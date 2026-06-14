Weekly Love Horoscope : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 जून तक का समय? पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल
Weekly Love Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है।
Weekly Love Horoscope Saptahik Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानें 15-21 जून 2026 तक का साप्ताहिक लव राशिफल।
पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल...
मेष लव राशिफल- इस सप्ताह रिश्तों में मिठास बनी रह सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश सफल हो सकती है। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है।
वृषभ लव राशिफल- प्यार के मामले में सप्ताह अच्छा रह सकता है। पार्टनर का साथ मिलेगा और रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। दिल की बात कहने के लिए समय ठीक है। सिंगल लोगों को कोई पसंद आ सकता है।
मिथुन लव राशिफल- रिश्तों में जल्दबाजी से बचें। किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। खुलकर बात करेंगे तो मामला संभल जाएगा। सिंगल लोगों के लिए नए लोगों से मिलने का मौका बन सकता है।
कर्क लव राशिफल- यह सप्ताह प्रेम जीवन के लिए अच्छा रह सकता है। पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने मतभेद धीरे-धीरे खत्म हो सकते हैं।
सिंह लव राशिफल- प्यार के मामले में यह सप्ताह आपके पक्ष में रह सकता है। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकी बढ़ सकती है। रिश्तों में खुशी बनी रहेगी।
कन्या लव राशिफल- इस सप्ताह रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। काम की व्यस्तता के बीच पार्टनर के लिए भी समय निकालें। बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे। सिंगल लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
तुला लव राशिफल- प्रेम जीवन में खुशियां बनी रह सकती हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।
वृश्चिक लव राशिफल- यह सप्ताह प्यार के मामले में अच्छा रह सकता है। दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में चल रही दूरी कम हो सकती है।
धनु लव राशिफल- प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। साथ में कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
मकर लव राशिफल- रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत होगी। छोटी बातों को लेकर बहस से बचें। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। सप्ताह के आखिर में रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है।
कुंभ लव राशिफल- यह सप्ताह प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक रह सकता है। पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। रिश्तों में भरोसा बना रहेगा।
मीन लव राशिफल- प्यार के मामले में सप्ताह अच्छा रह सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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