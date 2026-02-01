Weekly Horoscope: 2-8 फरवरी तक 4 राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, 3 राशियां रखें खास ध्यान

संक्षेप: Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 2 से 8 फरवरी का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 2-8 फरवरी का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 2-8 February 2026: फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। आज से फरवरी महीने के पहले सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ग्रहों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। फरवरी के पहले सप्ताह में आदित्य मंगल योग बन रहा है। इस सप्ताह मकर राशि में ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल का संयोग मकर राशि में बना रहेगा, जिससे यह योग बन रहा है। बुध और शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। ऐसे में आदित्य मंगल योग और लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से कई राशियों को लाभ की प्राप्ति होगी। ग्रहों की शुभ चाल इस सप्ताह कुछ राशियों के लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगी। आइए जानते हैं 2से 8 का सप्ताह किन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है-

2-8 फरवरी तक 4 राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, 3 राशियां रखें खास ध्यान मेष राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपके काम की तारीफ होगी। यह एक सपने के सच होने जैसा महसूस होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अच्छा मुनाफा हासिल करेंगे। आपको खासतौर पर अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। जंक फूड्स से दूरी बनाएं और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें।

वृषभ राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में करियर के नए अवसर आपके सामने आएंगे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेगी। आपको प्रशंसा मिल सकती है। इंकम बढ़ाने और प्रमोशन पाने के लिए आपको पूरे लगन के साथ ऑफिस के टास्क कंप्लीट करने चाहिए।

मिथुन राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में अपने करियर में कुछ असफलताओं का अनुभव हो सकता है। कुछ योजनाएं गलत साबित हो सकती हैं और इसका भार आप पर भी आ सकता है। अड्वाइस यह रहेगी कि सावधान रहें और केवल वही जिम्मेदारियां लें, जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं।

कर्क राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में दफ्तर में टिके रहने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि आपके सहकर्मी सहयोगात्मक न हों और आपको अपने सहकर्मियों से कही गई बातों में सावधानी बरतने की जरूरत है।

सिंह राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में अपने करियर को लेकर आप स्ट्रगल करेंगे। काम का प्रेशर ज्यादा महसूस होगा। नौकरी में बदलाव की भी बड़ी संभावना है। व्यवसायी लोग अपना कार्यक्षेत्र बदलना चाह रहे होंगे।

कन्या राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में प्रोडक्टिविटी रोज के मुकाबले नॉर्मल से स्लो रहेगी और यह आपको बेचैन कर देगी। कुछ अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिससे आपकी प्लानिंग पूरी होने में देरी हो सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

तुला राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक का समय संतोषजनक रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत आपको प्रमोशन दिला सकती है और नया कार्यभार मिलने की भी बड़ी संभावना है। आपको सीनियर्स के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है, हो सकता है आप पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएं। अहंकारी न होने का प्रयास करें।

वृश्चिक राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में धैर्य रखने की कोशिश करें और कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। व्यवसायियों को स्टाफ संकट का सामना करना पड़ सकता है। वित्त औसत रहेगा और उम्मीद से कम रहेगा।

धनु राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में नौकरीपेशा लोगों को तरक्की और लाभ देखने को मिल सकता है। व्यवसायियों को अपने खर्चों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। जीवनसाथी के साथ बहस करने से बचें क्योंकि मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। घूमने-फिरने का प्लान भी बन सकता है।

मकर राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में व्यवसायियों को शुरुआत में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ेगा लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजरेंगे चीजें बेहतर होंगी। सुझावों के प्रति खुले रहें, भले ही वे आपके जूनियर्स से ही क्यों न आए हों। कारोबार फलेगा-फूलेगा, इसलिए अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं।

कुंभ राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में हेल्थ अच्छी रहेगी। कॉन्फिडेंस में आपके कमी आ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए आप डेट प्लान कर सकते हैं। ये सप्ताह धन और वित्त के मामले में अच्छा रहेगा। अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने और कुछ नई स्किल्स सीखने में निवेश करने के लिए यह अच्छा समय होगा।

मीन राशि- इस सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक के समय में व्यापार अच्छा चलेगा और आप अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक रूप से यह एक अच्छा समय है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम आना नॉर्मल है। इसलिए हिम्मत न हारें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें।