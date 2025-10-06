Weekly Love Horoscope: 6-12 अक्टूबर तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

Weekly Love Horoscope: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में इस सप्ताह कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर नीजर धनखेर से सभी 12 राशियों की 6-12 अक्टूबर 2025 तक कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल-

Weekly Love Horoscope 6-12 October 2025, साप्ताहिक लव राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ।

मेष: इस सप्ताह मेष राशि वालों आपकी लव लाइफ दिल से ईमानदारी के बारे में है। हो सकता है कि कोई चीज आपको परेशान कर रही हो, उसके बारे में बोलें। हो सकता है कि कोई आपके मन में हो, उन्हें बताएं। आप कोई ड्रामा नहीं, केवल सच चाहते हैं। गेस करने वाले गेम्स खेलना बंद करें, क्योंकि इससे एक सच्चा रिश्ता बनता है। चाहे आप डेट कर रहे हों या रिलेशनशिप में हो, आपके शब्द हमेशा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए उन्हें सावधानी और साहस के साथ इस्तेमाल करें।

वृषभ: प्यार कहता है कि आप इस सप्ताह एक लाइन खींचें। बाउंड्री दीवारें नहीं हैं, वे सम्मान लाती हैं। यदि कोई आपके कंफर्ट जोन को क्रॉस करता है, तो बताएं। वास्तव में आपको प्यार साबित करने के लिए सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। कोई आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन आपकी शांति चीजों को वापस सच्चाई पर ले आएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो सुनिश्चित करें कि किसी के करीब आने के चक्कर में आप खुद को नहीं खो दें।

मिथुन: प्यार ग्रोथ का प्रपोजल है, लेकिन थोड़ी परेशानी के साथ भी। शायद यह एक मुश्किल बातचीत होगी या एक साइलेंट दूरी होगी, चाहे कुछ भी हो, उससे भागें नहीं। इस सप्ताह आप दूर देखने के बजाए अपनी फीलिंग्स में कदम रखना सीख सकते हैं। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, तो किसी को अपनी असलियत देखने दें, यहां तक ​​कि आपकी कमियां भी। यह सरप्राइज तौर पर आपको करीब ला सकता है।

कर्क: इस सप्ताह अपने दिल की बात जोर से, सिंपल और बिना किसी रोक-टोक के कहने देना चाहिए। अगर आप शांति बनाए रखने के लिए उन फीलिंग्स को दबाए हुए हैं, तो अब उन्हें जाहिर करने का समय आ गया है। प्यार हमेशा नरम शब्दों के बारे में नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी यह बहुत ईमानदार शब्दों के बारे में होता है। आपको हकीकत में पूर्ण दिखने की जरूरत नहीं है, बस वास्तव में ईमानदार होना है।

सिंह: इस सप्ताह प्यार अपनी सहजता से किसी को सरप्राइज कर सकता है। एक नई स्थिति नई संभावनाएं लाएंगी। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो साथ में हल्की-फुल्की मौज-मस्ती के लिए समय निकालें। किसी भी चीज की ज्यादा प्लानिंग नहीं बनाएं, बस फ्लो के साथ बहें।

कन्या: कोई पुरानी फीलिंग फिर से उभरेगी और यह ठीक है। यह सप्ताह अतीत में फंसे बिना उसका सम्मान करने के बारे में है। अतीत से कोई व्यक्ति सामने आ सकता है, या जो कुछ खास हुआ करता था उसकी कुछ दिल की यादें ताजा हो जाएंगी। लेकिन कार्रवाई में जल्दबाजी नहीं करें। थोड़ा रुकें और सोचें।

तुला: इस सप्ताह आप किसी जानी मानी फीलिंग की ओर दृढ़ता से आकर्षित महसूस कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को सुनने के लिए कुछ समय निकालें: क्या आप उस व्यक्ति की संगति में सुरक्षित, निश्चिंत या स्वीकृत महसूस करते हैं? आप किसी रिश्ते में हैं तो कंफर्ट को गहरा होने दें। अगर आप सिंगल हैं, तो ध्यान दें कि आपके दिल में शांति किसको छूती है।

वृश्चिक: इस सप्ताह सच बोलें, कहीं खामोशी दूरियां न बढ़ा दें। अक्सर आप बहुत सी चीजें अपने मन में रखते हैं, अब उन्हें कहने का समय आ गया है। अगर आप और ज्यादा चाहते हैं, तो बोलें। अगर दर्द होता है तो इसे छुपाएं नहीं। प्यार तब बढ़ता है जब दोनों दिल कहते हैं, ना कि जब एक पीछे हट जाता है। आपको इसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वही मांगें जो आप चाहते हैं।

धनु: सप्ताह के दौरान एक छोटी सी शुरुआत भी लव चैप्टर को बदलने की क्षमता रखती है। असुरक्षा कोई कमजोरी नहीं है, यह साहस की ओर एक कदम भी है। दिल से कुछ कहें, यह रिस्क भरा लग सकता है, लेकिन यह ज्यादा विश्वास का अवसर लाता है।

मकर: इस सप्ताह प्यार में शांति महसूस होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह दूरियां महसूस हो सकती है। साथ हों या न हों, स्थिर रिश्ते की एक अंतर्धारा अपने पैर जमा रही है। इस शांति पर भरोसा रखें। कभी-कभी प्यार छोटे, सिंपल कार्यों में सबसे ज्यादा जोरदार होता है।

कुंभ: आप सही सवाल पूछ रहे हैं। इस सप्ताह आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप प्यार में क्या चाहते हैं। पहले तो कोई आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकता है, लेकिन अपने दिल को लेकर ईमानदार रहें। अगर आपका कोई रिश्ता है, तो उससे पूछें जो खुशी लाता है, न कि केवल वह जो प्रैक्टिकल है। अगर आप सिंगल हैं तो निडर होकर कहें, सही व्यक्ति आपकी बात सुनेगा।

मीन: इस सप्ताह सांसारिक पलों में प्यार बढ़ता है। आप पर किसी बड़ी चीज के आने का इंतजार नहीं करें, यह छोटी-छोटी चीजों में है। एक टेक्स्ट मैसेज, एक टच, या दो या ज्यादा लोगों की अचानक हंसी धीरे-धीरे भरोसा ला सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप इमोशनल हैं, फिर भी यह ठीक है। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो छोटे-छोटे स्थिर तरीकों से प्यार दिखाते रहें। अगर आप सिंगल हैं तो देखें कि आपकी कौन केयर करता है।