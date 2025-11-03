Weekly Love Horoscope: 3-9 नवंबर तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

संक्षेप: Weekly Love Horoscope: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में इस सप्ताह कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर नीजर धनखेर से सभी 12 राशियों की 3-9 नवंबर 2025 तक कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल-

Weekly Love Horoscope 3-9 November 2025, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह 3-9 नवंबर तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ।

मेष: मेष राशि वालों के लिए ऐसा लगता है कि स्पीड दिल के लिए नहीं, बल्कि स्पेस (खुलेपन) के लिए है। चाहे कुछ भी हो जाए अपनी लव लाइफ में पूरी तरह से शामिल रहें और बहुत जल्द बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखें। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, तो दस कदम आगे के बारे में सोचने के बजाए बस उस पल को एन्जॉय करें। अगर आप पार्टनर हैं, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को किसी भी तुरंत हल से ज्यादा आपकी शांत और मौन मौजूदगी की जरूरत हो।

वृषभ: वृषभ राशि वालों आज रोमांस आपको अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन इमोशनल सच्चाई अक्सर वर्तमान पल में ज्यादा मायने रखती है। इसलिए, थोड़ा रुककर सोचें कि मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर आपको प्यार के बारे में विश्वास नहीं है, तो जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, बल्कि एक कदम पीछे हटकर सोचें। अपनी भावनाओं को धीरे से शेयर करें और खुले दिमाग से सुनें।

मिथुन: कोई पुराना अनुभव धीरे-धीरे मार्गदर्शक बनकर लौट रहा है। हो सकता है आपने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया हो या पर्याप्त भरोसा नहीं किया हो। यह सप्ताह चीजों को अलग तरीके से करने के मौके देता है। अगर आप फिर से जुड़ रहे हैं या नई शुरुआत कर रहे हैं, तो पिछले सबक आगे चलकर ज्यादा कारगर साबित होंगे। रिश्ते तब बेहतर हो सकते हैं जब आपको याद रहे कि आप कितनी दूर आ गए हैं।

कर्क: आपका दिल बदल रहा है और इस सप्ताह वह आपसे बिना किसी फैसले के उसे बदलने की इजाजत मांग रहा है। हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वह बदल रहा हो या कोई रिश्ता अलग लग रहा हो। और यह ठीक है। आप इस समय जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अपनी लव लाइफ को थोड़ा स्पेस दें। चाहे आप डेटिंग कर रहे हों या किसी रिलेशनशिप में हों, यह जान लें कि बदलाव का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता हैं।

सिंह: इस सप्ताह खुलकर बोलना चाहिए और अंदाजा लगाना छोड़ देना चाहिए। अपनी जरूरतों को जाहिर करना जरूरी है, उन्हें धैर्य के बल पर किनारे नहीं करना चाहिए। सिंपल हों या पार्टनर के साथ अपनी इच्छाओं को लेकर स्पष्टता ही सच्ची आत्मीयता की नींव रखता है। यह डिमांड करने की बात नहीं, बल्कि ईमानदारी की बात है।

कन्या: आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए, लेकिन प्यार में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस सप्ताह धीरे-धीरे आगे बढ़े कदम भविष्य के लिए एक स्ट्रांग नींव तैयार करेंगे। डेटिंग में शारीरिक आकर्षण के साथ-साथ इमोशनल स्थिरता भी जरूरी है, खासकर उन रिश्तों में जहां केयर के छोटे-छोटे इशारे बड़े-बड़े इशारों से ज्यादा मायने रखते हैं।

तुला: प्यार सहारा देने के लिए होता है, आपको गिराने के लिए नहीं होता है। इस सप्ताह जो भी बोझिल लगे, उसके बारे में खुद से पूछें कि क्या यह सचमुच मेरा बोझ है? शांति के लिए अपनी जरूरतों को नजरंदाज नहीं करें। अगर डेटिंग से थकान हो रही है या रिश्ते में लगातार सुधार की जरूरत है, तो इसे छोड़ दें।

वृश्चिक: ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह चुप रहना ही बेहतर होगा, लेकिन आपसे सच बोलने के लिए कहा जा रहा है। डेटिंग करते समय या किसी परफेक्ट रिश्ते में, शांति के लिए कभी भी कोई सच्ची बात नहीं छिपाएं। बेशक आप अपनी बातों में नरमी ला सकते हैं, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटें।

धनु: आपके अतीत की कोई बात किसी राय को जन्म दे सकती है। हो सकता है आप उसे नजरंदाज कर दें, बल्कि उसे विचारों से भर दें। हो सकता है आप किसी पुराने प्यार या किसी जाने-पहचाने पैटर्न के बारे में सोच रहे हों। इस बार आपको कुछ अलग चुनना होगा। खुद को उस पर टिकाएं जो आप अभी हैं, न कि जो आप पहले थे। जब आप बिना किसी सहारे के छोड़ देते हैं तो प्यार आगे बढ़ता है।

मकर: इस सप्ताह आपके लिए एक सुकून भरा पल हो सकता है जो आपके लव लाइफ को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेगा। हो सकता है आप पुरानी आदतों, अनकही बुराइयों या उन उम्मीदों से जुड़े हुए हों जो अब उचित नहीं रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी परफेक्ट पार्टनर को खोजने की सोच को छोड़ देनी चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो एक-दूसरे को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार रहना चाहिए।

कुंभ: इस सप्ताह के पास करने के लिए अपनी ग्रोथ की नजर से जरूर देखें। चाहे आपका पार्टनर हो या सिंगल हों, इस सप्ताह आपको प्यार अलग लगता है, क्योंकि आप अलग लगते हैं। इस आत्म-स्वरूप पर भरोसा रखें जो ज्यादा अनुकूल और शांत है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करें। इस इमोशनल सफर को आगे बढ़ने देना चाहिए।

मीन: इस सप्ताह ब्राउंड्री फिक्स करने से नहीं हिचकिचाएं, यह अस्वीकार करने की बात नहीं, बल्कि केयर करने की बात है। डेटिंग के मामले में, अगर कुछ गलत लगे तो खुलकर बोलें। रिलेशनशिप में अपनी जरूरतों को नजरंदाज नहीं करें।