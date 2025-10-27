Weekly Numerology : 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह ( 27 अक्टूबर- 2 नवंबर, 2025) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

मूलांक 1- यह हफ्ता आपके लिए आगे बढ़ने और अपनी पहचान साबित करने का है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अधिकारी वर्ग आपकी सराहना करेगा। जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन किसी की आलोचना से प्रभावित न हों। निजी जीवन में किसी करीबी के साथ मतभेद जल्दी सुलझ जाएंगे। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके आत्मविश्वास, लीडरशिप और कर्म पर आधारित रहेगा।

मूलांक 2- यह सप्ताह थोड़ा भावनात्मक रहेगा। आप किसी पुराने रिश्ते या याद में उलझ सकते हैं, लेकिन यही सोच आपको भीतर से मजबूत भी बनाएगी। काम के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, खासकर निर्णय लेते समय भावनाओं की बजाय लॉजिक को तरजीह दें। घर में शांति रहेगी और किसी पुराने विवाद का अंत संभव है। प्रेम जीवन में गहराई और समझ दोनों बढ़ेंगे। यह हफ्ता आत्ममंथन और दिल के संतुलन का है।

मूलांक 3- आपके लिए यह हफ्ता उपलब्धियों वाला रहेगा। जो काम अब तक रुका हुआ था, उसमें गति आएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और करियर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षक वर्ग के लिए समय शुभ है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और कोई पुरानी चिंता खत्म हो सकती है। जो भी योजना बनाएं, उसे गंभीरता से अमल में लाने का सही समय है।

मूलांक 4- यह हफ्ता मेहनत और आत्मनियंत्रण का है। शुरुआत थोड़ी थकाऊ हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑफिस या बिज़नेस में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। सेहत में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए रूटीन का ध्यान रखें। जो भी करें, सोच-समझकर और योजना के साथ करें।

मूलांक 5- यह हफ्ता नए अवसर और बदलाव लेकर आएगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं और कोई नया संपर्क भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। कामकाज में नए विचार और रचनात्मक सोच काम आएगी। मार्केटिंग, मीडिया या कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा है। प्रेम संबंधों में खुलापन और ताजगी रहेगी। यह हफ्ता उत्साह, गतिशीलता और नई शुरुआतों से भरा रहेगा।

मूलांक 6- इस हफ्ते खूब धन लाभ होगा। प्रेम, रिश्तों और सौंदर्य से जुड़ी चीज़ों में नयापन महसूस करेंगे। कोई नया रिश्ता या पुरानी दोस्ती फिर से जीवित हो सकती है। करियर में स्थिरता बनी रहेगी और किसी सहयोगी की मदद से काम आसान होगा। सेहत के प्रति लापरवाही न करें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें। यह हफ्ता भावनाओं और व्यवहार के बीच संतुलन सिखाएगा।

मूलांक 7- यह हफ्ता आत्ममंथन और शांत सोच का है। कुछ स्थितियों में धीमी प्रगति होगी, लेकिन अंदरूनी मजबूती बढ़ेगी। जो लोग रिसर्च, लेखन, अध्यात्म या विश्लेषणात्मक काम से जुड़े हैं, उन्हें प्रेरणादायक समय मिलेगा। किसी बुजुर्ग या गुरु से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। निजी जीवन में अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह समय आत्मविकास का है।

मूलांक 8- यह हफ्ता कर्म और परिणाम का संगम लेकर आया है। आपकी मेहनत अब फल देने लगी है। करियर में प्रगति, प्रमोशन या आर्थिक लाभ के संकेत हैं। जो लोग सामाजिक सेवा या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। निजी जीवन में थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी पुराने विवाद का अंत संभव है। यह हफ्ता आपको यह सिखाएगा कि सच्चा संतोष कर्म में है, परिणाम अपने आप आएगा।

मूलांक 9- यह हफ्ता ऊर्जा और जुनून से भरा रहेगा। जो काम अब तक रुके हुए थे, उनमें तेजी आएगी। आप जोश में रहेंगे और हर स्थिति को अपने दम पर संभाल लेंगे। खेल, आर्मी, मीडिया या पुलिस से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में पहल करना लाभदायक रहेगा। ध्यान रहे कि गुस्सा और जल्दबाजी काम बिगाड़ सकते हैं। यह समय मेहनत के साथ संयम रखने का है।