weekly numerology horoscope 1-7 September 2025 future predictions ank jyotish saptahik rashifal Weekly Numerology : 1 से 7 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि
weekly numerology horoscope 1-7 September 2025 future predictions ank jyotish saptahik rashifal

Weekly Numerology : 1 से 7 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक अंकराशि

ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 1 से 7 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 07:06 PM
Weekly Numerology Horoscope (साप्ताहिक अंकराशि ) : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानते हैं, आने वाला सप्ताह (1-7 सितंबर, 2025) तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा-

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा।आपको शुभ समाचार मिलेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। नए कार्य शुरू करने के लिए ये सप्ताह शुभ है। व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे।

मूलांक 2-यह सप्ताह मिला जुला असर देने वाला रहेगा। मूलांक 2 वालों को धन लाभ तो होगा लेकिन खर्च की अधिकता भी रहेगी। व्यापार में भी मेहनत अधिक रहेगी। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी से सलाह अवश्य कर लें। व्यापार में लाभ के अवसर कम ही सामने आएंगे। धैर्य बनाए रखें। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

मूलांक 3- इस सप्ताह आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार में सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। व्यापार में अचानक लाभ के अवसर सामने आएंगे। मेहनत से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। साथियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। शारीरिक थकान आप पर हावी हो सकती है।

मूलांक 4- मूलांक 4 वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा। खूब मान-सम्मान मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। इस सप्ताह नए कार्य शुरू कर सकते हैं। प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए वरदान के समान साबित हो सकता है।

मूलांक 5- मूलांक 5 वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। व्यस्तता रहेगी। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ न करें। व्यापार में अचानक लाभ के अवसर सामने आएंगे, लेकिन सावधानी से कार्य करें। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। साथियों के सहयोग से मुश्किल कार्य भी बन सकेंगे। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। पहले से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

मूलांक 7- मूलांक 7 वाले इस सप्ताह सावधान रहें। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल कम ही रहेगा। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ न करें। बनते हुए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। व्यापार में लाभ के अवसर कम ही सामने आएंगे। प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें। मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। इस समय धैर्य रखें।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों के लिए ये सप्ताह वरदान के समान रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के अवसर सामने आएंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। व्यापार में अचानक लाभ के अवसर सामने आएंगे। इस सप्ताह स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। मिलेजुले फल आपको मिलेंगे। मन कुछ अशांत हो सकता है। कार्यक्षेत्र और व्यापार में सावधानी बरतें। जल्दबाजी न करें। यह सप्ताह धैर्य से काम करने का है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य कर लें। इस समय विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। विवादों की स्थिति से दूर रहें। परिवार के साथ समय व्यतीत करें।

