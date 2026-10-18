साप्ताहिक अंक राशिफल 19 से 25 अक्टूबर 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?

19 से 25 अक्टूबर 2026 का सप्ताह आपके लिए कौन सी नई खुशियां लेकर आया है? मूलांक 1 से 9 तक का संपूर्ण साप्ताहिक अंक राशिफल पढ़ें। जानें इस हफ्ते के लिए आसान उपाय और सलाह।

19 से 25 अक्टूबर 2026 का सप्ताह अंक ज्योतिष के अनुसार, अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने, अनुभवों से सीखने और सोच-समझकर आगे बढ़ने का समय है। इस सप्ताह का यूनिवर्सल नंबर 3 बनता है (1+9+1+0+2+0+2+6 = 21, 2+1 = 3)। अंक 3 को रचनात्मकता, ज्ञान और अभिव्यक्ति से जोड़ा जाता है। ऐसे में अपनी बात स्पष्ट रखने, नई चीजें सीखने और अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कामकाज, सेहत और रिश्तों के लिहाज से कैसा रह सकता है।

मूलांक 1 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) इस सप्ताह आपको हर काम अपनी मर्जी से आगे बढ़ाने के बजाय परिस्थितियों को समझने की जरूरत होगी। कारोबार या नौकरी में कोई योजना उम्मीद के मुताबिक ना चले, तो उसकी कमियों पर ध्यान दें। पुराने काम की समीक्षा करने और अनुभवी लोगों की सलाह सुनने से आगे का रास्ता साफ हो सकता है। सेहत के मामले में लगातार काम करने से बचें और भोजन व नींद का ध्यान रखें। रिश्तों में अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन अपनों की राय को भी महत्व दें। आपका धैर्य कई उलझनों को आसान बना सकता है।

मूलांक 2 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) यह सप्ताह भावनाओं के साथ समझदारी बनाए रखने का संदेश दे रहा है। नौकरी या कारोबार में किसी की सलाह पर तुरंत फैसला लेने के बजाय जानकारी अच्छी तरह जांच लें। मन में चल रही उलझनों को दूर करने के लिए कुछ समय अपने साथ बिताना अच्छा रहेगा। संगीत सुनना या पसंदीदा काम करना आपको राहत दे सकता है। रिश्तों में दूसरों से बिना कहे अपनी बात समझने की उम्मीद ना रखें। अपनी जरूरतों और भावनाओं को प्यार से व्यक्त करेंगे, तो गलतफहमियां दूर करने में मदद मिलेगी।

मूलांक 3 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आपकी रचनात्मक सोच और बातचीत का तरीका इस सप्ताह काम आएगा। लेखन, शिक्षा, सलाह या संचार से जुड़े लोगों को अपनी पुरानी योजनाओं में सुधार करने का मौका मिल सकता है। नए विचारों को केवल सोचने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें सही दिशा देने की कोशिश करें। सेहत के लिहाज से काम के बीच छोटे ब्रेक लेना जरूरी रहेगा। रिश्तों में आपका हंसमुख स्वभाव माहौल को बेहतर बनाएगा। हालांकि, हर बार सलाह देने के बजाय किसी अपने की बात ध्यान से सुनना भी जरूरी है।

मूलांक 4 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) इस सप्ताह अधूरे कामों को व्यवस्थित करने और पुरानी गलतियों को सुधारने पर ध्यान दें। नौकरी या कारोबार में छोटी-छोटी बातों की जांच करना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। किसी योजना में कमी नजर आए, तो उसे समय रहते ठीक करने का प्रयास करें। सेहत के मामले में अनुशासन बनाए रखें, लेकिन काम का दबाव इतना ना बढ़ाएं कि आराम के लिए समय ही ना बचे। परिवार में किसी के विचार आपसे अलग हों, तो उन्हें समझने की कोशिश करें। बातचीत में नरमी रखने से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा।

मूलांक 5 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आपके मन में नए विचार और कई काम करने की इच्छा रह सकती है। हालांकि, हर अवसर को एक साथ पकड़ने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहतर होगा। कामकाज में किसी एक जरूरी योजना पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम पाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सेहत के लिए सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और आराम को नजरअंदाज ना करें। रिश्तों में व्यस्तता के कारण किसी अपने से दूरी बढ़ गई हो, तो बातचीत के लिए समय निकालें। आपकी छोटी-सी पहल भी रिश्तों में गर्मजोशी लौटा सकती है।

मूलांक 6 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) इस सप्ताह काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आपके लिए जरूरी रहेगा। दूसरों की जरूरतें पूरी करते हुए अपनी इच्छाओं और आराम को पीछे ना छोड़ें। नौकरी या कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ें, तो काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। सेहत के मामले में पर्याप्त नींद और आराम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। रिश्तों में केवल जिम्मेदारियां निभाना ही काफी नहीं है, अपनों के साथ दिल से बातचीत भी जरूरी है। अपनी भावनाएं साझा करने से संबंधों में अपनापन और समझ बढ़ सकती है।

मूलांक 7 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) यह सप्ताह पढ़ने, सीखने और अपनी योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए उपयोगी रहेगा। नौकरी या कारोबार में किसी बड़े फैसले से पहले उसके सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करें। अकेले समय बिताने से आपको अपने विचार स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है, लेकिन अपनों से पूरी तरह दूरी ना बनाएं। सेहत के लिए थोड़ी सैर और नियमित दिनचर्या अपनाना अच्छा रहेगा। रिश्तों में किसी की चुप्पी को गलत अर्थ ना दें। प्यार से बातचीत करने पर मन की कई उलझनें दूर हो सकती हैं।

मूलांक 8 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की आदत इस सप्ताह भी महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले पुराने कामकाज, दस्तावेजों और आर्थिक हिसाब-किताब की समीक्षा जरूर करें। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय जरूरी जानकारी जुटाना बेहतर होगा। सेहत के लिए काम के बीच आराम का समय निकालें, ताकि थकान बढ़ने से बच सकें। रिश्तों में काम की व्यस्तता के कारण अपनों को नजरअंदाज ना करें। साथ बैठकर बातचीत करने और उनकी बात सुनने से संबंध मजबूत बने रहेंगे।

मूलांक 9 का साप्ताहिक राशिफल (किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) इस सप्ताह आपका दृढ़ निश्चय आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। कोई नई जिम्मेदारी मिलने पर उसे स्वीकार करने से पहले अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध समय का आकलन करें। कामकाज में ऊर्जा बनाए रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोझ ना उठाएं। सेहत के मामले में भागदौड़ के बीच आराम और मानसिक शांति के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा। रिश्तों में दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर समस्या अपने ऊपर लेने से बचें। अपनों को अपने फैसले लेने दें और जरूरत पड़ने पर उनका साथ दें।