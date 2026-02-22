Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

23 फरवरी-1 मार्च तक मेष, कुंभ राशि समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा प्रॉफिट

Feb 22, 2026 05:46 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Weekly Lucky zodiacs, Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 23 फरवरी-1 मार्च का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 23 फरवरी से 1 मार्च का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

23 फरवरी-1 मार्च तक मेष, कुंभ राशि समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा प्रॉफिट

Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 23 February-1 March 2026, साप्ताहिक राशिफल 2026: ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 23 फरवरी से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में मिथुन राशि में गुरु, सिंह राशि में केतु, मीन राशि में शनि, कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, मंगल विराजमान रहेंगे। मन के कारक चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में शुक्रादित्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, मंगल आदित्य राजयोग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही मिथुन राशि में गजकेसरी राजयोग भी बनेगा। इस सप्ताह कई लाभकारी योग बन रहे हैं। यह राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 23 फरवरी-1 मार्च का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-

23 फरवरी-1 मार्च तक मेष, कुंभ राशि समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा प्रॉफिट

मेष राशि- 23 फरवरी से 1 मार्च के सप्ताह में काफी पॉजिटिव फील करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहने वाला है। रुके हुए काम चल पड़ेंगे। समाज में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे और जी जान लगाकर काम करेंगे।

मिथुन राशि- 23 फरवरी से 1 मार्च के सप्ताह में नए अवसरों को हाथ से न जाने दें क्योंकि ये वेतन वृद्धि का कारण भी बन सकते हैं। हेल्दी रहे और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें। आपको सफलता पाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।

कर्क राशि- 23 फरवरी से 1 मार्च के सप्ताह में ग्रहों की युति का निर्माण शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। हर काम में अपना परचम लहराएंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।

सिंह राशि- 23 फरवरी से 1 मार्च के सप्ताह में समय आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आपको कई सोर्स से इनकम होगी। फैमिली का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। करियर में अपनी स्किल्स के साथ आप जीत हासिल करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भी रिश्ता बेहतर होगा।

कुंभ राशि- 23 फरवरी से 1 मार्च के सप्ताह में शुभ प्रभाव से करियर में तरक्की करेंगे। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। आपका और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छे रहने वाली है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Lucky Zodiac Signs
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने