Hindi Newsधर्म न्यूज़Weekly Love Horoscope 26 January- 1 February 2026 love saptahik rashifal for 12 zodiac signs future predictions
Weekly Love Horoscope: 26 जनवरी- 1 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ में क्या होंगे बदलाव, पढ़ें भविष्यफल

संक्षेप:

Weekly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका सप्ताह रहेगा शानदार।

Jan 26, 2026 08:56 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Weekly Love Horoscope 26 January- 1 February 2026, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह 26 जनवरी- 1 फरवरी, 2026 तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि: इस हफ्ते प्यार को लेकर माहौल थोड़ा सुकून देने वाला है। रिश्तों में एक तरह की सहजता महसूस होगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से हुई बातचीत इतनी नेचुरल लग सकती है कि आपको लगे ही नहीं कि यह पहली मुलाकात है। यही आराम और अपनापन एक संकेत है। वहीं, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए वे बातें आसान हो सकती हैं, जो पहले भारी लगती थीं। अब आप खुलकर बोल पाएंगे, बिना किसी डर या झिझक के। जब रिश्ता सही होता है, तो चीजें अपने आप आसान लगने लगती हैं।

वृषभ राशि: इस हफ्ते आप अधूरे या समझौते वाले रिश्तों से संतुष्ट नहीं रहेंगे। सिंगल लोग अब साफ़ तौर पर जानना चाहेंगे कि उन्हें प्यार से क्या चाहिए। रिश्ते में हैं, तो अपनी ज़रूरतों को दबाने के बजाय उन पर बात करना जरूरी होगा। अब आप वही चुनना चाहेंगे जो दिल को सही लगे।

मिथुन राशि: किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी आपको इस हफ्ते बिना बोले भी बहुत कुछ महसूस करा सकती है। सिंगल लोगों को अचानक किसी शांत और सुलझे हुए इंसान की ओर खिंचाव हो सकता है। जो रिश्ते में हैं, उन्हें पार्टनर का साथ आज बड़े-बड़े दिखावे से ज्यादा मजबूत लगेगा। इस समय भावनात्मक शांति सबसे जरूरी है।

कर्क राशि: काफी समय से जो सवाल आपके मन में थे, उनके जवाब अब धीरे-धीरे साफ़ होने लगेंगे। अगर आप अकेले हैं, तो समझ पाएंगे कि कौन सच में आपके साथ है और कौन बस दिखावा कर रहा था। रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ एक नई सच्चाई सामने आ सकती है, जो नज़दीकियां बढ़ाएगी।

सिंह राशि: हर प्रेम कहानी चमक-धमक से शुरू नहीं होती। कभी-कभी कोई इंसान चुपचाप ज़िंदगी में आता है और बाद में उसकी अहमियत समझ आती है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो आज पार्टनर की कही-अनकही बातें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। खामोशी में भी प्यार बोला जा सकता है।

कन्या राशि: इस हफ्ते आप अपने असली रूप में सहज महसूस करेंगे। सिंगल लोगों को एहसास होगा कि प्यार में खुद को छुपाने की जरूरत नहीं। रिश्ते में हैं, तो अब दिखावा छोड़कर खुलकर बोलना आसान लगेगा। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तो रिश्ता और गहरा होता है।

तुला राशि: ईर्ष्या का एक छोटा सा पल आपको चौंका सकता है। लेकिन यही आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप असल में क्या चाहते हैं। अगर रिश्ते में हैं, तो यह एहसास किसी पुराने जख्म की ओर इशारा कर सकता है। इससे भागें नहीं, बल्कि इसे समझने की कोशिश करें।

वृश्चिक राशि: अब आपको ड्रामा नहीं, बल्कि सुकून चाहिए। सिंगल लोग शांत और ज़मीन से जुड़े इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। रिश्ते में हैं, तो अब आप जुनून और सच्चे जुड़ाव का फर्क समझ पाएंगे। शांति भरा साथ अब ज्यादा मायने रखेगा।

धनु राशि: इस हफ्ते आप सामने मौजूद इंसान को उसी रूप में देखेंगे जैसा वह है। सिंगल लोग अब हवा-हवाई उम्मीदों से हटकर कुछ ठोस चाहेंगे। रिश्ते में हैं, तो आदर्श की जगह हकीकत को अपनाने का समय है। प्यार तब आसान लगता है, जब हम ज्यादा कोशिश नहीं करते।

मकर राशि: मन में एक शांत भाव रहेगा। आपकी सादगी और ठहराव लोगों को आपकी ओर खींच सकता है। शादीशुदा लोग महसूस करेंगे कि उनकी यह शांति पार्टनर को खुलने में मदद कर रही है। बातचीत धीरे लेकिन गहरी होगी।

कुंभ राशि: आज छोटी सी मुलाकात या बातचीत भी खास लग सकती है। सिंगल लोगों को लगेगा जैसे सामने वाला उनके मन को बिना कहे समझ रहा है। रिश्ते में हैं, तो पार्टनर आपकी अनकही बातें भी पकड़ लेगा। तालमेल इस हफ्ते बेहतर रहेगा।

मीन राशि: प्यार को हमेशा तेज और दिखावटी होने की जरूरत नहीं होती। सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई शांत और समझदार इंसान आ सकता है। रिश्ते में हैं, तो पार्टनर का बिना शोर वाला साथ आपको भरोसा देगा। यह एहसास “बस इतना ही काफी है” वाला होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

