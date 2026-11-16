साप्ताहिक अंक राशिफल: 16 से 22 नवंबर का समय मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा?

Weekly Numerology Horoscope 16 to 22 Nov 2026: जानें 16 से 22 नवंबर 2026 का सप्ताह मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें सभी मूलांकों का करियर, धन, लव और सेहत से जुड़ा साप्ताहिक राशिफल।

16 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक का सप्ताह अंक ज्योतिष के लिहाज से आपसी तालमेल, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ मिलकर काम करना और उनकी सलाह को महत्व देना फायदेमंद साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना होगा, वहीं पारिवारिक जीवन में बातचीत और आपसी सहयोग से कई पुरानी उलझनें सुलझ सकती हैं। कुछ लोगों को करियर में नए अवसर मिलेंगे, तो कुछ को अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं 16 से 22 नवंबर का सप्ताह सभी 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

मूलांक 1: फैसले लेने में जल्दबाजी से बचें (किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है।) मूलांक 1 वालों के लिए यह सप्ताह अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने के साथ दूसरों की राय समझने का भी है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी जुटा लें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। नौकरी और कारोबार में अकेले जिम्मेदारी उठाने के बजाय सहयोगियों को भी साथ लेकर चलें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम के लिए भी समय निकालें। परिवार में अपनी बात मनवाने की जिद ना करें और जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

मूलांक 2: सहयोग से खुलेंगे तरक्की के रास्ते (किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है।) मूलांक 2 वालों के लिए यह सप्ताह आपसी तालमेल और भावनात्मक समझ को मजबूत करने वाला रह सकता है। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले टीम के सदस्यों की राय जरूर लें। पैसों के मामले में किसी की भावुक अपील में आकर उधार देने से बचें। दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना मानसिक दबाव बढ़ सकता है। घर में अपनों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। रिश्तों में अपनी जरूरतों और भावनाओं को भी खुलकर सामने रखें।

मूलांक 3: बातचीत और समझदारी से मिलेगा लाभ (किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है।) मूलांक 3 वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ नए विचारों के साथ हो सकती है। आपकी बातचीत करने की क्षमता और सीखने की इच्छा कार्यक्षेत्र में फायदा दिला सकती है। शिक्षा, लेखन, मीडिया और सलाह देने से जुड़े लोगों को अपने काम में नए अनुभव मिलेंगे। सहकर्मियों के साथ विचार साझा करने से किसी पुरानी समस्या का हल निकल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन दिखावे और अनावश्यक खरीदारी पर खर्च करने से बचें। काम का दबाव बढ़ने पर पर्याप्त नींद लें। पारिवारिक जीवन में अपनों की बात ध्यान से सुनना आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा।

मूलांक 4: पुरानी योजनाओं में सुधार का मिलेगा मौका (किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है।) मूलांक 4 वालों के लिए यह सप्ताह पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने और कामकाज को व्यवस्थित बनाने का है। नौकरी या कारोबार में पहले किए गए समझौतों पर दोबारा नजर डालें। जहां सुधार की जरूरत हो, वहां बदलाव करने से भविष्य में लाभ मिल सकता है। किसी नए काम में हाथ डालने से पहले उसकी बारीकियों को समझना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें और जल्दबाजी में निवेश ना करें। काम की अधिकता के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। घर में हर बात को तर्क से साबित करने के बजाय अपनों की भावनाओं को भी महत्व दें।

मूलांक 5: नए अवसरों को परखकर ही आगे बढ़ें (किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है।) मूलांक 5 वालों के लिए यह सप्ताह नए संपर्क बनाने और कामकाज में बदलाव की संभावनाएं लेकर आ सकता है। हालांकि, किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। नौकरी और व्यापार में बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्ट रखें। आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बड़ा खर्च बन सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। मन में कई विचार एक साथ आने से किसी काम पर फोकस करना मुश्किल हो सकता है। रिश्तों में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के साथ अपनों की अपेक्षाओं को भी समझें। खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी।

16 से 22 नवंबर के सप्ताह में ग्रहों और अंकों का प्रभाव मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के जीवन में कई बदलावों के संकेत दे रहा है। किसी के लिए करियर में नए अवसर बनेंगे, तो किसी को आर्थिक फैसलों और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। जानें इस सप्ताह आपकी नौकरी, कारोबार, धन और लव लाइफ में क्या खास रहने वाला है। अपनी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल, करियर और रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 6: रिश्तों और साझेदारी में बढ़ेगा तालमेल (किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है।) मूलांक 6 वालों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने वाला रहेगा। आपकी मिलनसार प्रवृत्ति और सबको साथ लेकर चलने की आदत से सहकर्मियों के बीच आपकी अच्छी छवि बन सकती है। साझेदारी में काम करने वालों को किसी नए अवसर पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में घर के खर्चों का हिसाब व्यवस्थित रखें। दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। जीवनसाथी के साथ घर की जिम्मेदारियां बांटने से आपसी समझ बढ़ेगी। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून दे सकता है।

मूलांक 7: सोच-समझकर लें बड़े फैसले (किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है।) मूलांक 7 वालों के लिए यह सप्ताह किसी मामले की गहराई तक पहुंचने और सही निष्कर्ष निकालने का हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई उलझा हुआ काम आपकी समझदारी से आगे बढ़ सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े फैसले में अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें। दस्तावेजों और जरूरी तथ्यों की अच्छी तरह जांच कर लें। आर्थिक मामलों में भी जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा। मानसिक शांति के लिए कुछ समय अकेले बिताना अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार और दोस्तों से दूरी ना बनाएं। मन की बातें अपनों के साथ साझा करने से रिश्तों में भरोसा बना रहेगा।

मूलांक 8: टीम के साथ मिलकर पूरे होंगे लक्ष्य (किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है।) मूलांक 8 वालों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार में बेहतर तालमेल बनाने का संकेत दे रहा है। आपके बड़े लक्ष्य तभी पूरे होंगे, जब आप सहयोगियों की क्षमता और विचारों को भी महत्व देंगे। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजनाओं पर चर्चा करना फायदेमंद हो सकता है। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। पैसों के लेन-देन में स्पष्टता रखें और जरूरी हिसाब-किताब व्यवस्थित करें। काम में व्यस्तता के कारण परिवार को समय देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनों के साथ बातचीत के लिए समय जरूर निकालें। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें।

मूलांक 9: जोश के साथ धैर्य रखना भी जरूरी (किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है।) मूलांक 9 वालों के लिए यह सप्ताह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है। कार्यक्षेत्र में आप तेजी से काम पूरा करना चाहेंगे, लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व देना जरूरी होगा। किसी सहयोगी के सुझाव में आपके लिए उपयोगी बात छिपी हो सकती है। आर्थिक मामलों में गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें और आराम के लिए समय निकालें। पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने का मौका मिल सकता है। अपनों की बात समझने और उन्हें समय देने से रिश्तों में फिर से अपनापन बढ़ेगा।