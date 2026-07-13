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13 से 19 जुलाई तक इन 4 राशियों के दिन राजा के समान, सूर्य, गुरु, बुध देंगे फायदा

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 13 से 19 जुलाई का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 13 से 19 जुलाई का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

13 से 19 जुलाई तक इन 4 राशियों के दिन राजा के समान, सूर्य, गुरु, बुध देंगे फायदा

Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 13-19 July 2026: ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज 13 जुलाई से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में भद्र राजयोग, हंस राजयोग और गुरु आदित्य राजयोग का संयोग रहेगा। 16 जुलाई के दिन ग्रहों के राजा सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में होगा, जिससे गुरु आदित्य नामक लाभकारी योग बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु पहले से ही कर्क राशि में विराजमान हैं। यह राजयोग पूरे सप्ताह रहने वाला है। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 13 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान, मंगल वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, सूर्य, गुरु कर्क राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 13 जुलाई से 19 जुलाई का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-

13 से 19 जुलाई तक इन 4 राशियों के दिन राजा के समान, सूर्य, गुरु, बुध देंगे फायदा

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस सप्ताह वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि और आंशिक रूप से मकर राशि को लाभ होगा।

वृषभ राशि के जातकों के लिए 13 जुलाई से 19 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा ?

आप अपने अपने सभी पेंडिंग काम पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करेंगे। विद्यालय में स्टूडेंट्स की सफलता का राज रहेगा कि वे रट्टा मारने के बजाय डीप लर्निंग पर फोकस करें। आपको पैसों के मामले में लाभ हो सकता है।

कन्या राशि के जातकों के लिए 13 जुलाई से 19 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा ?

नेटवर्किंग या पुराने दोस्तों की मदद से नए अवसर मिल सकते हैं। अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने और बदलाव लाने का एक दुर्लभ अवसर मिल सकता है। अच्छी खबर मिल सकती है।

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तुला राशि के जातकों के लिए 13 जुलाई से 19 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा ?

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। आपकी क्रिएटिविटी और बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऑफिस में लोग आपकी मेहनत और प्रयासों की तारीफ करेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा।

मकर राशि के जातकों के लिए 13 जुलाई से 19 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा ?

लव लाइफ में रोमांस रहेगा। स्टूडेंट्स, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें खास ध्यान देना होगा। धन की हालत में सुधार होगा। आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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