Weekly Numerology : 24 से 30 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 24 से 30 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (24- 30 नवंबर, 2025) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- यह हफ्ता आपके लिए आगे बढ़ने और पहचान बनाने का है। काम में आपकी मेहनत को लोग नोटिस करेंगे। जिस काम को लेकर आप कई दिनों से परेशान या उलझन में थे, उसमें अब रास्ता साफ दिखेगा। किसी बड़ी मीटिंग, बातचीत या प्लानिंग में आपकी बात सुनी जाएगी। घर-परिवार में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और लोग आपसे सलाह लेंगे।पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन किसी अचानक खर्च के लिए तैयार रहें। रिश्तों में इस हफ्ते मिठास आएगी। पुरानी नाराजगी दूर होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन नींद कम होने की वजह से थकान रह सकती है। हफ्ते के आखिरी दो दिन यात्रा, घूमने या परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छे हैं।

मूलांक 2- यह हफ्ता आपके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है, लेकिन इसका फायदा भी मिलेगा। आप किसी पुराने व्यक्ति या पुराने मुद्दे को लेकर भावुक हो सकते हैं। काम में शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन बुधवार के बाद आपको समझ आने लगेगी कि दिशा सही है। पैसों में स्थिति ठीक रहेगी और कोई छोटा लाभ भी हो सकता है। रिश्तों में आपका नरम दिल इस हफ्ते लोगों को आपकी ओर खींचेगा। ज्यादा पानी पिएं और तनाव कम करें। सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर या दिल को सुकून देने वाली घटना हो सकती है।

मूलांक 3- आपका हफ्ता बहुत सक्रिय रहेगा। आपका दिमाग इस हफ्ते तेज काम करेगा और काम की प्लानिंग शानदार बनेगी। किसी बड़ी जिम्मेदारी का योग है और आप उस काम को आसानी से संभाल लेंगे। पैसे की स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने काम से फायदा भी मिल सकता है। परिवार में आपको सम्मान मिलेगा और आपकी बात को महत्व दिया जाएगा। रिश्तों में भी संतुलन रहेगा- अगर कोई गलतफहमी है तो इस हफ्ते साफ हो जाएगी। छात्रों और इंटरव्यू देने वालों के लिए हफ्ता विशेष अच्छा है। हफ्ते के आखिर में कोई धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव भी संभव है।

मूलांक 4- यह हफ्ता चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन आप हर चुनौती का सही जवाब देंगे। काम में अचानक बदलाव, मीटिंग, या दबाव आ सकता है। कई बार आपको लगेगा चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, लेकिन हफ्ते के मध्य से स्थिति सुधरने लगेगी। पैसों में थोड़ा उतार–चढ़ाव रहेगा, इसलिए किसी भी काम में जल्दबाज़ी न करें। रिश्तों में बहस की स्थिति बन सकती है इसलिए बोलने से पहले दो बार सोचें। स्वास्थ्य में सिरदर्द, थकान और नींद की कमी हो सकती है। हफ्ते के आखिरी दिनों में राहत मिलेगी और मन हल्का होगा।

मूलांक 5- यह हफ्ता आपके लिए तेजी और बदलाव लेकर आएगा। काम में नए मौके मिलेंगे और आप कई नए लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर काम या नौकरी बदलने का मन है, तो इस हफ्ते अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों की स्थिति मजबूत होगी लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ेगा। रिश्तों में मीठा–तीखा दोनों रहेगा, लेकिन प्यार और समझदारी चीजें संभाल लेगी। आपकी बातों और आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। सप्ताह के आखिरी दिनों में यात्रा या किसी नए अनुभव का योग बन रहा है।

मूलांक 6- हफ्ता आपके लिए सुंदर, शांत और आरामदायक रहने वाला है। काम में आपका आकर्षण और व्यवहार आपको फायदा दिलाएगा। किसी पुराने काम से पैसा मिलने के संकेत हैं।घर में किसी छोटी खरीदारी, सजावट या किसी खुशखबरी की संभावना है। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आप दिल की बात खुलकर कह पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हफ्ते के आखिरी दो दिन परिवार, प्रेम और आराम के लिए बेहतर हैं।

मूलांक 7- यह हफ्ता शांत लेकिन गहरा रहेगा। आप अपने मन की आवाज को ज्यादा सुनेंगे।काम में गति धीमी रहेगी लेकिन सोच साफ होगी। आप बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। किसी पुराने अनुभव या पुराने व्यक्ति की याद आपको भावुक कर सकती है। पैसे की स्थिति सामान्य रहेगी, खर्च कम होगा। रिश्तों में दूरी या चुप्पी रह सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संबंध कमजोर हो रहे हैं। ये समय है समझने का। सप्ताहांत अच्छे बदलाव लेकर आएगा।

मूलांक 8- यह हफ्ता मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी का रहेगा। काम में आपकी पकड़ मजबूत होगी। लोग आप पर भरोसा करेंगे। पैसों की स्थिति अच्छी है। कोई रुका पैसा या कर्ज वापस आ सकता है। रिश्तों में गंभीरता रहेगी। आप दिल की बात कम बोलेंगे लेकिन एहसास गहरे होंगे। हफ्ते के आखिरी दिनों में काम का बोझ कम होगा और राहत मिलेगी।

मूलांक 9- हफ्ता ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। आप हर काम में तेजी दिखाएंगे और कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। काम में आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और लोग आपसे उम्मीद लगाएंगे।पैसों में स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन खर्च भी उतना ही रहेगा इसलिए संभलकर चलें। रिश्तों में थोड़ा गुस्सा आ सकता है। बातचीत में नरमी जरूरी है। हफ्ते के आखिरी दिनों में कोई नई शुरुआत, योजना या रोमांचक काम होने के संकेत हैं।