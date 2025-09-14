weekly numerology horoscope 15-21 September 2025 future predictions ank jyotish saptahik rashifal Weekly Numerology : 15 से 21 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 05:46 PM
Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (15-21 सितंबर, 2025) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

मूलांक 1- इस सप्ताह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में माहौल अनुकूल रहेगा और पुराने प्रयासों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा और पहले किए निवेश से अच्छे रिटर्न मिलने के भी योग हैं। नई नौकरी मिल सकती है या पुरानी नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। बस स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और छोटी-छोटी टेंशन से बचें।

मूलांक 2- इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पैसों को लेकर लिए गए फैसले फायदेमंद होंगे और निवेश करने का मन भी बनेगा। पढ़ाई-प्रतियोगिता वालों के लिए समय शुभ है। खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को राहत भरी खबर मिल सकती है। जीवनसाथी से विचारों में टकराव हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे रिश्ते सुधरेंगे। माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा।

मूलांक 3- इस सप्ताह लाइफ बैलेंस में रखनी होगी। इनकम के नए स्त्रोत खुलेंगे। पिछले निवेश से भी फायदा होगा। रोमांटिक रिलेशन में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। जमीन या वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और बिजनेस में नए मौके मिलेंगे।

मूलांक 4- आपकी लव लाइफ इस सप्ताह रोमांचक मोड़ ले सकती है। करियर और समाज दोनों में सम्मान बढ़ेगा। सरकारी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक मामलों में लकी रहेंगे और प्रमोशन-अप्रेजल की उम्मीद रख सकते हैं। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा।

मूलांक 5- इस सप्ताह कुछ मांगलिक और शुभ कार्यों के आयोजन हो सकते हैं। घर-परिवार में शादी या नई शुरुआत के योग हैं। धनलाभ के अवसर मिलेंगे लेकिन खर्चें भी बढ़ेंगे। ऑफिस में वाद-विवाद से बचें। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा और समाज में आपकी इमेज बेहतर होगी।

मूलांक 6- इस सप्ताह कार्यस्थल पर उन्नति के नए अवसर बनेंगे। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में लाभ और इनकम बढ़ने के योग हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन साथी की भावनाओं को समझना जरूरी है। कुछ लोग दोस्तों के साथ छोटी यात्रा या आउटिंग की योजना बना सकते हैं।

मूलांक 7- इस सप्ताह की शुरुआत बड़े प्रोफेशनल फैसलों से हो सकती है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां और उपलब्धियां मिलेंगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात रिश्तों में ताजगी लाएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आय के नए रास्ते तलाशें।

मूलांक 8- इस सप्ताह आपकी लव लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी। करियर में तरक्की के मौके बनेंगे और लंबे समय से रुका पैसा मिल सकता है। शासन-सत्ता से लाभ मिलेगा। शुभ कार्यों में भाग्य साथ देगा। मन में बेचैनी रह सकती है, इसलिए ध्यान या मेडिटेशन करें।

मूलांक 9- आर्थिक फायदा होगा लेकिन भावनाओं में उतार-चढ़ाव भी रह सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। कामकाज में मेहनत और लगन का फल मिलेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्ते मजबूत होंगे। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और लाइफ में नए रोमांचक मोड़ आ सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।