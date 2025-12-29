लव राशिफल: 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक रिश्तों में बड़े बदलाव, उथल-पुथल के बाद मिलेगा पार्टनर का साथ

संक्षेप: Weekly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका सप्ताह रहेगा शानदार।

Weekly Love Horoscope 22-28 December 2025, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- अगर आप किसी नए या यंग रिलेशनशिप में हैं, तो इस हफ्ते प्यार तब गहराएगा जब आप बस साथ रहेंगे। बड़े प्लान या महंगे सरप्राइज की जरूरत नहीं है। साथ बैठकर बात करना, चुपचाप समय बिताना- यही काफी है। कई बार खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटे-छोटे जेस्चर में भी प्यार दिखाएं। सिंगल हैं तो सिर्फ फ्री टाइम में नहीं, बल्कि ईमानदारी से सामने आएं।

वृषभ राशि- इस हफ्ते जितना खुला मन रखेंगे, उतना ही प्यार को समझ पाएंगे। अपने जज़्बात साफ-साफ कहें और दिल खोलकर किसी को अपने करीब आने दें। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की असली जरूरतों को समझें और उनका साथ दें। सिंगल लोगों के लिए खुलापन किसी खास इंसान को आपकी तरफ खींच सकता है। सच्चा कनेक्शन मेहनत से नहीं, दिल से बनता है।

मिथुन राशि- इस हफ्ते चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। प्यार को अपने आप आगे बढ़ने दें। हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढने की कोशिश न करें। रिलेशनशिप हो या नया रिश्ता- धीरे चलें। सिंगल हैं तो खुद पर दबाव न डालें। सही इंसान, सही समय पर, सही रफ्तार से आएगा।

कर्क राशि- दिल से बात करें, लेकिन नरमी के साथ। इस हफ्ते गहरी बातचीत रिश्तों में और नज़दीकी लाएगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो साफ बताएं कि आपको प्यार किस तरह चाहिए। सिंगल लोगों के लिए शुरुआत से ईमानदारी सबसे बेहतर रास्ता है। प्यार की मजबूत नींव साफ और सच्ची बातचीत से ही बनती है।

सिंह राशि- इस हफ्ते प्यार में सबसे जरूरी चीज है आपकी नीयत। सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं- बस सच्चा होना काफी है। एक प्यारा सा मैसेज या मुस्कान, किसी बड़े गिफ्ट से ज्यादा असर कर सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो हर काम में सच्चाई रखें। सिंगल हैं तो दिल की गर्माहट के साथ लोगों से जुड़ें। प्यार शर्तों पर नहीं, दिल से होता है।

कन्या राशि- इस हफ्ते प्यार में छोटा सा बदलाव बड़ा सुकून ला सकता है। बात करने का तरीका, सुनने की आदत या जवाब देने का टाइम- सब फर्क डालता है। रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना रिश्ते को बेहतर बना सकता है। सिंगल लोगों के लिए अप्रोच में हल्का सा बदलाव किसी का ध्यान खींच सकता है। नए तरीके से प्यार को महसूस करने के लिए खुले रहें।

तुला राशि- रिलेशनशिप में हैं तो जल्दबाजी न करें। किसी अगले स्टेप के लिए जबरदस्ती सही नहीं होगी। डेटिंग कर रहे हैं तो स्पार्क पर भरोसा रखें, उसे कंट्रोल करने की कोशिश न करें। सच्ची बातचीत वहीं होती है, जहां दोनों दिल सुरक्षित महसूस करें। हालांकि सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इस हफ्ते ये समझना जरूरी है कि जुनून और दबाव अलग-अलग होते हैं।

वृश्चिक राशि- इस हफ्ते रिश्ते थोड़े धीमे लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा सच्चे होंगे। चीजों को जल्दबाजी में आगे न बढ़ाएं। चाहे नया रिश्ता हो या पुराना, एक-दूसरे को सही से जानने का वक्त लें। सिंगल लोगों को सामने वाले का दिल तुरंत खुलता न दिखे, तो निराश न हों। आपका धैर्य सच्चाई को सामने लाएगा।

धनु राशि- इस हफ्ते आप गहराई वाले रिश्ते की तलाश में रहेंगे। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन आपको ज्यादा खींचेगा। रिलेशनशिप में हैं तो अपने सपनों और भावनाओं के बारे में खुलकर बात करें। सिंगल लोगों को किसी की आत्मा, उसकी सोच और दिल से प्यार हो सकता है, सिर्फ चेहरे से नहीं।

मकर राशि- इस हफ्ते किसी को उसके बीते हुए कल से नहीं, आज के इंसान के रूप में देखें।रिलेशनशिप में हैं तो बार-बार पुराने समय से तुलना न करें। सिंगल हैं तो ऐसे इंसान के लिए खुले रहें जो आपको अपने बदलाव से चौंका दे। प्यार यादों में नहीं, वर्तमान में बढ़ता है।

कुंभ राशि- इस हफ्ते रोमांस बड़े इवेंट्स में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बातों में छुपा है। एक स्नेह भरा मैसेज, ध्यान से दिया गया जवाब, या छोटी सी बात याद रखना- यही प्यार को मजबूत बनाता है। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को पूरा ध्यान दें। सिंगल लोगों के लिए आपकी दयालुता ही आपकी पहचान बनेगी।

मीन राशि- इस हफ्ते दूसरों से पहले खुद से प्यार करना सीखें। अपनी भावनात्मक जरूरतों को समझें और उनका ख्याल रखें। रिलेशनशिप में हैं तो अपनी सेहत और आराम को प्राथमिकता दें। सिंगल हैं तो खाली दिल से देने की कोशिश न करें। जब आप खुद के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो दुनिया को भी वही सिखाते हैं।