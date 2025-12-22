Weekly Numerology : 22 से 28 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 22 से 28 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (22- 28 दिसंबर, 2025) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

मूलांक 1- इस हफ्ते आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस हफ्ते अपने लिए नए लक्ष्य बनाते रहें और उन्हें पाने की कोशिश करते रहें। मेहनत करते रहने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। प्यार के मामले में खुद के प्रति ईमानदार बने रहें। अपने आत्मसम्मान और मूल्यों से समझौता न करें। सही इंसान सही समय पर मिलेगा, खुद पर भरोसा रखें। जिन लोगों के जीवन में दिक्कत चल रही है, उन्हें थोड़ा पीछे हटकर खुद का ख्याल रखना चाहिए, इससे हालात अच्छे हो जाएंगे। यह हफ्ता कई मायनों में खास हो सकता है। कोई अच्छी उपलब्धि मिलेगी जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। यह हफ्ता पढ़ाई करने वालों के लिए भी बेहतरीन रह सकता है।

मूलांक 2- इस हफ्ते आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। आय के नए स्तोत्र बनेंगे। इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें। रिलेशनशिप में इस हफ्ते खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। यह हफ्ता मूलांक 2 वालों के लिए नए अवसर लेकर आया है। इस सप्ताह धैर्य रखें। धैर्य रखने से उलझे हालात सुलझेंगे। निजी और प्रोफेशनल जीवन में अपनी बातों को खुलकर रखें। इस सप्ताह आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

मूलांक 3- इस हफ्ते मेहनत और लगन से आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लव लाइफ में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए धैर्य जरूरी है। यह हफ्ता आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह आप कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे। पिछले दिनों की मेहनत के बाद अब छोटे-छोटे पलों का आनंद लेने का समय भी आ गया है।

मूलांक 4- मूलांक 4 वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। खर्चों पर कटौती करें। रिलेशनशिप में पार्टनर से खुलकर बात करें और समस्याओं का मिलकर समाधान निकालें। यह हफ्ता नए लक्ष्य और नई शुरुआत का मौका देगा। इस सप्ताह व्यापार अच्छा रह सकता है। मूलांक 4 वाले इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें।

मूलांक 5- मूलांक 5 वालों को इस सप्ताह में थोड़ा सावधान होकर चलने की सलाह दी जाती है। इस हफ्ते कर्ज कम करने पर ध्यान दें। ज्यादा कर्ज मानसिक तनाव ला सकता है। हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज पहले चुकाने की योजना बनाएं। म्यूचुअल फंड जैसे निवेश पर भी आप विचार कर सकते हैं। इस हफ्ते आपका फोकस आत्मविकास पर होगा। जरूरतमंदों की मदद करें। सही मौके पकड़ें और उनका पूरा फायदा उठाएं। इस सप्ताह प्रेमी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों को लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे, लेकिन अनबन की स्थिति भी आ सकती है। पार्टनर से जरूरी मुद्दों पर बात करें। साथ मिलकर समस्याएं आसानी से सुलझेंगी। झगड़े से बचें और भावनाओं को समझें। इस हफ्ते आपको धैर्य से काम लेना होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बनेंगे।

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन इस हफ्ते कोई बड़ा खर्च या निवेश टाल दें। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। खुलकर बातचीत से रिश्ता और गहरा होगा। रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है। इस सप्ताह शांति के साथ स्थिति का मूल्यांकन करें। सप्ताह के अंत में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ व्यतीत करेंगे।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। अपने काम और ऑफिस माहौल को समझें। इससे सही नौकरी या मौका मिलने में मदद मिलेगी। आर्थिक नुकसान होने की संभावना भी है। सिंगल लोगों के लिए खास व्यक्ति से मिलने के योग हैं। सोशल इवेंट्स या नए संपर्क फायदेमंद रहेंगे। इस सप्ताह नकारात्मकता से दूर रहें। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा। निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए ये सप्ताह शुभ साबित होगा। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सीनियर्स की सलाह मानें और उन्हें भी सहयोग दें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। इस सप्ताह धन लाभ के योग बनेंगे जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।