Weekly Lucky zodiacs: 26 जनवरी से 1 फरवरी तक 4 राशियों का समय वरदान से कम नहीं, होगा लाभ
Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 26 जनवरी से 1 फरवरी का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 26 जनवरी से 1 फरवरी का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-
Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: जनवरी का महीना चल रहा है। आज से जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह ही शुरुआत होने जा रही है। ग्रहों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में गजकेसरी योग, गौरी योग और चंद्र गोचर कर धन योग बनाएंगे। इस सप्ताह मकर राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध, ग्रहों के राजा सूर्य, शुक्र, और ग्रहों के सेनापति मंगल का संयोग बना रहेगा। ऐसे में गजकेसरी योग और चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से कई राशियों को लाभ की प्राप्ति होगी। ग्रहों की शुभ चाल इस सप्ताह कुछ राशियों के लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगी। आइए जानते हैं 26 जनवरी से 1 फरवरी का सप्ताह किन 5 राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है-
मेष राशि
- अपने रोज के कार्यक्रम से कुछ समय निकालें और कुछ ऐसा करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे।
- आपका अच्छा मूड होगा और यह उन लोगों को आकर्षित करेगा, जो कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हैं।
- ऐसी एक्टिविटी जो आपको खुश और कॉन्फिडेंट बनाती हैं, आपकी आनंदमय ऊर्जा को बढ़ाने और उन लोगों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके जैसा ही महसूस करते हैं।
- ब्रह्मांड के डीसीजन में अपना विश्वास रखें।
तुला राशि
- यही वह समय है जब आप अपने साथी की और भी अधिक सराहना करते हैं और बेहतर समझ विकसित करते हैं।
- यह आपकी महत्वाकांक्षाओं और परिवार निर्माण पर केंद्रित आपके जीवन के दृष्टिकोण के बारे में बात करने का एक अनुकूल समय है।
- यदि आप परिवार की योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सितारे बिल्कुल वहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए, जो आपको आशा और शक्ति प्रदान कर रहे हैं।
- अपने साथी से ईमानदारी से बात करें और अपने सपने और गोल्स साझा करें।
मिथुन राशि
- आपको अपने रिश्तों में व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का एक दुर्लभ अवसर दिया गया है।
- अपने बारे में अधिक जानने और दूसरों की अपेक्षाओं के आगे झुके बिना सकारात्मक बदलाव करने के इस अवसर का लाभ उठाएं।
- यह समय इस बात पर पुनर्विचार करने का एक उत्कृष्ट अवसर है कि आप एक साथी और रिश्ते से क्या चाहते हैं, यह पता लगाने का भी एक उत्कृष्ट समय है कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं।
- अपने आप को नए लिंक और संभावनाओं के लिए खुला रखें।
कुंभ राशि
- इस सप्ताह मौका लें और नए लोगों से मिलने और आकर्षक रोमांच का अनुभव करने का साहस करें।
- आपका करिश्मा आपके पार्टनर को आकर्षित करेगा।
- किसी भी अप्रत्याशित निमंत्रण या परिचय के प्रति खुले रहें, क्योंकि वे महत्वपूर्ण संबंध को जन्म दे सकते हैं।
- दोस्त बनाने के नए तरीके खोजने का प्रयास करें और दूसरों को यह बताने से न डरें कि आप वास्तव में कौन हैं।
- यह नए रिश्तों की शुरुआत का दौर है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।