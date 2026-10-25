साप्ताहिक अंक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?

साप्ताहिक अंक राशिफल (26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026): यूनिवर्सल नंबर 8 के प्रभाव से मूलांक 1 से 9 के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? पढ़ें करियर, लव, धन और स्वास्थ्य का संपूर्ण भविष्यफल।

26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 का सप्ताह अंक ज्योतिष के अनुसार मेहनत, जिम्मेदारी और आर्थिक मामलों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह का यूनिवर्सल नंबर 8 है, जिसे कर्म, अनुशासन, धन और सफलता से जोड़कर देखा जाता है। यह समय पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने, अधूरे काम पूरे करने और फैसलों में व्यावहारिकता अपनाने का है। आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए करियर, सेहत और रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रह सकता है।

मूलांक 1: मेहनत को मिलेगी सही दिशा (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 1 के जातकों को इस सप्ताह नेतृत्व करने की क्षमता काम आएगी। रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने और नई जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल सकता है। हालांकि, केवल आत्मविश्वास के भरोसे फैसले लेने के बजाय योजना बनाकर चलें। आर्थिक मामलों में खर्चों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। सेहत के लिए काम के बीच आराम निकालें। रिश्तों में हर जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय परिवार या पार्टनर की मदद भी लें।

मूलांक 2: बातचीत से सुलझेंगे मामले (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 2 के जातकों को इस सप्ताह समझदारी और दूसरों की भावनाएं पहचानने की क्षमता काम आएगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से उलझे मामले सुलझ सकते हैं। किसी की बात सुने बिना अपनी राय ना बनाएं। मानसिक थकान से बचने के लिए दिनचर्या में आराम को जगह दें। रिश्तों में मन की बात खुलकर कहना जरूरी होगा। अपनी परेशानियां छिपाने के बजाय अपनों से साझा करें, इससे भरोसा मजबूत होगा।

मूलांक 3: विचारों को योजना में बदलें (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) अगर आप मूलांक 3 के जातक हैं, तो इस सप्ताह आपकी रचनात्मक सोच किसी पुराने काम को नया रूप दे सकती है। लेखन, पढ़ाई, शिक्षण या कारोबार से जुड़े लोगों को अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, एक साथ कई काम शुरू करने से बचें। सेहत के लिए पर्याप्त नींद लें और काम के बीच विराम रखें। रिश्तों में हर बात पर सलाह देने के बजाय सामने वाले की बात सुनें। इससे आपसी समझ बढ़ेगी और बातचीत सहज रहेगी।

मूलांक 4: अधूरे काम पूरे करने का समय (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 4 के जातकों को इस सप्ताह अनुशासन और व्यावहारिक सोच फायदा पहुंचा सकती है। पुराने कामों की समीक्षा करें, जरूरी कागजात व्यवस्थित रखें और उन छोटी गलतियों को सुधारें, जो आगे परेशानी बन सकती हैं। कार्यस्थल पर जल्दबाजी से बचें। सेहत के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में हर बात को तर्क से साबित करने के बजाय अपनों की भावनाओं को समझें। थोड़ी नरमी बातचीत को बेहतर बना सकती है।

मूलांक 5: नए विचारों पर सोच-समझकर चलें (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) इस सप्ताह आपके मन में काम को बेहतर बनाने के नए तरीके आ सकते हैं। लेकिन हर नए अवसर के पीछे भागने के बजाय मौजूदा योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दें। पैसों और समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी होगा। सेहत के लिए देर रात तक जागने और लगातार स्क्रीन देखने से बचें। रिश्तों में अपनी आजादी के साथ पार्टनर की जरूरतों को भी महत्व दें। खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

मूलांक 6: जिम्मेदारियों के बीच संतुलन रखें (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) इस सप्ताह घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाना जरूरी रहेगा। दूसरों की मदद करते समय अपनी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। कामकाज में प्राथमिकताएं तय करने से समय बचेगा। सेहत के लिए नियमित आराम करें और थकान को अनदेखा ना करें। रिश्तों में अपनी अपेक्षाएं शिकायत के रूप में रखने के बजाय प्यार से सामने रखें। परिवार के साथ समय बिताने से आपसी जुड़ाव बढ़ सकता है।

मूलांक 7: अनुभवों से मिलेगा फायदा (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 7 के जातक इस सप्ताह अपनी पुरानी योजनाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। किसी फैसले पर पहुंचने से पहले उसके हर पहलू को समझना आपके लिए उपयोगी रहेगा। कामकाज में अनुभव से सीख लें और बिना वजह दिशा बदलने से बचें। सेहत के लिए अकेले समय बिताने के साथ अपनों से बातचीत भी बनाए रखें। रिश्तों में संदेह करने के बजाय अपनी उलझन साफ शब्दों में बताएं। इससे गलतफहमियां बढ़ने से बचेंगी।

मूलांक 8: करियर और धन पर रहेगा जोर (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) इस सप्ताह का यूनिवर्सल नंबर 8 आपके मूलांक से मेल खाता है। इसलिए कामकाज, आर्थिक योजना और जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान अधिक रह सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए योजनाओं की समीक्षा करें और फैसले सोच-समझकर लें। सफलता की दौड़ में सेहत को पीछे ना छोड़ें। रिश्तों में केवल काम और पैसों की चर्चा करने के बजाय अपनों के साथ भी वक्त बिताएं। भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना जरूरी होगा।

मूलांक 9: लक्ष्य पर टिके रहने से लाभ (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) अगर आप मूलांक 9 के जातक हैं, तो इस सप्ताह आपकी मेहनत किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में मदद कर सकती है। नई जिम्मेदारी लेने से पहले देखें कि वह आपके लंबे समय के लक्ष्य से मेल खाती है या नहीं। अधूरे काम निपटाने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने पर ध्यान दें। सेहत के लिए भागदौड़ के बीच आराम जरूरी है। रिश्तों में दूसरों की मदद करें, लेकिन हर समस्या को खुद सुलझाने का दबाव ना लें। अपनी सीमाएं समझना भी उतना ही जरूरी है।