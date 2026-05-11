Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

11 से 17 मई तक इन राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध की चाल देगी फायदा

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Weekly Lucky zodiacs, Weekly Horoscope : ग्रहों की चाल से 11-17 मई का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं, 11 से 17 मई का सप्ताह क्या आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं और वो भी कैसे-

11 से 17 मई तक इन राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध की चाल देगी फायदा

Weekly Lucky zodiacs Rashifal Weekly Horoscope 11-17 May 2026, साप्ताहिक राशिफल: ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 11 मई से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में गजलक्ष्मी, रूचक राजयोग और बुधादित्य राजयोग का संयोग रहेगा। 11 मई के दिन मंगल का प्रवेश मेष राशि में होगा, जिससे रूचक राजयोग बन रहा है। वर्तमान समय में शुक्र वृषभ राशि में, सूर्य और बुध मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में हैं। शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं, 14 मई के दिन शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होगा। 15 मई के दिन सूर्य और बुध का गोचर वृषभ राशि में होगा। चंद्रमा कुंभ, मीन, मेष, और वृषभ राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 11 से 17 मई का सप्ताह किन राशियों के लिए शुभ रहेगा-

11 से 17 मई तक इन राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध की चाल देगी फायदा

तुला राशि के लिए कैसा रहेगा 11 से 17 मई का सप्ताह?

  • इस हफ्ते सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं।
  • मंगल का प्रभाव आपकी एनर्जी को हाई रखेगा।
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी।
  • अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह सबसे अच्छा है।
  • अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:कल से मेष राशि में मंगल गोचर, 20 जून तक इन राशियों की लाइफ रहेगी एनर्जेटिक
ये भी पढ़ें:मंगल और गुरु मिलकर मचाएंगे धमाल, इन 4 राशियों का बढ़ेगा धन और क्रिएटिविटी

सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 11 से 17 मई का सप्ताह?

  • सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह मान-सम्मान में वृद्धि वाला रहेगा।
  • नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
  • अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे।
  • परिवार की ओर से कोई मांगलिक समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा।

धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 11 से 17 मई का सप्ताह?

  • इस सप्ताह आपकी मानसिक क्लैरिटी बढ़ेगी।
  • आप कठिन फैसले आसानी से ले पाएंगे।
  • बिजनेस करने वालों के लिए ये सप्ताह विशेष लाभकारी रहेगा। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
  • जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव दूर होंगे और नजदीकियां बढ़ेंगी।

वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा 11 से 17 मई का सप्ताह?

  • वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बड़ी उपलब्धि का है।
  • जो छात्र विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते कोई सकारात्मक जवाब मिल सकता है।
  • शेयर मार्केट या जमीन में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:11 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:कुंभ राशि के राहु की चाल करेगी धमाल, इन 5 राशियों पर बरसेगी खुशियां ही खुशियां
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Weekly Horoscope Lucky Zodiac Signs Horoscope अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने