahik rashifal Weekly Numerology : 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़weekly numerology horoscope 29 September- 5 october 2025 future predictions ank jyotish saptahik rashifal

Weekly Numerology : 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 04:37 PM
share Share
Follow Us on
Weekly Numerology : 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (29 सितंबर- 5 अक्टूबर, 2025) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

मूलांक 1- इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास और लीडरशिप सबसे ज्यादा काम आएगी। जो भी काम अटका है, आप पहल करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऑफिस या व्यापार में आपको मान-सम्मान मिलेगा। पैसा ठीक रहेगा, लेकिन बड़े खर्च से बचें। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस नींद पूरी लें।

मूलांक 2- यह सप्ताह भावनाओं और समझदारी का है। आप दूसरे की भावनाएं जल्दी पकड़ेंगे, इसलिए रिश्तों में सुलह कर सकते हैं। काम में धैर्य रखिए। जल्दबाजी न करें। धन की स्थिति मध्यम रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भरपूर नींद लें। किसी पुराने दोस्त से बात करें, मन हल्का होगा।

मूलांक 3- इस हफ्ते आपकी क्रिएटिविटी और सोच चमकेगी। पढ़ाई, मीटिंग या पब्लिक काम में आपका नाम होगा। पैसा अच्छा आएगा, लेकिन अनावश्यक शॉपिंग से बचें। घर में खुशियां बढ़ेंगी। प्रेम जीवन में हल्का रोमांस रहेगा। नए आइडिया को नोटबुक में लिखें। आगे काम आएंगे।

मूलांक 4- यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन का है। जो काम लंबे समय से कर रहे थे, उस पर ध्यान दें। अचानक बदलाव के लिए तैयार रहें। पैसा धीरे-धीरे आएगा, लेकिन खर्च स्थिर रहेंगे। परिवार में आपको धैर्य रखना होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रोज थोड़ा योग या वॉक करें, मन शांत रहेगा।

मूलांक 5- आपके लिए यह हफ्ता तेजी और बदलाव लेकर आएगा। नए काम, नई यात्रा या नई पहचान बनेगी। पैसा भी नए स्रोत से आ सकता है। रिश्तों में खुलकर बात करें, गलतफहमी से बचें। स्वास्थ्य में खानपान का ख्याल रखें। किसी भी नए काम को करने से पहले छोटा प्लान बना लें।

मूलांक 6- इस हफ्ते प्यार और घर-परिवार पर ध्यान रहेगा। घर में नई चीजें या साज-सज्जा कर सकते हैं। कामकाज में सहयोग मिलेगा। पैसा धीरे-धीरे अच्छा होगा। प्रेम जीवन में मीठे पल आएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में तुलसी या फूल लगाएं. माहौल सकारात्मक होगा।

मूलांक 7- यह सप्ताह सोच-विचार और आध्यात्मिकता का है। आप कुछ समय अपने लिए निकालें। कामकाज में सावधानी रखें। जल्दबाजी न करें। पैसा मध्यम रहेगा। रिश्तों में शांत रहना फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव होने पर मेडिटेशन या शांत संगीत सुनें, ऊर्जा मिलेगी।

मूलांक 8- इस हफ्ते आपको मेहनत का फल मिलेगा। आप पुराने काम पूरे कर सकते हैं। धन में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी, लेकिन देनदारी भी चुकानी पड़ सकती है। घर में किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन लें। प्रेम जीवन में गंभीरता दिखेगी। अपने खर्च और कमाई का हिसाब रखें।

मूलांक 9- यह हफ्ता ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा। आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे। पैसा ठीक रहेगा, बस गुस्से में निर्णय न लें। प्रेम जीवन में रोमांच होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, व्यायाम करें।

ये भी पढ़ें:29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।