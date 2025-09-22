Weekly Love Horoscope: 22-28 सितंबर तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

Weekly Love Horoscope: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में इस सप्ताह कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर नीजर धनखेर से सभी 12 राशियों की 22-28 सितंबर 2025 तक कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल-

Weekly Love Horoscope 22-28 September 2025, साप्ताहिक लव राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ।

मेष: यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए एक खूबसूरत मौका लेकर आया है और अतीत से लौट रही लव एनर्जी आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। इसका मतलब हमेशा पूरा पुनर्मिलन नहीं होता है, लेकिन यह आपके अंदर की फीलिंग्स को गहराई से जगाता है कि आप अभी क्या चाहते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यह एनर्जी इस बात पर विचार कर सकती है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। सिंगल व्यक्ति किसी ऐसे शख्स को लेकर आकर्षण विकसित कर सकते हैं जो काफी परिचित हो, फिर भी बिल्कुल नया हो।

वृषभ: इस सप्ताह प्यार आपकी शांति के लिए परेशानी ला सकता है। ईर्ष्या आपकी ओर से या आपके पार्टनर की ओर से आ सकती है। इस सलाह इस मामले को मैच्युरिटी से हैंडल करने की सलाह दी जाती है। किसी रिलेशनशिप में बातचीत की मदद से तनाव से राहत पाई जा सकती है। सिंगल लोगों को सोशल मेलजोल के दौरान ईर्ष्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अपने सेल्फ वैल्यू को याद रखते हुए जमीन पर बने रहना चाहिए।

मिथुन: लगातार बोलने के जगह मौन समझ पर भरोसा करना, इस सप्ताह आपके लव लाइफ के पीछे का सब्जेक्ट है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो एक साथ दोनों की चुप्पी आपको यह अंदाजा दे सकती है कि वे आपके लिए कितनी दृढ़ता से महसूस करते हैं। सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति के साथ मौन का एक एक्स्ट्रा पल उनके वास्तविक दिल को सामने लाता है।

कर्क: इस सप्ताह आपका दिल आपके पार्टनर के अतीत से संबंधित एक नई सच्चाई को लेकर खुलता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आप जो सीखते हैं वह आपको सरप्राइज कर देगा, लेकिन यह गहरी समझ के लिए कीमती सबक भी देगा। सिंगल लोगों के लिए, कुछ घटनाएं आपको प्यार की सच्ची कीमत का एहसास कराने में मदद करेंगी।

सिंह: यह सप्ताह टीम वर्क के जरिए से आपके लव लाइफ को गहरा करने का मौका देता है। एक साथ जिम्मेदारी लेने से, चाहे वह डेली टास्कों के लिए हो या किसी साझा लक्ष्य के लिए, अप्रत्याशित नजदीकी आएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब आप दोनों समान रूप से योगदान करते हैं तो चीजें कितनी हल्की महसूस होती हैं। सिंगल जातक किसी के साथ सहयोग आकर्षण और विश्वास जगा सकता है।

कन्या: इस सप्ताह आपके लव लाइफ फैमिली या सोशल उम्मीदों से प्रभावित हो सकता है। जो लोग रिश्तों में हैं, उनके लिए बाहरी राय इस बात पर दबाव बना सकती है कि चीजें कैसे आगे बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर सिंगल लोग अपने फैसलों पर रिश्तेदारों या दोस्तों के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं।

तुला: इस सप्ताह आपके लव लाइफ में फीलिंग्स के प्रवाह में बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आप पल-पल की जरूरतों के आधार पर अपने पार्टनर को सपोर्ट देते या प्राप्त करते हुए पा सकते हैं। सिंगल जातक खुद को देखभाल के इस नए ब्रांड की ओर आकर्षित पा सकते हैं।

वृश्चिक: इस सप्ताह आपकी लव लाइफ छोटे बदलावों से चमकती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो सुबह जल्दी चेक-इन करना, साथ में डिनर करना और इंटिमेसी को स्ट्रांग करने के लिए काम आने वाली चीजें ज्यादा प्रभावी हैं। जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, उनके लिए एक नए व्यक्ति के साथ शांत, आसान आदतें और पारस्परिक आदान-प्रदान का पैटर्न विकसित करना आराम की नींव तैयार करेगा।

धनु: इस सप्ताह प्यार आपको समझौते के मामले में नरम रहना सिखाता है। कुछ बहसें हो सकती हैं, लेकिन अपने मन पर जोर देने के बजाए बीच-बीच में मिलने की जरूरत आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह बैलेंस गुस्से को कम करने और इंटीमेसी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जो लोग किसी रिश्ते में नहीं हैं, उनके संभावित पार्टनर की अलग-अलग राय से पता चल सकता है कि प्यार सम्मान के बारे में है, न कि केवल समानता के बारे में।

मकर: इस सप्ताह आपको ओपन रहना चाहिए और इससे लव लाइफ गहरी होगी। एक रिश्ते में या बल्कि एक साथ, डर और सॉफ्ट फीलिंग्स को शेयर करने और पुष्टि करने से कमजोर होने के बजाए ज्यादा भरोसा पैदा होता है। सिंगल लोगों को सच्चा प्यार मिल सकता है अगर वे किसी को अपना असली पक्ष देखने दें।

कुंभ: जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए दयालुता का कार्य आत्मा को एक ऐसी चमक से भर देगा जो बनी रहती है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए थोड़ा सा अप्रत्याशित ध्यान गर्मजोशी और अनमोलता में बदल सकता है।

मीन: इस सप्ताह आपको पुराने दुख दूर हो सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो तालमेल और सहजता लाने के लिए अपने पार्टनर को छोटी-छोटी बातों के लिए माफ कर देना चाहिए। सिंगल लोगों के लिए, पिछली निराशाओं को दूर करने से नए कनेक्शन के लिए दिल खुल जाएगा।