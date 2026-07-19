साप्ताहिक अंक राशिफल 20 से 26 जुलाई 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?

Weekly Numerology Horoscope 20 to 26 July: मूलांक 1 से 9 के लिए इस सप्ताह क्या है खास? जानिए करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य में कैसा रहेगा आपका हफ्ता। मेहनत, धैर्य और अनुशासन रखने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे।

20 से 26 जुलाई 2026 का सप्ताह अंक 4 की स्थिर और मजबूत ऊर्जा लेकर आया है। इस हफ्ते नई योजनाओं से ज्यादा पहले से चल रहे कामों को पूरा करने पर जोर रहेगा। जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने के बजाय धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने वाले लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे। यह सप्ताह उन लोगों के लिए खास है, जो केवल मेहनत पर भरोसा रखते हैं। अब आइए जानते हैं हर मूलांक के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) इस हफ्ते आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगा। काम की जगह पर नई योजनाएं बनाएं, लेकिन उन्हें लागू करने से पहले पूरी तरह सोच लें। अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और काम के बीच थोड़ा आराम भी करें। परिवार के साथ समय बिताएं, इससे मन को शांति मिलेगी। आजकल आपकी बातों में जोश है, लेकिन किसी को बिना सोचे वादा ना करें। यह हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत का है, बस धैर्य बनाए रखें।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) इस हफ्ते आपकी समझदारी कई मुश्किलों को आसानी से सुलझा देगी। ऑफिस या टीम के साथ काम करते समय अपनी बात साफ रखें। अगर मन में कोई पुरानी बात दबी हुई है, तो अपनों से खुलकर बात करें। स्वास्थ्य के लिए शांत रहें, थोड़ा ध्यान या हल्की सैर करें। रिश्तों में अपनी भावनाओं को जाहिर करें, इससे जुड़ाव और मजबूत होगा। इस हफ्ते धैर्य रखकर काम करने से आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) इस हफ्ते आपकी रचनात्मकता और बातचीत का हुनर चमकेगा। अगर कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा है। दोस्तों और परिवार के साथ हंसते-बोलते समय बिताएं। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखें। अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करें और किसी काम को अधूरा ना छोड़ें। आजकल की सकारात्मक ऊर्जा घर का माहौल खुशनुमा बनाएगी। आपकी खुशमिजाजी सबको पसंद आएगी।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) इस हफ्ते अनुशासन और मेहनत का फल आपको मिलेगा। अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। लंबे समय के लक्ष्यों के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाएं। स्वास्थ्य के लिए ज्यादा देर तक एक जगह ना बैठें, बीच-बीच में हल्की एक्सरसाइज करें। परिवार के साथ समय बिताएं और उनकी छोटी जरूरतों का ध्यान रखें। आज का हफ्ता मजबूत नींव रखने का है। धैर्य रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) इस हफ्ते नए लोगों से मिलने और चर्चा करने के अच्छे मौके बनेंगे। लेकिन कोई नया काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी लें। स्वास्थ्य के लिए मानसिक थकान से बचें, बीच-बीच में आराम करें। दोस्तों के साथ समय बिताना आपको खुशी देगा। खर्च करते समय सोच-समझकर फैसला लें। आज की तेज ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो कई अच्छे अवसर आपके पास आएंगे।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) इस हफ्ते परिवार और रिश्तों का दिन है। आपकी देखभाल करने की आदत सबको अच्छी लगेगी। ऑफिस में टीम के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मन की शांति बनाए रखें। घर में छोटी-छोटी खुशियां मनाएं। आज का हफ्ता प्यार और जिम्मेदारी का संतुलन बनाने का है। अपनों का साथ आपको बहुत सुकून देगा।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) इस हफ्ते आपकी गहरी सोच आपको कई छुपी हुई बातों को समझने में मदद करेगी। पढ़ाई या प्लानिंग के काम अच्छे से होंगे। स्वास्थ्य के लिए शांत समय बिताएं। अपनों से खुलकर बात करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। आज का हफ्ता अकेले में सोचने और सही फैसले लेने का है। आपकी बुद्धि आपको सही राह दिखाएगी।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 8 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारी का है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन यही मौका आपको पहचान दिलाएगा। लंबे समय के निवेश और योजनाओं के लिए अच्छा समय है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाएं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। सेहत के लिए नियमित व्यायाम और सही खान-पान का ध्यान रखें। निरंतर प्रयास जारी रखें।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) मूलांक 9 वाले लोगों के लिए यह सप्ताह अधूरे काम पूरा करने और नई शुरुआत का है। आपका लोगों को साथ लेकर चलने का तरीका सबको प्रभावित करेगा। सामाजिक या सेवा कार्यों में प्रगति दिखेगी। पैसों को सोच-समझकर खर्च करें। सेहत के लिए व्यायाम और ध्यान करें। पुरानी बातों को भुलाकर रिश्तों में नई शुरुआत करें। अपनों का साथ आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा।