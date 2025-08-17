Weekly Numerology : आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 18 से 24 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (18-24 अगस्त, 2025) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों को इस हफ्ते रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसके इतर अपने काम पर ध्यान दें, मेहनत करें, लाभ होगा। लेन-देन के मामलों को पहले निपटाएं। कार्यक्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। कला के प्रति रुझान बढ़ेगा। व्यापार के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य विकार संभव हैं, सचेत रहें। आफिस में मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आपको आर्थिक लाभ होने की आशा है। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों के लिए कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण रहेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। वाद-विवाद, किसी प्रकार की बहस से बचें। पुरानी बातें परेशानी का सबब बन सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पुराने रोग खत्म होंगे। आर्थिक तंगी से विचलित होने सें बचें। आमदनी सामान्य रहेगी। परिवार के साथ कहीं तीर्थ स्थान पर जाने का अवसर पड़ सकता है। छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना है।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। व्यापार और कार्यस्थल पर आपकी किस्मत साथ नहीं देगी, रुके हुए काम और टलेंगे। हालांकि आलोचनाएं आपको सफल होने में बल प्रदान करेंगीं। किसी बड़े निवेश से बचें। इस हफ्ते जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप भू-संपत्ति का सौदा कर सकते हैं, खरीद-बिक्री में आपको लाभ हो सकता है।

मूलांक 4- इस सप्ताह मूलांक 4 वाले सेहत के प्रति सावधान रहें। किसी बड़े निर्णय लेने से पहले घर-परिवार या दोस्तों से चर्चा कर लें। इस सप्ताह व्यापार में जोखिम लेने से बचें, हालांकि बाद में सब होगा। घर परिवार में किसी बुजुर्ग को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं। आफिस में मान-सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

मूलांक 5- मूलांक 5 वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। खर्च में कमी करना जरूरी है। इस सप्ताह आप निराशावादी मानसिकता को काबू में लाने का प्रयास करें। आधी-अधूरी जानकारी को अपडेट कर लें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यापार में नई दिशा में ध्यान केंद्रित करें। यह सप्ताह कारोबार के लिहाज से अच्छा है लेकिन लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। व्यापार को लेकर आपका आर्थिक संकट दूर होगा, हालांकि कोई भी निवेश सोच समझकर करें। जोड़ों के दर्द से परेशान होना पड़ सकता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी नही करें, वरिष्ठों से सलाह लेकर ही कार्य करें। विशेष तौर पर अपरिचित महिलाओं से न उलझें। आपके मित्र आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, आप बुरे लोगों की संगत में आ सकते हैं। आप अपना मानसिक संतुलन न खोएं।

मूलांक 7- मूलांक 7 वाले इस सप्ताह सावधान रहें। घरेलू परेशानियों के योग बन रहे हैं। दूसरों को अपनी समस्या का कारण मानने से बचें, एकाग्रता का अभाव रहेगा। कपटियों से सावधान रहने की सख्त जरूरत है, धैर्य से अच्छे समय की प्रतीक्षा करें। खून से संबंधित रोग होने के योग बन रहे हैं। आपकर कानूनी मुकदमा थोपा जा सकता है। अधिकारियों से मनमुटाव हो सकता है, कुल मिलाकर काफी संभलकर कार्य करने की जरूरत है।

मूलांक 8- यह सप्ताह आपको मिलाजुला फल देगा। कलात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र से भेंट होगी, आपके निर्णय सही होंगे। कई बार परिणाम आपको वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। इस सप्ताह किसी को उधार देने से बचें, उधारी न करें तो ही अच्छा है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सबसे अहम बात यह कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, जिससे आज आप सुस्त हो सकते हैं।

मूलांक 9- मूलांक 9 वाले इस सप्ताह क्रोध और आवेश पर संयम रखें, ऐसा न करने से बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि आर्थिक लाभ होने की संभावना है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन के अवसर पैदा होंगे। सेहत अच्छी रहेगी। यदि विद्यार्थी हैं तो आपको खेलकूद में बड़ी सफलता मिल सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, परिवार के साथ स्नेह बढ़ सकता है।