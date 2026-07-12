साप्ताहिक अंक राशिफल: मूलांक 1 से 9 के लिए 13 से 20 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
Weekly Numerology Horoscope 13 to 20 July: मूलांक 1 से 9 के लिए नई उमंग और संतुलन का हफ्ता। करियर, प्रेम, पैसा और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? जानिए शुभ संकेत और सलाह।
13 से 20 जुलाई 2026 का यह सप्ताह उत्साह, रचनात्मकता और सामाजिक जुड़ाव से भरा हुआ है। इस सप्ताह अंक 3 की ऊर्जा काम कर रही है, जो आपको अपनी बात खुलकर कहने, नए आइडिया आजमाने और लोगों से जुड़ने का मौका देगी। यह समय नेटवर्किंग, लेखन, शिक्षण और रचनात्मक कामों के लिए बेहद अच्छा है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और रिश्तों में ईमानदारी रखें। कुल मिलाकर यह सप्ताह जश्न और प्रगति का है।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
इस सप्ताह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। काम की जगह पर आपके नए विचार लोगों को प्रभावित करेंगे। टीम के साथ अच्छा तालमेल बिठाकर चलें तो ज्यादा सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ा आराम भी करें। परिवार और दोस्तों के साथ प्यार भरी बातें करें। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। आपकी स्पष्ट सोच और सकारात्मकता इस सप्ताह आपको कई मौके देगी। सही समय पर सही कदम उठाने से बड़ी प्रगति हो सकती है।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
इस सप्ताह आपकी समझदारी और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता काम आएगी। टीम या परिवार के साथ मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। मन में कोई बात दबी है, तो अपनों से खुलकर बात करें। परिवार के साथ समय बिताना आपको बहुत सुकून देगा। पैसों के मामले में सावधानी बरतें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। इस सप्ताह धैर्य और प्यार से काम लेने पर रिश्ते मजबूत होंगे और मन शांत रहेगा।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
यह सप्ताह आपके लिए चमकदार है। आपकी बातचीत और रचनात्मकता लोगों को प्रभावित करेगी। लेखन, शिक्षण या नया काम शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा है। दोस्तों और परिवार के साथ हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। पैसों को लेकर कोई नया और अच्छा विचार आ सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। इस सप्ताह आपकी खुशमिजाजी और सकारात्मक सोच आपको चारों तरफ सराहना दिलाएगी।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
इस सप्ताह आपकी मेहनत और सोच आपको सफलता की राह दिखाएगी। काम में आने वाली छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, शांत रहकर हल निकालें। परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। भविष्य के लिए छोटी बचत करना फायदेमंद रहेगा। नई चीजें सीखने में हिचक ना करें। आपकी लगातार मेहनत और अनुशासन इस सप्ताह आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकता है।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
यह सप्ताह नए मौकों और लोगों से मिलने-जुलने का है। आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, इससे दिमाग भी तेज रहेगा। दोस्तों के साथ बाहर जाने का मौका मिल सकता है। खरीदारी या निवेश में सोच-समझकर फैसला लें। इस सप्ताह आपकी जिज्ञासा और सक्रियता आपको कई नए अवसर देगी। हर बातचीत से कुछ नया सीखने को मिलेगा।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
इस सप्ताह परिवार और रिश्तों पर ज्यादा ध्यान रहेगा। आपकी देखभाल और प्यार सबको अच्छा लगेगा। ऑफिस में टीम के साथ मिलकर काम करने से सम्मान मिलेगा। घर में खुशी और सकारात्मक माहौल रहेगा। पैसों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करें। इस सप्ताह शांति और अपनों के साथ बिताया समय आपको बहुत सुकून देगा।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
इस सप्ताह आपकी गहरी सोच आपको उन मौकों को दिखाएगी जो दूसरे नहीं देख पा रहे। रिसर्च, प्लानिंग या अकेले काम करने के लिए समय अच्छा है। थोड़ा समय शांत रहकर बिताएं, इससे स्पष्टता मिलेगी। अपनों से खुलकर बात करें। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले हर पहलू ध्यान से देखें। शांत चित्त से काम करने से बेहतर नतीजे मिलेंगे।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
इस सप्ताह काम का बोझ रहेगा, लेकिन आपकी लगन और मेहनत आपको सम्मान दिलाएगी। धैर्य से काम करें तो अच्छी सफलता मिलेगी। सेहत का पूरा ध्यान रखें। परिवार के लिए समय निकालना ना भूलें। पैसों की योजना अच्छी रहेगी। काम के साथ-साथ रिश्तों को भी संभालें। इस सप्ताह आपकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाएगी।
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मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
इस सप्ताह आपकी समझदारी और अनुभव काम आएगा। जहां दूसरे उलझ रहे हों, वहां आप सही रास्ता दिखा सकते हैं। मन को शांत रखें और पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ें। माफी मांगने और माफ करने की हिम्मत रिश्तों को मजबूत बनाएगी। इस सप्ताह आपकी नेक नीयत और सकारात्मक सोच आपको आगे ले जाएगी।
आज का दिन नई संभावनाओं और आगे बढ़ने का है। अपनी ताकत सही दिशा में लगाएं, तो अच्छे नतीजे मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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