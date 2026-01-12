Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Weekly Love Horoscope 12-18 January 2026 love saptahik rashifal for 12 zodiac signs future predictions and Bhavishyafal
Weekly Love Horoscope: 12-18 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ में क्या होंगे बदलाव, पढ़ें अपना भविष्यफल

Weekly Love Horoscope: 12-18 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ में क्या होंगे बदलाव, पढ़ें अपना भविष्यफल

संक्षेप:

Weekly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका सप्ताह रहेगा शानदार।

Jan 12, 2026 07:31 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Weekly Love Horoscope 12-18 January 2026, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह 12-18 जनवरी तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष (Aries)- इस हफ्ते हल्का-फुल्का प्यार आपको कम लग सकता है। दिल कुछ सच्चा और गहरा चाहता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी मजबूत रिश्ते की चाह बढ़ेगी। रिलेशनशिप में हैं तो मन साफ बात और सपोर्ट मांगेगा। इस एहसास को नजरअंदाज न करें। अपनी जरूरतों पर खुलकर बात करें। जब हम झूठी जरूरतों से समझौता छोड़ देते हैं, तभी प्यार आगे बढ़ता है।

वृषभ (Taurus)- पुराने डर इस हफ्ते फिर से मन में आ सकते हैं, लेकिन आपको वर्तमान में टिके रहना होगा। रिश्तों में पुरानी बातों पर चर्चा हो तो शांत रहें। सिंगल हैं तो पुराने दर्द की वजह से नए रिश्तों के दरवाजे बंद न करें। जब आप पुराने बोझ को छोड़ेंगे, मन हल्का होगा और नई संभावनाएं दिखेंगी।

मिथुन (Gemini)- इस हफ्ते खुद को जैसा हैं वैसा ही सामने रखें। बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप जबरदस्ती खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो बात उलझ सकती है। ज्यादातर लोग आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हैं। सहज रहें, वही आपकी ताकत है।

कर्क (Cancer)- इस हफ्ते सच्ची भावनाएं रिश्तों को मजबूत करेंगी। जो महसूस करते हैं, वो खुलकर कहें। रिलेशनशिप में हैं तो अपनी खुशी, चिंता और उम्मीदों पर बात करें। पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो आपकी सच्चाई सामने वाले को आकर्षित करेगी। जो मन में है, उसे छुपाएं नहीं।

ये भी पढ़ें:12 से 18 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

सिंह (Leo)- प्यार में चीजें धीरे आगे बढ़ें तो घबराएं नहीं। भरोसा बनने में समय लगता है। नया रिश्ता है तो जल्दबाजी न करें। पुराने रिश्ते में हैं तो सामने वाले को थोड़ा स्पेस दें। हर सवाल का जवाब तुरंत न ढूंढें। धैर्य रखेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा।

कन्या (Virgo)- इस हफ्ते प्यार में आपको खुद को थोड़ा अलग तरीके से पेश करना होगा। अगर आप हमेशा चुप रहते हैं तो अब अपनी बात कहें। अगर खुद को बहुत ढककर रखते हैं तो थोड़ा खुलें। चाहे आप सिंगल हों या रिलेशन में, ये छोटा बदलाव प्यार को आगे बढ़ाएगा।

तुला (Libra)- इस हफ्ते प्यार में इज्जत सबसे जरूरी रहेगी। आप भी सुने जाना चाहते हैं और सामने वाला भी। रिलेशनशिप में हैं तो ध्यान से सुनें और प्यार से बोलें। सिंगल हैं तो ऐसे इंसान को चुनें जो आपको सच में समझे। जब दोनों तरफ सम्मान होता है, तभी रिश्ता टिकता है।

वृश्चिक (Scorpio)- इस हफ्ते कोई छोटा-सा पल आपके दिल को छू जाएगा। कोई मीठी बात या छोटा सा जेस्चर आपको प्यार का मतलब याद दिलाएगा। रिलेशनशिप में हैं तो नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल हैं तो उन लोगों पर ध्यान दें जो आपको बिना वजह मुस्कुरा देते हैं।

ये भी पढ़ें:13 जनवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, धन के दाता शुक्र देंगे शुभ फल

धनु (Sagittarius)- इस हफ्ते रिश्ते और खुद का समय- दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। किसी से मिल रहे हैं तो अपनी सीमाएं साफ रखें। सिंगल हैं तो जल्दी फैसला न लें, सामने वाले को समझने का वक्त दें। थोड़ा स्पेस रखने से रिश्ता ज्यादा सुकून देगा।

मकर (Capricorn)- इस हफ्ते आप अपने पार्टनर की भावनाएं आसानी से समझ पाएंगे। छोटी-छोटी बातों पर भी आपकी नजर रहेगी। सिंगल लोगों को खुद की भावनाएं ज्यादा साफ समझ आएंगी। प्यार में सीधे, सादे और अपनापन भरे शब्दों का इस्तेमाल करें। आपकी शांति सामने वाले को राहत देगी।

कुंभ (Aquarius)- इस हफ्ते प्यार में कोई छोटा सरप्राइज मिल सकता है- एक मैसेज, मुस्कान या कोई पुराना रिश्ता फिर से सामने आ सकता है। रिलेशनशिप में नई ताजगी आएगी। सिंगल हैं तो कुछ नया शुरू हो सकता है। छोटे इशारों पर ध्यान दें, यहीं से कहानी बदलती है।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति पर 19 साल बाद खास संयोग, नहीं बनेगी खिचड़ी

मीन (Pisces)- इस हफ्ते दिल की बात साफ-साफ कहें। सिर्फ अच्छा दिखने के लिए कुछ न कहें। रिलेशनशिप में अपनी जरूरतें खुलकर बताएं। सिंगल हैं तो जो मन में है, वही बोलें। सच्चाई से ही सही प्यार मिलता है। जो इंसान आपके सच की कद्र करेगा, वही आपके लिए सही होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Love Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने