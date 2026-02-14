Weekly Horoscope: 16 से 22 फरवरी तक कुंभ राशि समेत 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा प्रॉफिट

Weekly Lucky zodiacs, Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 16 से 22 फरवरी का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 16-22 फरवरी का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope: ग्रहों की चाल के अनुसार, फरवरी के इस सप्ताह के राशिफल का आंकलन किया जाता है। 16 से 22 फरवरी से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग का संयोग रहेगा। इस सप्ताह के दौरान कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान रहेंगे, जिससे यह लाभकारी योग बन रहा है। ये राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 16 से 22 फरवरी के दौरान गुरु मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा कुंभ, मीन और मेष राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं16 से 22 फरवरी का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-

16 से 22 फरवरी तक कुंभ राशि समेत 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा प्रॉफिट मेष राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। भविष्य के बारे में सोचना आपके लिए फायदेमंद होगा। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाना हमेशा संभव नहीं होता है। अगर आप अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं, तो आपको इंकम के अन्य स्रोतों के बारे में भी सोचना चाहिए।

वृषभ राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में इस सप्ताह कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने निजी समय का त्याग करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास अपना समय नहीं होगा। आपका परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि आप नियमित रूप से अपनी चिंताओं को साझा करके संतुष्टि पा सकें।

मिथुन राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में बातचीत करना जरूरी है। इससे आपको मानसिक शांति पाने और एक-दूसरे पर और भी अधिक भरोसा करने में मदद मिलेगी। आपके परिवार को इस संबंध में सहयोगी होना चाहिए ताकि यह एक टीम वर्क बन जाए।

कर्क राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेन्ड करें ताकि आप एक साथ गहरा कनेक्शन स्थापित कर सकें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचा पाएंगे।

सिंह राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में आगे की एक नई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अपने करियर और निजी जीवन को एक साथ संतुलित करने का प्रयास करें। आपके लिए अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने का अच्छा समय है।

कन्या राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में आपको अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखने की जरूरत है ताकि आप दोनों इसे अगले लेवल पर ले जा सकें। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आर्थिक और भावनात्मक तौर पर सोच-विचार करने की जरूरत है।

तुला राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में आपको जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने की जरूरत है। आपका साथी यह ध्यान रखेगा कि आप जीवन में खुश और संतुष्ट रहें। आपके सभी काम पूरे होंगे। आपका निजी और व्यावसायिक जीवन संतुलित रहेगा और आपको कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा।

वृश्चिक राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में अपने फाइनेंस को संभालना मुश्किल लग सकता है। छोटी बचत से शुरुआत करें और पता करें कि क्या आप अपनी वर्तमान की वित्तीय स्थिति को मैनेज करने में सक्षम हैं या नहीं? आपको अपने परिवार के लिए एक स्थिर स्थिति भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

धनु राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में अगर आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर हैं तो शादी के बारे में सोचने का यह समय शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन बचत जरूर करें। अगर आप अपनी इन्कम को अनावश्यक खर्चों में बर्बाद करेंगे तो आप इमर्जेंसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे।

मकर राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में अपने पार्टनर के साथ उन मुद्दों पर बात करें, जो आपके रिश्ते में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इस सप्ताह आप किसी रिसकी इनवेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को असंतुलित कर सकता है।

कुंभ राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। बचत करने की कोशिश करें क्योंकि यह वर्तमान समय में आपकी कमाई के स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा। अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से जानने के लिए साथ में कुछ अच्छा समय बिताना बेहतर होगा।

मीन राशि- 16 से 22 फरवरी के सप्ताह में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और निवेश के अवसरों के लिए यह अच्छा है। स्टॉक एक्स्पर्ट्स के साथ बात-चीत करते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको इस समय बहुत त्याग करने की आवश्यकता है ताकि आप आगे एक अच्छा जीवन जी सकें।