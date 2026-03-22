Weekly Lucky zodiacs: 23 से 29 मार्च तक इन राशियों की लाइफ वरदान समान, सूर्य, शुक्र, गुरु, चंद्र की चाल खूब देगी लाभ

Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 23 से 29 मार्च का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 23 से 29 मार्च का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 23-29 March 2026, साप्ताहिक राशिफल : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 23 मार्च से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। इस सप्ताह में गुरु मिथुन राशि में रहेंगे, केतु सिंह राशि में, बुध, मंगल और राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य, शुक्र और शनि इस समय मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। 26 मार्च को शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में मिथुन राशि में गुरु-चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग और मीन राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का संयोग रहेगा। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 23 से 29 मार्च के दौरान चंद्रमा मिथुन, वृषभ, सिंह और कर्क राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 23 से 29 मार्च का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-

23 से 29 मार्च तक इन राशियों की लाइफ वरदान समान, सूर्य, शुक्र, गुरु, चंद्र की चाल खूब देगी लाभ मेष राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह का स्वागत उत्साह और उमंग के साथ करेंगे। दोस्ताना बातचीत और नए विचार काम और पढ़ाई के मामले में नए अवसर खोलेंगे। छोटी-छोटी क्रिएटिव सफलताएं आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। सोच-समझकर खर्च करें और नियमित बचत करें। हल्का-फुल्का व्यायाम करके एक्टिव रहें।

वृषभ राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में निरंतर प्रयास से प्रगति की उम्मीद रखें। नए अवसरों की आशा रखें। वृषभ राशि वालों, आप एनर्जी, शक्ति, निर्णयों का मार्गदर्शन, काम में प्रगति, गहरे कनेक्शन, विवेकपूर्ण खर्च और बेहतर स्वास्थ्य के लिए शांत दिनचर्या का अनुभव कर सकते हैं।

मिथुन राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में ईमानदारी से की गई बातचीत से विश्वास बढ़ेगा। सावधानीपूर्वक सेविंग्स करने से धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनी एनर्जी को बचाने के लिए आसान दैनिक आदतें अपनाएं। छोटे-छोटे कदम आपकी खुशी और स्किल्स को बढ़ाएंगे।

कर्क राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों के साथ मिलने-जुलने से आपको किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आप धीरे-धीरे प्रगति करेंगे। फोकस और शांत योजना आपको कार्यों को पूरा करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगी।

सिंह राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में आपका समय कोमल और स्थिर रहेगा। आप दोस्तों और परिवार के साथ सुखद पल बिताएंगे। खुलकर और प्यार से की गई बातचीत से आप दोनों के बीच का कनेक्शन मजबूत होगा।

कन्या राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में स्मार्ट बातचीत से नए अवसर खुलेंगे और पूरे समय आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप प्रगति करते रहेंगे। यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए दोस्ती, शांत निर्णय, कार्य प्रगति, सोच-समझकर खर्च करने और सेहत संबंधी अच्छी आदतें लेकर आता है, जो हमेशा उनके आत्मविश्वास और क्लियर दिशा का निर्माण करती हैं।

तुला राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में आपको स्टेबल गति मिल सकती है। छोटे-छोटे निर्णय अच्छे परिणाम देंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी। वित्तीय सावधानी का लाभ मिलेगा। तरोताजा रहने के लिए बीच-बीच में आराम करें।

वृश्चिक राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में प्लान को फ्लेक्सिबल रखें और जल्द से जल्द एडजस्ट करें। खुशमिजाज मूड, कोशिश और लगातार जिज्ञासा नए मौके और प्रैक्टिकल प्रोग्रेस लाएगी। अपनी छोटी- छोटी जीत पर ध्यान दें। संतुलन बनाकर रखें।

धनु राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में सावधानी के साथ प्लानिंग और लगातार प्रयास से स्टेबिलिटी पाएंगे। रिलेशन रोमांस भरे रहेंगे, काम पूरे हो पाएंगे, और धैर्य बनाए रखें। प्यार से बात करें, और दूसरों से छोटी-मोटी मदद स्वीकार करें ताकि लक्ष्यों और पर्सनल ग्रोथ की ओर स्पीड बनी रहे।

मकर राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह की दोस्ताना एनर्जी आपको नई चीजें आजमाने में मदद करेंगी। आइडिया शेयर करें, पॉजिटिव रहें, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट से सीखें, जो तेजी से सबक सिखाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और हल्की-फुल्की प्रोग्रेस का आनंद लें।

कुंभ राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में धन के मामले लाभदायक रहेंगे। सीखने और छोटे-मोटे रिस्क लेने के लिए अच्छा समय है। एक छोटा सा आइडिया आजमाएं और नतीजे देखें। अच्छे लोगों से बात करें और ईमानदार फीडबैक इकट्ठा करें। नए दोस्त बना सकते हैं।

मीन राशि- 23 से 29 मार्च के सप्ताह में छोटे, छोटे लगातार चुनाव मददगार रास्ते खोल सकते हैं। परिवार का सपोर्ट मूड को बेहतर बनाता है। ज्यादातर काम कॉन्फिडेंस और प्रगति के साथ आगे बढ़ता है, जिससे आपको मापने योग्य परिणाम मिलेंगे। नई एनर्जी, क्लियर विचार, रचनात्मक कार्यों में मोटिवेशन, थोड़ी बचत, अच्छी सेहत दिनचर्या और सीखने और अक्सर यात्रा करने के खुले अवसर मिलते हैं।