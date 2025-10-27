Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Weekly Love Horoscope 27 October- 2 November 2025 aries to pisces love saptahik rashifal future predictions
Weekly Love Horoscope: 27 अक्टूबर-2 नवंबर तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

Weekly Love Horoscope: 27 अक्टूबर-2 नवंबर तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

संक्षेप: Weekly Love Horoscope: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में इस सप्ताह कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर नीजर धनखेर से सभी 12 राशियों की 27 अक्टूबर- 2 नवंबर 2025 तक कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल-

Mon, 27 Oct 2025 08:01 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Weekly Love Horoscope 27 October-2 November 2025, साप्ताहिक लव राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ।

मेष: इस सप्ताह प्यार का एहसास आपके लिए कैसा है, इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। अगर यह एनर्जी आपको जरूरत से ज्यादा कम कर रही है, तो कुछ गड़बड़ है। आपको सपोर्ट फील होना चाहिए, थकान नहीं। अगर आप ही बार-बार कोशिश कर रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटें और बस सांस लें। प्यार एक लेन-देन है, रूटीन लाइफ नहीं। अगर रिश्ता सुकून देता है, तो उसे बनाए रखना चाहिए, लेकिन अगर वह आपको उलझन में डाल दे या निराशा दे, तो यह पूछने का समय है कि ऐसा क्यों है। आपकी खुशी भी सबसे ज्यादा महत्व रखती है।

वृषभ: इस सप्ताह प्यार को सहज बनाए रखना चाहिए। हर स्टेप पर प्लान बनाने या बातों के अर्थ समझने की कोशिश नहीं करें। बिना किसी प्लानिंग के अपने दिल की बात कहने दें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे सहजता से प्रवाहित होने दें, आपको जीतने, इंप्रेस करने या स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है।

मिथुन: आपकी एनर्जी कीमती है, इसलिए इस सप्ताह अपने अंतर्मन पर भरोसा करें कि कौन इसका हकदार है। हर कोई आपका पूरा ध्यान नहीं चाहता है। कुछ लोग इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, लेकिन आपको अनिश्चित महसूस करा सकते हैं। ध्यान दें कि जब आप उनके साथ होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको मना कर रही है, तो उस पर भरोसा करें। अगर वे शांति और प्रयास लाते हैं, तो उन्हें आजमाने पर विचार करें। चाहे आप सिंगल हों या कमिटेड, बेहतर होगा कि आप अभी अपने अंदर की आवाज सुनें, उसे दबाएं नहीं।

कर्क: इस सप्ताह याद रखें कि सही तरह का प्यार आपको छोटा या भ्रमित महसूस नहीं कराएगा। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है, तो वो आपको योग्य महसूस कराएगा। आपको खुद को साबित करने या उनका ध्यान खींचने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के साथ हैं, तो ध्यान दें कि क्या आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो आप वाकई वहां मौजूद हैं।

सिंह: कभी-कभी जब आप एक-दूसरे को थोड़ी जगह देते हैं, तो नजदीकियां बढ़ती हैं। इसलिए इस सप्ताह एक-दूसरे को कसकर नहीं पकड़ें। आइडिया, फीलिंग्स और एक-दूसरे की यादों को थोड़ा स्पेस दें। अगर वह व्यक्ति सचमुच आपके लिए है, तो दूरी आपके रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेगी, यह उस स्पेशल रिलेशनशिप को और भी स्ट्रांग करेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो प्यार के पीछे भागने से एक कदम पीछे हटें और प्यार को अपने आप फ्लो में आने दें।

कन्या: जब आप खुद के साथ और दूसरों के साथ ईमानदार होते हैं, तो यही ताकत होती है। इस सप्ताह आपकी फीलिंग्स सतह पर आएंगी। बेचैनी से बचने के लिए आपको सब कुछ अपने अंदर ही बंद रखने की जरूरत नहीं है। धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से बोलें। अगर आपको किसी की याद आ रही है, तो कह दें। अगर आपको दुख हो रहा है, तो भी कह दें। अपनी फीलिंग्स को बिना छिपाए जाहिर करने से आप कमजोर नहीं, बल्कि स्ट्रांग और सच्चे बनते हैं।

तुला: अगर आप प्रेशर को आसानी से झेलते रहेंगे, तो इस सप्ताह प्यार लाइट महसूस हो सकता है। हर बेफिक्र पल को किसी बड़ी चीज में बदलने की कोशिश करना छोड़ दें। फन को छोटे-छोटे तरीकों से वापस आने दें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उसे हंसी में टाल दें और हर बार गहरी बातें करने से बचें। अगर आप सिंगल हैं, तो अपने दिल को सुकून दें और प्यार से आगे बढ़ें। प्यार कभी-कभी आसान होता है।

वृश्चिक: इस सप्ताह प्यार में अंत आ सकता है, इससे घबराएं नहीं। कभी-कभी, सच्चाई के लिए जगह बनाने के लिए कुछ खत्म होना जरूरी होता है। उस रिलेशनशिप को छोड़ दें जो जबरदस्ती लगता है। आप किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रहे हैं। भरोसा रखें कि दिल जानता है कि कब आगे बढ़ने का समय है।

धनु: इस सप्ताह फीलिंग्स मैच्योरिटी की डिमांड करना नहीं भूलें। आप प्यार में स्पष्ट शब्दों, शांत बातचीत और सम्मान के योग्य हैं। अचानक डेटिंग से लेकर पूरी तरह से कमिटेड रिलेशनशिप तक, इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपकी फीलिंग्स को सही तरीके से हैंडल किया जा रहा है।

मकर: इस सप्ताह आप ध्यान दें कि लोग आपकी बात कैसे सुनते हैं। सिर्फ उनके शब्दों पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दें कि वे किस तरह ध्यान देते हैं, उनकी चुप्पी पर यहां तक कि उनकी आंखों पर भी। रिस्पॉन्स ही सब कुछ है। अगर वे सचमुच आपकी बात सुनते हैं, तो उन्हें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप अविवाहित हों या विवाहित इस बात का ध्यान रखें। जो सुनता है, वही प्यार करता है।

कुंभ: किसी और के साथ से दूर जाने पर आप कैसा महसूस करते हैं, यह शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। इस सप्ताह अपनी फीलिंग्स को परखने के लिए थोड़ा समय निकालें, क्या आप उनके साथ समय बिताने के बाद लाइट महसूस करते हैं या हैवी? क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं या थका हुआ? आपका शरीर आपके मन से पहले बोलता है। अगर आपका रिश्ता आपको शांति दे रहा है, तो यही आपका जवाब है। अगर आप चिंतित और उलझन में हैं, तो उसे नजरंदाज नहीं करें।

मीन: इस सप्ताह सच्चाई ही आपके गहरे प्यार का रास्ता है। हो सकता है कि आपकी कुछ जरूरतें हों जिनके बारे में आप खुलकर बात करने से डरते हों, लेकिन अब उन्हें जाहिर करने का समय आ गया है। सच्चा प्यार सच सुनना चाहता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स प्यार से शेयर करेंगे, तो सही इंसान आपसे दूर नहीं भागेगा। चाहे आप किसी रिश्ते में हों या अभी भी इंतजार कर रहे हों, इस बारे में स्पष्ट रहें कि कौन सी बात आपके दिल को सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कराती है।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
