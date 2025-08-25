Weekly Love Horoscope: 25-31 अगस्त तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

Weekly Love Horoscope: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में इस सप्ताह कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर नीजर धनखेर से सभी 12 राशियों की 25-31 अगस्त 2025 तक कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल-

मेष: इस सप्ताह की शुरुआत आपको और आपके प्रिय लोगों को एक समान लक्ष्य के साथ जोड़कर एक खूबसूरत शुरुआत हो सकती है। किसी मीनिंगफुल चीज की दिशा में मिलकर काम करने से आप दोनों को एक-दूसरे पर गर्व होगा। जैसे-जैसे आप दोनों को एहसास होगा कि आपके प्रयास एक साथ आ रहे हैं, आपका रिश्ता और गहरा होता जाता है। बड़ी तस्वीर के लिए छोटे तर्कों को अलग रखा जाना चाहिए। अगर सिंगल हैं, तो समान सोच वाले व्यक्ति के साथ मिलकर रोमांटिक पहल शुरू हो सकती है। सप्ताह के मध्य में दिल से दिल की बातचीत अच्छी चलेगी।

वृषभ: इस सप्ताह के दौरान कोई अप्रत्याशित एक्ट आपके दिल को छू जाएगा। आपका जीवनसाथी आपके लिए कोई स्वीट सरप्राइज ला सकता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा, अपनी फीलिंग्स को स्वतंत्र रूप से बहने दें। सिंगल लोगों के लिए यह आपके लिए रोमांस की चिंगारी बन सकता है। सप्ताह के मध्य में कुछ गंभीर बातचीत का अवसर आएगा और सप्ताह के अंत तक रोमांस पुनर्जीवित महसूस होगा।

मिथुन: इस सप्ताह एक अच्छा बातचीत उस गलतफहमी को दूर कर सकता है जो आपको परेशान कर रही है। मामले को थोड़ा धैर्य दें और अपने पार्टनर की बात खुले दिमाग से सुनें। अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से जाहिर करें, और आपका पार्टनर जवाब देगा। अगर आप सिंगल हैं तो पुराने कंफ्यूजन को दूर करते हुए आप किसी से दोबारा जुड़ सकते हैं। सप्ताह का मध्य स्पष्टता लाएगा, जबकि इमोशनल रूप से आप हल्का महसूस करेंगे।

कर्क: प्लेफुल आउटिंग प्रिय लोगों के साथ किसी भी रिश्ते को दोबारा बना सकती है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, इस समय गंभीर बातचीत से बचें, बस एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय करें। अगर अविवाहित हैं, तो एक अचानक गैदरिंग एक रोमांचक मौका ला सकती है। सप्ताह के मध्य में एक छोटे एडवेंचर टास्क का प्लान बनाएं। सप्ताह के अंत तक हंसी और सुखद यादों का वह आधा-अधूरा कॉम्बिनेशन आपके दिल को उत्साहित करता रहेगा।

सिंह: इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर की एक खूबसूरत याद आपके दिल को छू जाएगी। स्टोरी शेयर करना, पुरानी तस्वीरें देखना या किसी स्पेशल जगह ट्रैवल करना आपको याद दिला सकता है कि एक कपल के रूप में आपने कितनी ग्रोथ की है। एक भी याद वह चिंगारी हो सकती है जो आपके दिल को प्यार के लिए फिर से खोल देती है। छोटी-मोटी चिंताओं को अपने रिश्ते की सुंदरता को खराब न करने दें। सप्ताह के बीच में इमोशनल जुड़ाव का मौका मिलेगा। जैसे-जैसे सप्ताह का अंत पास आएगा, प्यार इंटिमेसी के साथ आपका वेलकम करेगा।

कन्या: इस सप्ताह हेल्दी ब्राउंड्री सेट करने से आपके रिश्ते को और लाभ मिलने की संभावना है। अपनी जरूरतों के बारे में स्पष्ट होने से आपके और आपके पार्टनर के लिए एक-दूसरे को समझना आसान हो जाता है। अपने इमोशनल स्पेस की सिक्योरिटी करने के बारे में दोषी महसूस नहीं करें। अगर कोई सिंगल है, तो वह देख सकता है कि यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि वह सच में प्यार में क्या चाहता है। सप्ताह का मध्य सच्ची बातचीत के लिए एक अद्भुत दिन है। सप्ताह के अंत तक चीजें शांत हो सकती हैं, जिससे किसी भी रिश्ते को एक स्थिर आधार मिलेगा।

तुला: इस सप्ताह आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ एक अनोखा, एनर्जेटिक रिश्ता आपको बांधता है। सहज और कुछ हद तक मजेदार आप दोनों को ताजगी महसूस होनी चाहिए। खुशी के इतने सारे अनछुए रास्ते आपके सामने आने वाली चीजों के बारे में अपना दिमाग खुला रखें। सप्ताह का मध्य मेलजोल के लिए अनुकूल है, इसलिए बाहर निकलें और मिलें। सिंगल लोगों को इस समय का सही इस्तेमाल नई जगहों को देखने के लिए करना चाहिए।

वृश्चिक: इस सप्ताह चाहे वह किसी प्रिय व्यक्ति को बोला गया प्यार भरा शब्द हो, कसकर गले लगाना हो या बस एक दयालु काम हो, ये उदाहरण दिलों को एक साथ बांध देंगे। अपने पार्टनर को कीमती महसूस कराने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर अविवाहित हैं, तो दूसरों के प्रति दयालु रहें, क्योंकि यह किसी खास व्यक्ति को आकर्षित करने का तरीका हो सकता है। सप्ताह के अंत तक आप इमोशनल रूप से उत्साहित रहेंगे।

धनु: भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करने से इस सप्ताह आपके पार्टनर के साथ विश्वास और निकटता मजबूत हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे जो आपके जीवन दृष्टिकोण को शेयर करता है। सप्ताह के मध्य के दिन गहरी बातचीत के लिए अच्छे रहेंगे जो आपके जीवन में आशा और उत्साह बहाल करने में सक्षम होंगे। सप्ताह के अंत तक आपको अपने रिश्ते में अगले कदम के बारे में अच्छा एहसास होगा।

मकर: इस सप्ताह प्यार में धैर्य आपकी ताकत बनेगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें अगर शांति से संभाला जाए, तो बेकार की बहस को रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में, दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने की कोशिश करने के बजाए समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों के लिए, किसी पर फैसला लेने से पहले उसे जानने के लिए खुद को कुछ समय दें।

कुंभ: इस सप्ताह फीलिंग्स के बारे में ईमानदार बातचीत आपके रोमांटिक जीवन में बड़ी सफलता का रास्ता खोल सकती है। अपने दिल की बात स्पष्ट रूप से कहें और आपका पार्टनर भी ऐसा ही करे। अगर आप सिंगल हैं, तो अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात करना एक ऐसे पार्टनर को आकर्षित कर सकता है जो सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देता है। सप्ताह का मध्य फिर से आगे बढ़ने और बची हुई सभी गलतफहमियों को दूर करने का एक आदर्श समय हो सकता है। सप्ताह के अंत तक इमोशनल जुड़ाव ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि ईमानदारी दीवारों को गिराने में कामयाब होती है।