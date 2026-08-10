Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

10 से 16 अगस्त तक इन 5 राशियों की किस्मत तेज, शनि, चंद्र, गुरु, बुध देंगे फायदा

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 10 से 16 अगस्त का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 10 से 16 अगस्त का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 10-16 August 2026 Future Predictions
इस सप्ताह की लकी राशियां

Weekly Lucky zodiacs Weekly Horoscope 10-16 August 2026, साप्ताहिक राशिफल : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 10 अगस्त से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुधादित्य राजयोग, गुरु आदित्य राजयोग, हंस राजयोग, गजकेसरी राजयोग और चतुर्ग्रही योग का संयोग रहेगा। 11 अगस्त के दिन चंद्र का प्रवेश कर्क राशि में होगा, जिससे गजकेसरी राजयोग और चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 10 अगस्त से 16 अगस्त के दौरान सूर्य, बुध, गुरु कर्क राशि में, शुक्र कन्या राशि में, मंगल मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। कल से 13 अगस्त तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, फिर सिंह और कन्या राशि में जाएंगे। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह किन राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा-

10 से 16 अगस्त तक इन 5 राशियों की किस्मत तेज, शनि, चंद्र, गुरु, बुध देंगे फायदा

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस सप्ताह लगभग 5 राशियों के लिए समय लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं इस सप्ताह की लकी राशियां -

वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?

वृषभ राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह फायदेमंद साबित हो सकता है। ऑफिस में लोग आपकी मेहनत और प्रयासों की तारीफ करेंगे। अच्छी खबर मिल सकती है।

कर्क राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?

कर्क राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह पॉजिटिव साबित हो सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं।

सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय लाभकारी रहेगा। धन की हालत में सुधार होगा।

वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह शुभ साबित हो सकता है। इस सप्ताह जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय सोच समझकर प्लान करना चाहिए। नेटवर्किंग या पुराने दोस्तों की मदद से नए अवसर मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल 11 अगस्त: कल इन 6 राशियों का दिन रहेगा काफी दिलचस्प
ये भी पढ़ें:सावन के दूसरे सोमवार पर सोने जैसी चमकेगी इन राशियों की किस्मत, चंद्र, सूर्य, बुध

कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा साबित होगा?

कुंभ राशि के जातकों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त का सप्ताह शानदार साबित हो सकता है। आपको पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। कुछ की जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:आज से इन 6 राशियों पर होगी धन वर्षा, सूर्य, गुरु, बुध गोचर देगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:15 दिन बाद से कुंभ समेत 6 राशियों की चांदी ही चांदी, अक्टूबर तक शनि गोचर से लाभ
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs Rashifal
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने