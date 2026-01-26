Weekly Numerology : 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 26 जनवरी से 1 फरवरी तक तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह( 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलांक 1- इस सप्ताह आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। आमदनी बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं और अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो मुनाफे वाले विकल्प सामने आ सकते हैं। हालांकि, अपनी सीमा को समझते हुए ही आगे बढ़ना जरूरी होगा। परिवार को पैसों की अहमियत समझाना इस समय जरूरी है, ताकि बचत की आदत मजबूत हो सके। आर्थिक फैसलों को खुद संभालना बेहतर रहेगा, खासकर निजी जानकारी को लेकर सतर्क रहें। रिश्तों में अपने व्यक्तित्व को दबाने के बजाय खुलकर सामने रखें। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य को लेकर फैसले लेने से रिश्ते मजबूत होंगे। यह समय आपको खुद को बेहतर समझने और अंदर से मजबूत बनने में मदद करेगा। आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ सकता है।

मूलांक 2- इस हफ्ते आपको पैसों को लेकर ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ बैठकर पैसों से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा फायदेमंद साबित होगी। रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और पार्टनर के साथ समझ बेहतर होगी। साथ में समय बिताने से कई उलझी बातें सुलझ सकती हैं। यह समय आपको अपने भीतर झांकने और भावनाओं को समझने का मौका देगा। निजी और प्रोफेशनल जीवन के बीच संतुलन बनाना इस सप्ताह सबसे जरूरी रहेगा।

मूलांक 3- आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होता दिख रहा है, लेकिन धैर्य रखना बेहद जरूरी है। बड़े निवेश फिलहाल टालना समझदारी होगी, जबकि छोटे और सुरक्षित फैसले फायदेमंद रहेंगे। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा और जरूरी मुद्दों पर खुलकर बातचीत हो सकेगी। लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों में अब स्थिरता आने लगेगी। यह सप्ताह आपको जीवन के अहम फैसलों पर सोचने का समय देगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य को लेकर ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे।

मूलांक 4- इस सप्ताह पैसों के मामले में अनुशासन बेहद जरूरी रहेगा। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और भविष्य की योजनाओं पर मिलकर चर्चा होगी। रिश्तों में ईमानदारी और साफ बातचीत से मजबूती आएगी। यह समय आपको जिम्मेदार बनना सिखाएगा और जीवन के कई पहलुओं को नए नजरिए से देखने का मौका देगा। धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आगे चलकर लाभ देंगे।

मूलांक 5- आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए राहत भरा साबित हो सकता है। जोखिम लेने का मन बनेगा और अगर सही सोच के साथ कदम उठाया जाए, तो फायदा मिल सकता है। रिश्तों में ताजगी आएगी और पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा। बातचीत से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। अचानक कुछ अच्छे मौके या खुशखबरी मिल सकती है, जो मन को खुश कर देगी। यह समय आपको आगे बढ़ने और नए बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

मूलांक 6- इस सप्ताह पैसों की स्थिति स्थिर बनी रहेगी। बड़े फैसलों से पहले परिवार की राय लेना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में समझ और अपनापन बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। यह समय आपको यह समझाएगा कि संतुलन और धैर्य से ही रिश्ते और जीवन दोनों बेहतर बनते हैं। पारिवारिक माहौल भी सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 7- आर्थिक मामलों में सुधार दिखेगा और आप बचत पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। निवेश के अच्छे विकल्प सामने आ सकते हैं, लेकिन फैसले खुद के विवेक से लें। रिश्तों में धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी बात भी गलतफहमी का कारण बन सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसलों को लेकर ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। यह समय आत्मचिंतन और अंदरूनी विकास के लिए अच्छा है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

मूलांक 8- इस सप्ताह धन को लेकर नए मौके मिल सकते हैं। अगर लंबे समय से किसी निवेश या योजना पर सोच रहे थे, तो अब उस पर काम शुरू किया जा सकता है। अनुभवी लोगों की सलाह काम आएगी। रिश्तों में दोस्ती और भरोसा बढ़ेगा और पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनेंगी। यह समय आपको जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना और निजी व प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाना सिखाएगा।

मूलांक 9- आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। यह सप्ताह आपको खुद को समझने और जीवन के बड़े मकसद पर ध्यान देने का मौका देगा। आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी और मानसिक संतुलन महसूस होगा। दूसरों की मदद करने का मन भी बनेगा, जिससे अंदरूनी संतोष मिलेगा।