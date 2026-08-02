3 से 9 अगस्त तक इन 5 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य, बुध, सूर्य, गुरु देंगे लाभ
Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 3 से 9 अगस्त का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 3 से 9 अगस्त का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे -
Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 3-9 August 2026, साप्ताहिक राशिफल: ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 3 अगस्त से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में कई राजयोग का संयोग रहेगा। इस सप्ताह गुरु कर्क राशि में रहकर हंस राजयोग बनाएंगे। 5 अगस्त के दिन कर्क राशि में बुध का प्रवेश होगा। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। वहीं, गुरु और सूर्य की युति से गुरु आदित्य राजयोग बना हुआ है। ये राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 3 अगस्त से 9 अगस्त के दौरान सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, राहु और केतु का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों को राजयोग के संयोग से लाभ होगा। ऐसे में आइए जानते हैं 3 से 9 अगस्त का सप्ताह किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा-
3 से 9 अगस्त तक इन 5 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य, बुध, सूर्य, गुरु देंगे लाभ
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 3 से 9 अगस्त का सप्ताह लगभग 5 राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। इस सप्ताह मीन राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, और मकर राशि वालों के लिए समय शुभ माना जा रहा है।
मीन राशि के लिए 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा?
हां, 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह मीन राशि के लिए शुभ साबित हो सकता है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं, प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।
वृषभ राशि के लिए 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा?
हां, 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह वृषभ राशि के लिए अच्छा साबित हो सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखें।
मिथुन राशि के लिए 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा?
हां, 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह मिथुन राशि के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। धन संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। कानूनी मामलो में आपको जीत हासिल हो सकती है।
कन्या राशि के लिए 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा?
हां, 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह कन्या राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।
मकर राशि के लिए 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा?
हां, 3 से 9 अगस्त तक का सप्ताह मकर राशि के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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