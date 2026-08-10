10 से 16 अगस्त तक इन 5 राशियों की किस्मत तेज, शनि, चंद्र, गुरु, बुध देंगे फायदा
Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 10 से 16 अगस्त का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 10 से 16 अगस्त का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-
Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 10-16 August 2026, साप्ताहिक राशिफल : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 10 अगस्त से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुधादित्य राजयोग, गुरु आदित्य राजयोग, हंस राजयोग, गजकेसरी राजयोग और चतुर्ग्रही योग का संयोग रहेगा। 11 अगस्त के दिन चंद्र का प्रवेश कर्क राशि में होगा, जिससे गजकेसरी राजयोग और चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 10 अगस्त से 16 अगस्त के दौरान सूर्य, बुध, गुरु कर्क राशि में, शुक्र कन्या राशि में, मंगल मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। कल से 13 अगस्त तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, फिर सिंह और कन्या राशि में जाएंगे। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह किन राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा-
10 से 16 अगस्त तक इन 5 राशियों की किस्मत तेज, शनि, चंद्र, गुरु, बुध देंगे फायदा
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस सप्ताह लगभग 5 राशियों के लिए समय लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं इस सप्ताह की लकी राशियां -
वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह फायदेमंद साबित हो सकता है। ऑफिस में लोग आपकी मेहनत और प्रयासों की तारीफ करेंगे। अच्छी खबर मिल सकती है।
कर्क राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह पॉजिटिव साबित हो सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं।
सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय लाभकारी रहेगा। धन की हालत में सुधार होगा।
वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह शुभ साबित हो सकता है। इस सप्ताह जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय सोच समझकर प्लान करना चाहिए। नेटवर्किंग या पुराने दोस्तों की मदद से नए अवसर मिल सकते हैं।
कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह शानदार साबित हो सकता है। आपको पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। कुछ की जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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